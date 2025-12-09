Szijjártó Péter: Magyarország biztonságos energiaellátása ma lehetetlen Oroszország nélkül

Szijjártó Péter korábban megjegyezte, hogy Donald Trump amerikai elnök elképesztő erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárása érdekében. Magyarország teljes erővel támogatja ebben. A tárcavezető szerint amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A magyar külgazdasági és külügyminiszter és egy üzleti delegáció Moszkvában tárgyal.

Mi nagyra becsüljük Donald Trump béke-erőfeszítéseit, támogatjuk az orosz–amerikai tárgyalásokat, és felszólítjuk mindazokat, akik eddig aláásták a béketárgyalásokat, hogy ezentúl ne tegyék

– szögezte le felszólalásában Szijjártó Péter.

Hozzátette: Bebizonyosodott, hogy Magyarországnak igaza van, mert ennek a háborúnak nincsen megoldása a csatatéren, diplomáciai megoldás kell, ezért a diplomáciai csatornákat nem elzárni kell, hanem megnyitni. Éppen ezért mi magyarok mindig is fenntartottuk a kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködést és párbeszédet Oroszországgal.

Közölte:

Magyarország biztonságos energiaellátása ma egész egyszerűen lehetetlen Oroszország nélkül. És ez nem egy politikai vagy ideológiai kérdés, hanem egy kőkemény fizikai kérdés.

Azzal, hogy fenn tudtuk tartani a tisztességes energetikai együttműködést Oroszországgal, azzal egyrészt a biztonságos energiaellátásunkat is garantáljuk, másrészt pedig fenn tudtuk tartani a rezsicsökkentés eredményeit Magyarországon, és megelőztük az energiaárak háromszoros emelkedését – tette hozzá.

Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy megállapodásokat kötöttünk Washingtonban, Moszkvában és Isztambulban, amelyek nyomán a kőolaj- és földgázszállítás Magyarországra ma zavartalan.

Ugyanakkor a kőolaj- és földgázszállítások zavartalanságát nekünk folyamatosan meg kell védenünk a Brüsszelből és a Kijevből érkező támadásokkal szemben.

Brüsszelből folyamatosan jogilag támadják az energia-együttműködésünket, Kijevből pedig fizikai támadásoknak néz elébe a kőolajvezeték.

Az elmúlt néhány napban és néhány hétben is egy újabb veszélyt kellett elhárítanunk. Ennek nyomán úgy döntöttünk, hogy a Török Áramlat gázvezetéket üzemeltető vállalatot Hollandiából átköltöztetjük Magyarországra.

Az Egyesült Államokkal megkötött megállapodásnak köszönhetően így a működés körülményei biztosítottak lesznek, a Török Áramlat vezeték működéséhez kapcsolódó fizetési tranzakciók nem esnek szankciók alá.