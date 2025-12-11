Brüsszel tanulhatna, így lehet megvédeni a rezsicsökkentést

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán: egy jó hírről számolt be, miszerint újabb megállapodás született a magyar energiaellátás biztonságának javításáért. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az azeri kollégájával, Ceyhun Bayramovval közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az MVM és az azeri SOCAR egy újabb nagy földgázvásárlási keretszerződést hozott létre, amelynek értelmében a következő két évben napi 1,1 millió köbméternyi földgáz vásárlására nyílik lehetőség Magyarország számára Azerbajdzsánból.
Ez azt jelenti, hogy két év alatt nyolcszázmillió köbméternyi földgáz megvásárlásának lehetőségéről állapodott meg az MVM és a SOCAR. Ez a szerződés minden részében kitisztázódott és létrejött. Ez egy újabb nagyon fontos lépés Magyarország energiaellátásának diverzifikációja tekintetében
– szögezte le. „Ez egy olyan keretszerződés, amely lehetővé tesz nyolcszázmillió köbméternyi szállítást. Azt, hogy konkrétan ebből mennyi fog megvalósulni a következő két esztendőben, azt majd mindig az adott piaci viszonyoktól fog függeni. Magyarország mindig is a diverzifikációra törekedett. De mit jelent is a diverzifikáció? Azt tisztázni kell, mert Brüsszelben más a definíció. A diverzifikáció azt jelenti: minél több forrásból, minél több útvonalon szeretnénk energiahordozókat vásárolni. Brüsszel törekvése, hogy minél kevesebb útvonalon, minél kevesebb forrásból, minél drágábban lehessen energiahordozókat vásárolni. A mi stratégiánk ezzel ellentétes” – figyelmeztetett.
A mi stratégiánk, amely a több forrásból, több útvonalon, olcsóbban való vásárlásra irányul, képes megvédeni a rezsicsökkentés eredményeit
– tette hozzá. Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy míg Brüsszel jelenleg veszélyt jelent Magyarország energiabiztonságára, az együttműködés Bakuval épp mérsékli ezt a veszélyt.
Brüsszelből minket jól bejáratott, olcsó, megbízható energiaforrásoktól akarnak elzárni ideológiai alapon. Ezzel Brüsszel gyengíti a magyar energiabiztonságot. Azerbajdzsán pedig biztosította a lehetőséget arra, hogy a legnagyobb magyar energiavállalatok a legnagyobb azeri olaj- és földgázmezők tulajdonosaivá váljanak. Ezzel Azerbajdzsán – ellentétben Brüsszellel – erősíti Magyarország pozícióját a nemzetközi energiapiacon
– emelte ki. Aláhúzta, hogy ennek nyomán hazánk energiavállalatai már nemcsak vevőként, hanem eladóként is fellépnek a nemzetközi energiapiacon, és ez egy teljesen más dimenzióba helyezte Magyarországot.
