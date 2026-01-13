sorkatonaságNémetországháborús pszichózisMerzkötelező sorkatonaságNémetország sorkatonaságkatonai szolgálatsorkötelezettség

Merz újévi „ajándéka”: katonai szolgálat a német fiataloknak + videók

Az új év sok német fiatal számára nem új reményeket, hanem új félelmeket hozott. A Merz-kormány döntése nyomán 2026-tól nyilvántartásba veszik az összes 18 éves férfit, később sorsolással is behívhatják őket katonai szolgálatra. A katonai szolgálat visszatérése példátlan felháborodást váltott ki a fiatalok körében, akik szerint a politikai elit a fejük felett dönt a jövőjükről – és egy egész generációt készül feláldozni idegen országok háborúiban.

Sebők Barbara
2026. 01. 13. 5:17
A Merz-kormány döntése nyomán 2026-tól nyilvántartásba veszik az összes 18 éves férfit Forrás: AFP
A német kormány döntése értelmében 2026-tól minden 18 éves férfit nyilvántartásba vesz a Bundeswehr, 2027 nyarától pedig már teljes évfolyamok besorozására is lehetőség nyílik. Ha nem jelentkezik elegendő önkéntes, sorsolással jelölik ki azokat, akiket hat hónapos katonai szolgálatra köteleznek. A hadsereg létszámát radikálisan növelik, a tervek szerint több tízezer fiatalt vonnak be az ukrajnai háborúval indokolt „megváltozott fenyegetettségi helyzetre” hivatkozva. A fiatalok egyre hangosabban fejezik ki ellenérzéseiket a TikTokon és más közösségi platformokon. 

A katonai szolgálat visszatérése példátlan felháborodást váltott ki a fiatalok körében
A katonai szolgálat visszatérése példátlan felháborodást váltott ki a fiatalok körében Fotó: AFP

QR-kóddal a nyilvántartásba: így válogatják ki a jövő katonáit

Egy TikTok-videóban egy fiatal német bemutatja, hogy néz ki az a kérdőív, amely januártól minden 18. életévét betöltő fiú postaládájába megérkezik. A videó szerint a levélben egy QR-kód van, amely egy tizenkét kérdésből álló online adatlapra vezet – és innentől kezdve nincs kibúvó. A kérdőívvel kapcsolatos tájékoztatást a német védelmi minisztérium hivatalos oldalán is közzétették.

A kérdőív nemcsak az iskolai végzettséget vagy nyelvtudást kérdezi: részletesen rákérdeznek a fizikai adottságokra is, a testmagasságra, testsúlyra, sőt arra is, hogy az érintett saját megítélése szerint milyen állapotban van fizikailag. 

A kérdőívet elemző fiatal kitért arra is, hogy nem véletlenül fontos például a magasság: bizonyos katonai járművekben ugyanis csak „megfelelő méretű” emberek férnek el. A kérdések sora a végén válik igazán nyomasztóvá: egy tízfokú skálán azt is meg kell jelölni, mennyire lenne kedve az érintettnek katonai szolgálatot vállalni, majd azt is, hogy elméletileg hol és mennyi ideig lenne bevethető. A kérdőív kitöltése a férfiak számára kötelező, ezt a Bundeswehr hivatalos oldalán is megerősítették. A megszólaló arra is felhívja a figyelmet, hogy a kitöltésre egyetlen hónap áll rendelkezésre attól a naptól számítva, amikor a levelet kézbesítik.

Aki nem tölti ki a kérdőívet, vagy szándékosan valótlan adatokat ad meg, akár ezereurós pénzbírsággal is számolhat.

A megszólaló ironikusan megjegyezte: hiába lenne valaki kreatív azzal, hogy „29 nyelven beszél, 90 centi magas és 200 kiló”, ezt a hatóságok nem humorérzékkel, hanem bírsággal jutalmazzák. *Az Augen geradeaus szaklap felhívta a figyelmet arra, hogy a bírság konkrét összegét csak a törvény elfogadása után hozták nyilvánosságra.

