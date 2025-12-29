Menczer Tamás: Nem a Borsot kell betiltani, hanem a Tisza megszorítócsomagját

Menczer Tamás a Facebook-oldalán oldalán reagált a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) állásfoglalására, amely szerint helyes a Tisza megszorítócsomagjáról beszámoló Bors betiltása.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: Kovács Attila / MTI )

A kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett, hogy a MÚOSZ úgy fogalmazott, hogy a sajtószabadság nem vonatkozik „újságíróknak álcázott propagandistákra”. A politikus bejegyzésében élesen bírálta a szervezetet, és több pontban fejtette ki álláspontját.

Nem a Borsot kell betiltani, hanem a Tisza megszorítócsomagját

– szögezte le Menczer Tamás. Rámutatott, hogy a MÚOSZ vezetése sem mentes a politikai elfogultságtól.

A MÚOSZ tele van újságíróknak álcázott propagandistákkal. Elég megnézni az elnökséget: Népszava, Magyar Hang, Transparency International. Csodálatos

– fogalmazott. A politikus álláspontja szerint a szervezet nem szakmai, hanem politikai szereplőként működik:

„A MÚOSZ egy ócska, baloldali, politikai szervezet, amely nagy szorgalommal védi a Tisza balos megszorítócsomagját.”

Menczer Tamás bejegyzésében általánosabb kritikát is megfogalmazott a baloldali gazdaságpolitikával kapcsolatban:

A baloldal mindig elveszi a pénzedet. Most is.

Felidézte Tarr Zoltán elhíresült kijelentését is, miszerint előbb választást kell nyerni, utána bármit megtehetnek. Menczer szerint világos, mit jelent a „minden”:

„Brutális megszorítás: Tisza-adó, nyugdíjadó, vagyonadó, a társasági adó duplázása, a családi kedvezmények, a fiatalok adómentességének és a 13., 14. havi nyugdíjnak az elvétele.”

Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy a nyilvánosság korlátozása nem lehet válasz a politikai vitákra: „Az igazságot nem lehet betiltani! A tiszás megszorítócsomagról mindenkinek tudnia kell!” – fogalmazott.

Amint arról beszámoltunk, a MÚOSZ hosszas hallgatás után foglalt állást a Tisza megszorítócsomagját megszellőztető Bors-különszám betiltásának ügyében. A balliberális újságíró-szervezet helyeselte a betiltást, amire propagandistázással reagált a közleményében, amiben azt írták, hogy a sajtószabadság nem illeti meg azokat, akik beszámolnak a Tisza Párt adóterveiről, sőt a Bors különszámának megjelenését társadalmilag veszélyes akciónak nevezték.