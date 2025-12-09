Szijjártó Péter a békéért imádkozott Moszkvában

Különleges kezdés: Danyiil atya latin nyelvű hajnali miséjén imádkoztunk a békéért a moszkvai katolikus közösségnek helyet adó Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának Székesegyházában. Erről írt közösségi oldalán Szijjártó Péter.
Mint arról lapunk korábban beszámolt, a külgazdasági és külügyminiszter Isztambul után Moszkva felé vette az irányt. Szijjártó Péter üzleti delegációval ment az orosz fővárosba.
Kiemelte:
Trump elnök elképesztő erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárása érdekében, mi pedig teljes erőnkkel támogatjuk ebben. Amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban
Borítókép: Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
