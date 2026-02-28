Váratlan fordulat Berlinben, megbicsaklott az AfD betiltására tett kísérlet

A vita középpontjában álló fő per azt vizsgálja, hogy a BfV rendelkezik-e jogi felhatalmazással az AfD szélsőségesként való minősítésére. A Kölni Közigazgatási Bíróság, amely az állampolgárok és a hatóságok közötti jogvitákat tárgyalja, az AfD-vel kapcsolatos határozatában kimondta:

Nem állnak fenn a feltételei annak, hogy a szervezetet bizonyítottan szélsőjobboldali törekvésként minősítsék és kezeljék.

A bírák úgy ítélték meg, hogy nincs elegendő jogi alap az AfD szélsőséges mozgalomként való megjelölésére. Az AfD társelnökei, Alice Weidel és Tino Chrupalla a kölni bíróság döntését a jogállamiság és a demokratikus tisztesség jelentős sikerének nevezték. Közölték, hogy a bíróság követte a párt egyértelműen megalapozott jogi érvelését, és hangsúlyozták:

Egy demokráciában csak a választók dönthetik el, ki vehet részt a politikai versenyben.

Az ítélet kiemelt jelentőséggel bír, mivel az AfD jelenleg az egyik legnagyobb támogatottságú párt Németországban.