@zdfheute Ab 01. Januar 2026 tritt das neue Gesetz zum Wehrdienst in Kraft. Ab Mitte Januar beginnt dann der Versand der Fragebögen. Rechenbeispiel für die Frist: Ihr habt am 08. März 2026 Geburtstag und werdet 18. Die Bundeswehr schickt den Brief z.B. am 13. März los. Spätestens am 17. März sollte der dann bei euch sein. Ab da startet der Zeitraum. Ihr habt also bis zum 17. April Zeit, den Fragebogen auszufüllen. #bundeswehr #wehrdienst #wehrpflicht #fragebogen #nachrichten ♬ original sound - ZDFheute

A katonai szolgálat gazdasági ára

Egy másik, nagy visszhangot kiváltó TikTok-videóban egy fiatal német nyíltan kimondja: 

A sorkötelezettség nemcsak szabadságot vesz el, hanem konkrétan elszegényíti a fiatalokat. Mindegy, katonai vagy civil szolgálatról beszélnek a politikusok, a következmény ugyanaz: egy teljes generáció egy évet veszít az életéből.

A fiatal utal egy tanulmányra, amelyet még Christian Lindner pénzügyminisztersége idején rendeltek meg. Az Ifo Intézet számításai szerint a kötelező szolgálat különösen a férfiak számára jelent hosszú távú hátrányt: rosszabb állások, alacsonyabb jövedelmek várnak rájuk később. Számításaik szerint egyetlen kötelező év után az érintettek vagyona átlagosan húsz százalékkal kisebb, mint azoké, akik kimaradnak a rendszerből.

A fiatal emlékeztet a Bundeswehr Reservistenverband (Tartalékos Szövetség) elnökének a kijelentésére, miszerint „egy konfliktusban akár napi ezer katonát is „használnának” a fronton”. 

Véleménye szerint ebből világosan látszik, hogyan tekint a politikai elit a 18 évesekre: nem jövőbeli szakmunkásokra, egyetemistákra vagy családalapítókra, hanem puszta erőforrásra. Patrick Sensburg korábbi CDU-s parlamenti képviselő kijelentéseiről korábban a Tagesspiegel is írt

@linke.louise Warum die Wehrpflicht dich arm macht! Ja richtig gehört. Eine gesamte Generation geht 1 Jahr später in Ausbildung, Studium, Arbeiten. Und eine Forschungsgruppe um Panu Pouvara prognostiziert dann dass insbesondere Männer schlechtere Jobs am Ende haben. Und das führt dazu, dass man mit Pflichtjahr- egal ob an der Waffe oder im Zivilen mit 60 1/5. Weniger Vermögen hat also hätte man keinen Dienst gemacht. Das doch Crazy! Und das ganz unabhängig ob Kriegt herrscht oder nicht. Was ist denn wenn Krieg ist? Dann sagt ehemaliger CDU Politiker sensbueg dass täglich 1000 Menschen verheizt werden. Da sehen wir wieder. für die da oben sind achtzenjährigr keine zukünftigen Azubis, Studis, Arbeitnehmer Rentner. Sie sind eine Ressource um an der Front für die Reichen und mächtigen zu sterben. #fürdich#goviral#newyear#2026#4u ♬ 惬意时尚沙发音乐 Chill Down - dopestuff

Milliárdok fegyverkezésre

Egy újabb, dühös hangvételű videóban a megszólaló már nemcsak a sorkatonasági terveket, hanem az egész politikai irányt kérdőjelezi meg. Szerinte miközben Németország közszolgáltatásai látványosan leromlanak, a fiataloktól újabb és újabb áldozatokat várnak el. Véleménye szerint a tömegközlekedés egyre drágább, mégis elengedhetetlen lenne a tanuláshoz és a munkához, a képzési és gyakornoki helyekből hiány van, és egyre többen bizonytalanul tekintenek a jövőbe. A videó készítője különösen visszásnak tartja, hogy

milliárdok áramlanak fegyverkezésre, miközben a fiatal generáció alapvető igényeire nincs pénz.

