Az AfD-től való félelem tartja egyben a német kormányt?

– Az AfD egy év alatt kilenc százalékponttal növelte a támogatottságát, miközben az uniópártok ugyanennyit veszítettek. Elképzelhető-e, hogy a jelenlegi politikai instabilitás végül éppen az AfD számára teremti meg a kormányzóképesség bizonyításának lehetőségét?

– Az AfD-t továbbra is szigorú politikai tűzfal veszi körül, amelynek leomlásával rövid távon nem érdemes számolni. Ennek következtében még abban az esetben sem válna automatikusan kormányképessé, ha a további instabilitás hatására elérné a 30–35 százalékos támogatottságot. Amennyiben a középpártok számára továbbra is elérhető marad egy alternatív koalíció, Ausztriához hasonló helyzet alakulhatna ki, amelyben a legerősebb párt kimarad a kormányzásból.

Ahhoz, hogy az AfD hosszabb távon bizonyítani tudja a kormányzóképességét – összhangban saját stratégiai célkitűzéseivel –, először a választók szemében is kompetensebbnek kell mutatkoznia a legfontosabb gazdaságpolitikai kérdésekben a kereszténydemokratáknál.

Ugyanakkor a német alkotmányos rend sajátosságai miatt azok a forgatókönyvek, amelyek egy kormány bukásához vagy előre hozott választásokhoz vezetnének, viszonylag ritkák. Egy ilyen helyzethez a kormánykoalíció belső összeomlására lenne szükség, amely nélkül az AfD számára a hatalom közelébe kerülés továbbra is valószínűtlen. Érdemes ugyanakkor figyelemmel kísérni az idei tartományi választásokat, mivel míg szövetségi szinten ez egyelőre nem reális, Kelet-Németország egyes tartományaiban már az sem zárható ki, hogy az AfD akár önállóan is kormányzati pozícióba kerüljön.