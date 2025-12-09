Szijjártó PéterháborúDonald Trump

Szijjártó Péter: Magyarország biztonságos energiaellátása ma lehetetlen Oroszország nélkül

A magyar külgazdasági és külügyminiszter egy üzleti delegációval utazott Oroszországba. Szijjártó Péter szerint a szankciók nem lesznek mindig velünk. Magyarország készen kell álljon, hogy jó startpozícióban legyen. A tárcavezető bejelentette: támogatjuk Trump elnök béketörekvéseit.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 11:43
Szijjártó Péter korábban megjegyezte, hogy Donald Trump amerikai elnök elképesztő erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárása érdekében. Magyarország teljes erővel támogatja ebben. A tárcavezető szerint amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter és egy üzleti delegáció Moszkvában tárgyal.

Mi nagyra becsüljük Donald Trump béke-erőfeszítéseit, támogatjuk az orosz–amerikai tárgyalásokat, és felszólítjuk mindazokat, akik eddig aláásták a béketárgyalásokat, hogy ezentúl ne tegyék

– szögezte le felszólalásában Szijjártó Péter.
Hozzátette: Bebizonyosodott, hogy Magyarországnak igaza van, mert ennek a háborúnak nincsen megoldása a csatatéren, diplomáciai megoldás kell, ezért a diplomáciai csatornákat nem elzárni kell, hanem megnyitni. Éppen ezért mi magyarok mindig is fenntartottuk a kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködést és párbeszédet Oroszországgal.

Közölte: 

Magyarország biztonságos energiaellátása ma egész egyszerűen lehetetlen Oroszország nélkül. És ez nem egy politikai vagy ideológiai kérdés, hanem egy kőkemény fizikai kérdés.

Azzal, hogy fenn tudtuk tartani a tisztességes energetikai együttműködést Oroszországgal, azzal egyrészt a biztonságos energiaellátásunkat is garantáljuk, másrészt pedig fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentés eredményeit Magyarországon, és megelőztük az energiaárak háromszoros emelkedését – tette hozzá.
Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy megállapodásokat kötöttünk Washingtonban, Moszkvában és Isztambulban, amelyek nyomán a kőolaj- és földgázszállítás Magyarországra ma zavartalan. 

Ugyanakkor a kőolaj- és földgázszállítások zavartalanságát nekünk folyamatosan meg kell védenünk a Brüsszelből és a Kijevből érkező támadásokkal szemben.

Brüsszelből folyamatosan jogilag támadják az energia-együttműködésünket, Kijevből pedig fizikai támadásoknak néz elébe a kőolajvezeték.

Az elmúlt néhány napban és néhány hétben is egy újabb veszélyt kellett elhárítanunk. Ennek nyomán úgy döntöttünk, hogy a Török Áramlat gázvezetéket üzemeltető vállalatot Hollandiából átköltöztetjük Magyarországra.

Az Egyesült Államokkal megkötött megállapodásnak köszönhetően így a működés körülményei biztosítottak lesznek, a Török Áramlat vezeték működéséhez kapcsolódó fizetési tranzakciók nem esnek szankciók alá.

Gyorsabban halad a munka Paks ügyében

A miniszter azt is bejelentette, hogy a paksi atomerőmű új blokkjainak építése során az első betonhoz kapcsolódó előkészítő munkák során gyorsabban haladunk az előre tervezettnél, működik már a betonüzem, leöntöttünk 500 négyzetméternyi szerelőbetont, folyamatos a vízszigetelés, ezért az eredetileg tervezett menetrendnél jóval előbb, a jövő év helyett már jövő héten elkezdjük a betonvas szerelését. Ezzel is garantáljuk, hogy február elején az első beton lent lesz a földön.

Magyarország és Oroszország gazdasági és energetikai együttműködését mi mindig is a józan észre alapítottuk. Ebből Magyarország, a magyar vállalatok és a magyar családok sokat profitáltak, ezért a jövőben sem tervezünk letérni erről az útvonalról, akármilyen nyomásnak is vetnek alá minket

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
 