Úgy fogalmaz, hogy nem sorkötelezettségre lenne szükség, hanem valódi perspektívára: kiszámítható életkezdésre és munkalehetőségekre. A háborús logikát elutasítva hangsúlyozza, hogy nem kívánnak „a hatalmasok profitjáért” harcolni. A megszólaló szerint a fiatalok nem háborút, hanem igazságosabb világot akarnak, ahol mindenkinek esélye van a jó életre. „Háborút a háború ellen” – hangzik el a felhívás a videó végén.

Választás csak papíron

Egy másik videóban egy fiatal férfi az egyetem előtt szólította meg társait, és élesen bírálta a sorkötelezettség visszahozásáról szóló terveket. Beszédét azzal kezdte, hogy sokan azzal érvelnek: ma már lehet választani a katonai szolgálat, a szociális munka vagy a tanulószerződéses képzés között. Szerinte azonban ez a „választás” csak papíron létezik. A fiatal rámutatott, hogy a katonai szolgálatot tudatosan teszik anyagilag vonzóvá. 

A Bundeswehr jó fizetést ígér, átvállalja a jogosítvány költségeit, biztosítja a szállást és az ellátást. Ezzel szemben egy önkéntes szociális év során mindössze néhány száz eurót lehet keresni, amit sok család egyszerűen nem engedhet meg magának.

Így szerinte a sorkötelezettség nem más, mint régi politika új csomagolásban: a szegényebbeket terelik bele a fegyveres szolgálatba. A beszéd egyik központi gondolata, hogy a kötelező katonai szolgálat és a milliárdos fegyverkezés kéz a kézben jár a szociális leépítéssel. A fiatal sorra vette azokat a területeket is, ahol szerinte már most is súlyos a helyzet: a Covid óta túlterhelt gyermek- és ifjúságpszichiátriák, a tanárhiánnyal küzdő iskolák, az omladozó épületek és a lemaradt digitalizáció mind azt mutatják, hogy a fiatalokra alig jut figyelem vagy forrás. Külön kiemelte, hogy 

az iskolai költségvetéseket annyira megvágták, hogy az intézmények már alig tudnak segíteni a rászoruló diákokon.

A fiatal nyíltan kimondta, hogy nem vár sokat Friedrich Merztől és a CDU-tól, de különösen csalódott az SPD-ben, amelynek korábban maga is tagja volt. Úgy látja, a szociáldemokraták minden fontos kérdésben együtt mozognak a kereszténydemokratákkal, beleértve a sorkötelezettség és a fegyverkezés támogatását is. Külön bírálta az SPD ifjúsági szervezetét, amely szerinte nem a fiatalok érdekeit képviseli, hanem alázatosan követi a pártvezetést. 

A beszéd végén felidézte, hogy amikor egy volt párttársa megkérdezte tőle, nem bánja-e, hogy kilépett az SPD diákszervezetéből, a válasza egyértelmű volt: egyetlen dolgot sajnál igazán – azt, hogy valaha belépett.

Háborús készültség Európában: sorra vezetik vissza a sorkatonaságot

A háborúpárti Európa fegyverkezésbe lépett, és egyre több országban kerül napirendre a katonai szolgálat kérdése. A sorkatonaság bevezetése több helyen már nem elméleti vita tárgya, hanem eldöntött politikai irány. Horvátország nyitotta meg a sort, de a kontinensen sorra születnek azok a döntések, amelyek a háborús pszichózis jegyében alapjaiban alakítják át a fiatal generációk jövőjét. Németország több városában december 4-én és 5-én nagyszabású tiltakozó akciókat szerveztek a sorkatonai szolgálat bevezetése ellen. 

A demonstrációkon fiatalok és civil szervezetek fejezték ki ellenérzéseiket. 

December 5-én a diákszervezetek is csatlakoztak a megmozdulásokhoz: iskolai sztrájkot hirdettek. 

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár katonák előtt (Fotó: AFP)

