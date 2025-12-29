Magyar PéterTisza Pártbaloldali megszorítócsomag

Magyar Péter teljesen begőzölt, új szintre emelte a fenyegetőzést

Magyar Péter teljesen begőzölt év végére, a Tisza Párt elnöke habzó szájjal mindenkit megfenyeget. A jelek szerint más érve nem maradt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 12:38
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Pétert a szokásosnál is érzékenyebben érinthették az elmúlt napok kudarcai és a Tisza Párt fogyatkozása. Amellett, hogy minden napra jut egy hazugság, vagy egy álhír, a Tisza vezetője mindenkit megfenyeget, aki nem áradozik róla az interneten, vagy aki kritikát mer megfogalmazni. Legutóbb Skrabski Fruzsina filmrendezőt, újságírót akarta megfélemlíteni. Skrabski a közösségi oldalán gúnyos bejegyzésben reagált:

Azt írja nekem Magyar Péter, hogy hazudozom, de már csak 105 nap. Szerintetek mi fog velem történni, ha Magyar kerül hatalomra? Állami funkcióm nincs, állami megrendeléseket nem kapok, Tóni nem fizet. Betiltja a Három Királyfit, vagy elveszi a pénzem, vagy letiltat a metával? Elvisz a Gulágra? Vagy mi közöm a választásokhoz???? Miért ír nekem ilyeneket? Segítsetek megfejteni!

Magyar Péter azt is nehezen tűrte nemrég, hogy a sajtó részletesen foglalkozott azzal a tiszás dokumentummal, amely lényegében egy brutális baloldali megszorítócsomag. A baloldali pártelnök habzó szájjal mindenkit perrel fenyegetett, aki beszámolt a pártja terveiről. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Azért, mert…

Bayer Zsolt avatarja

…egy aljas, idióta, pszichopata barom. Azért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.