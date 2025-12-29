Magyar Péter teljesen begőzölt, új szintre emelte a fenyegetőzést

Magyar Pétert a szokásosnál is érzékenyebben érinthették az elmúlt napok kudarcai és a Tisza Párt fogyatkozása. Amellett, hogy minden napra jut egy hazugság, vagy egy álhír, a Tisza vezetője mindenkit megfenyeget, aki nem áradozik róla az interneten, vagy aki kritikát mer megfogalmazni. Legutóbb Skrabski Fruzsina filmrendezőt, újságírót akarta megfélemlíteni. Skrabski a közösségi oldalán gúnyos bejegyzésben reagált:

Azt írja nekem Magyar Péter, hogy hazudozom, de már csak 105 nap. Szerintetek mi fog velem történni, ha Magyar kerül hatalomra? Állami funkcióm nincs, állami megrendeléseket nem kapok, Tóni nem fizet. Betiltja a Három Királyfit, vagy elveszi a pénzem, vagy letiltat a metával? Elvisz a Gulágra? Vagy mi közöm a választásokhoz???? Miért ír nekem ilyeneket? Segítsetek megfejteni!

Magyar Péter azt is nehezen tűrte nemrég, hogy a sajtó részletesen foglalkozott azzal a tiszás dokumentummal, amely lényegében egy brutális baloldali megszorítócsomag. A baloldali pártelnök habzó szájjal mindenkit perrel fenyegetett, aki beszámolt a pártja terveiről.