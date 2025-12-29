borsMÚOSZMenczer TamásTisza Pártbaloldali megszorítócsomag

Menczer Tamás: Nem a Borsot kell betiltani, hanem a Tisza megszorítócsomagját

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója sem hagyta szó nélkül, hogy a MÚOSZ helyeselte a Tisza megszorítócsomagjáról beszámoló Bors-különkiadvány betiltását. Szerinte a MÚOSZ tele van újságíróknak álcázott propagandistákkal. Úgy vélte, elég megnézni az elnökséget: Népszava, Magyar Hang, Transparency International.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 16:43
Fotó: Máté Krisztián
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Menczer Tamás a Facebook-oldalán oldalán reagált a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) állásfoglalására, amely szerint helyes a Tisza megszorítócsomagjáról beszámoló Bors betiltása. 

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: Kovács Attila / MTI )

A kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett, hogy a MÚOSZ  úgy fogalmazott, hogy a sajtószabadság nem vonatkozik „újságíróknak álcázott propagandistákra”. A politikus bejegyzésében élesen bírálta a szervezetet, és több pontban fejtette ki álláspontját. 

Nem a Borsot kell betiltani, hanem a Tisza megszorítócsomagját

– szögezte le Menczer Tamás. Rámutatott, hogy a MÚOSZ vezetése sem mentes a politikai elfogultságtól. 

A MÚOSZ tele van újságíróknak álcázott propagandistákkal. Elég megnézni az elnökséget: Népszava, Magyar Hang, Transparency International. Csodálatos

– fogalmazott. A politikus álláspontja szerint a szervezet nem szakmai, hanem politikai szereplőként működik:

„A MÚOSZ egy ócska, baloldali, politikai szervezet, amely nagy szorgalommal védi a Tisza balos megszorítócsomagját.”

Menczer Tamás bejegyzésében általánosabb kritikát is megfogalmazott a baloldali gazdaságpolitikával kapcsolatban:

A baloldal mindig elveszi a pénzedet. Most is.

Felidézte Tarr Zoltán elhíresült kijelentését is, miszerint előbb választást kell nyerni, utána bármit megtehetnek. Menczer szerint világos, mit jelent a „minden”:

„Brutális megszorítás: Tisza-adó, nyugdíjadó, vagyonadó, a társasági adó duplázása, a családi kedvezmények, a fiatalok adómentességének és a 13., 14. havi nyugdíjnak az elvétele.”

Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy a nyilvánosság korlátozása nem lehet válasz a politikai vitákra: „Az igazságot nem lehet betiltani! A tiszás megszorítócsomagról mindenkinek tudnia kell!” – fogalmazott.

Amint arról beszámoltunk, a MÚOSZ hosszas hallgatás után foglalt állást a Tisza megszorítócsomagját megszellőztető Bors-különszám betiltásának ügyében. A balliberális újságíró-szervezet helyeselte a betiltást, amire propagandistázással reagált a közleményében, amiben azt írták, hogy a sajtószabadság nem illeti meg azokat, akik beszámolnak a Tisza Párt adóterveiről, sőt a Bors különszámának megjelenését társadalmilag veszélyes akciónak nevezték.  

A botrányos közleményre reagált lapunknak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, aki kifejtette, hogy alkotmányellenes és a nemzetközi joggal szembehelyezkedik a MÚOSZ álláspontja. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: W/Máté Krisztián)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Azért, mert…

Bayer Zsolt avatarja

…egy aljas, idióta, pszichopata barom. Azért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu