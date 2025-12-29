Orbán Viktor: Ezt tettük idén nyáron! + videó

A digitális polgári körök (DPK) eddigi történéseiről osztott meg közösségi oldalán egy videót Orbán Viktor. Mint az ismeretes, a miniszterelnök Tusnádfürdőn hirdette meg a DPK-t. A kormányfő már akkor is kiemelte: a szervezetek megalakításának van ugyan jelentősége a választás szempontjából, de jóval túlmutat rajta.

„Nekünk, jobboldali, polgári, keresztény, konzervatív, nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól”

– fogalmazott. Orbán Viktor ugyancsak a szabadegyetemen mondott beszédében felidézte, hogy a tiszás digitális agresszió ellen korábban már életre hívták a Harcosok Klubját, de nem mindenkinek való a harc. Akiknek elegük van a konfliktusokból, akik nem akarnak részt venni direkt politikai csatákban, azoknak kialakítanak teret, ahol részt tudnak venni az országépítésben.

Július végén az is kiderült, hogy a miniszterelnök együttműködésre lépett a civil szféra kiemelkedő képviselőivel, és közösen megalapították Magyarország első digitális polgári körét,

amelyet azóta számtalan további követett. Az első DPK-találkozót szeptember 20-án a Papp László Sportarénában tartották, amit azóta számos vidéki nagyvárosban követett hasonló találkozó.