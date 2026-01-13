Merz újévi „ajándéka”: katonai szolgálat a német fiataloknak + videók

A német kormány döntése értelmében 2026-tól minden 18 éves férfit nyilvántartásba vesz a Bundeswehr, 2027 nyarától pedig már teljes évfolyamok besorozására is lehetőség nyílik. Ha nem jelentkezik elegendő önkéntes, sorsolással jelölik ki azokat, akiket hat hónapos katonai szolgálatra köteleznek. A hadsereg létszámát radikálisan növelik, a tervek szerint több tízezer fiatalt vonnak be az ukrajnai háborúval indokolt „megváltozott fenyegetettségi helyzetre” hivatkozva. A fiatalok egyre hangosabban fejezik ki ellenérzéseiket a TikTokon és más közösségi platformokon.

A katonai szolgálat visszatérése példátlan felháborodást váltott ki a fiatalok körében Fotó: AFP

QR-kóddal a nyilvántartásba: így válogatják ki a jövő katonáit

Egy TikTok-videóban egy fiatal német bemutatja, hogy néz ki az a kérdőív, amely januártól minden 18. életévét betöltő fiú postaládájába megérkezik. A videó szerint a levélben egy QR-kód van, amely egy tizenkét kérdésből álló online adatlapra vezet – és innentől kezdve nincs kibúvó. A kérdőívvel kapcsolatos tájékoztatást a német védelmi minisztérium hivatalos oldalán is közzétették.

A kérdőív nemcsak az iskolai végzettséget vagy nyelvtudást kérdezi: részletesen rákérdeznek a fizikai adottságokra is, a testmagasságra, testsúlyra, sőt arra is, hogy az érintett saját megítélése szerint milyen állapotban van fizikailag.

A kérdőívet elemző fiatal kitért arra is, hogy nem véletlenül fontos például a magasság: bizonyos katonai járművekben ugyanis csak „megfelelő méretű” emberek férnek el. A kérdések sora a végén válik igazán nyomasztóvá: egy tízfokú skálán azt is meg kell jelölni, mennyire lenne kedve az érintettnek katonai szolgálatot vállalni, majd azt is, hogy elméletileg hol és mennyi ideig lenne bevethető. A kérdőív kitöltése a férfiak számára kötelező, ezt a Bundeswehr hivatalos oldalán is megerősítették. A megszólaló arra is felhívja a figyelmet, hogy a kitöltésre egyetlen hónap áll rendelkezésre attól a naptól számítva, amikor a levelet kézbesítik.

Aki nem tölti ki a kérdőívet, vagy szándékosan valótlan adatokat ad meg, akár ezereurós pénzbírsággal is számolhat.

A megszólaló ironikusan megjegyezte: hiába lenne valaki kreatív azzal, hogy „29 nyelven beszél, 90 centi magas és 200 kiló”, ezt a hatóságok nem humorérzékkel, hanem bírsággal jutalmazzák. *Az Augen geradeaus szaklap felhívta a figyelmet arra, hogy a bírság konkrét összegét csak a törvény elfogadása után hozták nyilvánosságra.