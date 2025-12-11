Brüsszel tanulhatna, így lehet megvédeni a rezsicsökkentést

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán: egy jó hírről számolt be, miszerint újabb megállapodás született a magyar energiaellátás biztonságának javításáért. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az azeri kollégájával, Ceyhun Bayramovval közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az MVM és az azeri SOCAR egy újabb nagy földgázvásárlási keretszerződést hozott létre, amelynek értelmében a következő két évben napi 1,1 millió köbméternyi földgáz vásárlására nyílik lehetőség Magyarország számára Azerbajdzsánból.

Szijjártó Péter és Ceyhun Bayramov

Fotó: Facebook

Ez azt jelenti, hogy két év alatt nyolcszázmillió köbméternyi földgáz megvásárlásának lehetőségéről állapodott meg az MVM és a SOCAR. Ez a szerződés minden részében kitisztázódott és létrejött. Ez egy újabb nagyon fontos lépés Magyarország energiaellátásának diverzifikációja tekintetében

– szögezte le. „Ez egy olyan keretszerződés, amely lehetővé tesz nyolcszázmillió köbméternyi szállítást. Azt, hogy konkrétan ebből mennyi fog megvalósulni a következő két esztendőben, azt majd mindig az adott piaci viszonyoktól fog függeni. Magyarország mindig is a diverzifikációra törekedett. De mit jelent is a diverzifikáció? Azt tisztázni kell, mert Brüsszelben más a definíció. A diverzifikáció azt jelenti: minél több forrásból, minél több útvonalon szeretnénk energiahordozókat vásárolni. Brüsszel törekvése, hogy minél kevesebb útvonalon, minél kevesebb forrásból, minél drágábban lehessen energiahordozókat vásárolni. A mi stratégiánk ezzel ellentétes” – figyelmeztetett.

A mi stratégiánk, amely a több forrásból, több útvonalon, olcsóbban való vásárlásra irányul, képes megvédeni a rezsicsökkentés eredményeit

– tette hozzá. Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy míg Brüsszel jelenleg veszélyt jelent Magyarország energiabiztonságára, az együttműködés Bakuval épp mérsékli ezt a veszélyt.

Brüsszelből minket jól bejáratott, olcsó, megbízható energiaforrásoktól akarnak elzárni ideológiai alapon. Ezzel Brüsszel gyengíti a magyar energiabiztonságot. Azerbajdzsán pedig biztosította a lehetőséget arra, hogy a legnagyobb magyar energiavállalatok a legnagyobb azeri olaj- és földgázmezők tulajdonosaivá váljanak. Ezzel Azerbajdzsán – ellentétben Brüsszellel – erősíti Magyarország pozícióját a nemzetközi energiapiacon

– emelte ki. Aláhúzta, hogy ennek nyomán hazánk energiavállalatai már nemcsak vevőként, hanem eladóként is fellépnek a nemzetközi energiapiacon, és ez egy teljesen más dimenzióba helyezte Magyarországot.