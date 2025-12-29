lázár jánosm30autópálya

Ekkortól lehet újra használni az M30-as autópálya korábban lezárt szakaszát

December 30-án 18 órától ismét megnyílik a forgalom előtt az M30-as autópálya korábban lezárt szakasza, miután az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta a kivitelező által biztosított, mintegy kétmilliárd forint értékű bankgaranciát – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 21:28
Forrás: Lázár János Facebook-oldala
Lázár János a közösségi oldalán arról számolt be, hogy az M30-as autópálya süllyedése utáni helyreállítás során problémák merültek fel a kivitelezéssel kapcsolatban, ezért az Építési és Közlekedési Minisztérium élt a szerződésben rögzített jogaival.

A miniszter tájékoztatása szerint 

a tárca lehívta a kivitelező, a Strabag szerződéséhez kapcsolódó, mintegy kétmilliárd forint értékű bankgaranciát, amely már meg is érkezett.

 Ennek köszönhetően – tette hozzá – nincs akadálya annak, hogy az érintett útszakaszt december 30-án 18 órától ismét használhassák a közlekedők.

Lázár János hangsúlyozta:

 a minisztérium tanult a Strabaggal folytatott közös munkából, ezért a jövőben folyamatosan vizsgálják az autópálya állapotát.

 Mint fogalmazott, nem engedik, hogy az M30-as útszakasszal kapcsolatban ismét problémák merüljenek fel.

„Nem engedünk az M30-ból” – tette hozzá a miniszter.

Borítókép: Lázár János Facebook-oldala


