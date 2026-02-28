Egy német bíróság felfüggesztette az Alternatíva Németországért (AfD) párt szélsőséges besorolását, így a német hírszerző szolgálat nem minősítheti szélsőjobboldali szervezetnek, amíg a folyamatban lévő jogi eljárás le nem zárul. A német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) korábban szélsőjobboldali minősítést adott a pártnak, ami a legsúlyosabb besorolás és lehetővé teszi a fokozott megfigyelést és akár a párt betiltását is előidézheti – számolt be róla a Brussels Signal.
Váratlan fordulat Berlinben, megbicsaklott az AfD betiltására tett kísérlet
Egy német bírósági döntés kimondta, hogy az Alternatíva Németországért pártot nem lehet szélsőséges szervezetként kezelni. A döntés súlyát növeli, hogy az AfD jelenleg az ország egyik legerősebb politikai ereje.
A vita középpontjában álló fő per azt vizsgálja, hogy a BfV rendelkezik-e jogi felhatalmazással az AfD szélsőségesként való minősítésére. A Kölni Közigazgatási Bíróság, amely az állampolgárok és a hatóságok közötti jogvitákat tárgyalja, az AfD-vel kapcsolatos határozatában kimondta:
Nem állnak fenn a feltételei annak, hogy a szervezetet bizonyítottan szélsőjobboldali törekvésként minősítsék és kezeljék.
A bírák úgy ítélték meg, hogy nincs elegendő jogi alap az AfD szélsőséges mozgalomként való megjelölésére. Az AfD társelnökei, Alice Weidel és Tino Chrupalla a kölni bíróság döntését a jogállamiság és a demokratikus tisztesség jelentős sikerének nevezték. Közölték, hogy a bíróság követte a párt egyértelműen megalapozott jogi érvelését, és hangsúlyozták:
Egy demokráciában csak a választók dönthetik el, ki vehet részt a politikai versenyben.
Az ítélet kiemelt jelentőséggel bír, mivel az AfD jelenleg az egyik legnagyobb támogatottságú párt Németországban.
Kormány- és ellenzéki pártok képviselői korábban arra sürgették a Bundestagot, fontolja meg annak vizsgálatát, hogy az AfD jelent-e fenyegetést az alkotmányos rendre, ami a párt betiltását is jelenthetné. A mostani döntés értelmében az AfD jogi státusza változatlan marad, de az eljárás továbbra is folyamatban van. A per még akár egy évig is elhúzódhat.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Alice Weidel, az AfD társelnöke (Fotó: MTI)
