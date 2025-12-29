Ekkortól lehet újra használni az M30-as autópálya korábban lezárt szakaszát

Lázár János a közösségi oldalán arról számolt be, hogy az M30-as autópálya süllyedése utáni helyreállítás során problémák merültek fel a kivitelezéssel kapcsolatban, ezért az Építési és Közlekedési Minisztérium élt a szerződésben rögzített jogaival.

A miniszter tájékoztatása szerint

a tárca lehívta a kivitelező, a Strabag szerződéséhez kapcsolódó, mintegy kétmilliárd forint értékű bankgaranciát, amely már meg is érkezett.

Ennek köszönhetően – tette hozzá – nincs akadálya annak, hogy az érintett útszakaszt december 30-án 18 órától ismét használhassák a közlekedők.

Lázár János hangsúlyozta:

a minisztérium tanult a Strabaggal folytatott közös munkából, ezért a jövőben folyamatosan vizsgálják az autópálya állapotát.

Mint fogalmazott, nem engedik, hogy az M30-as útszakasszal kapcsolatban ismét problémák merüljenek fel.

„Nem engedünk az M30-ból” – tette hozzá a miniszter.