Két tüntetés, egy üzenet: nem a sorkatonaságra! + videó

Németország több városában december 4-re és 5-re nagyszabású tiltakozó akciókat szerveznek a sorkatonai szolgálat bevezetése ellen. A demonstrációk célja, hogy a fiatalok és civil csoportok hangot adjanak ellenvéleményüknek és felhívják a figyelmet a javaslat lehetséges következményeire. December 5-én a diákszervezetek is csatlakoznak a tiltakozáshoz, iskolai sztrájkot hirdetve a fiatalok számára előírt katonai alapkiképzés és civil szolgálat miatt. A demonstrációk időzítése szorosan összefügg a Bundestag szavazásával.

Sebők Barbara
2025. 12. 04. 4:55
Utcára vonulnak a német fiatalok a kötelező katonai szolgálat ellen Forrás: AFP
Mint arról korábban beszámoltunk, Németországban országos tiltakozó akciók bontakoznak ki a kormány tervei ellen. A javaslatcsomag értelmében 2027-től minden 2008-ban vagy azután született férfi köteles lesz katonai sorozáson részt venni, miközben lehetőség nyílik alternatív civil szolgálat teljesítésére is. A németek országszerte szervezetten készülnek a sorkatonaság elleni tiltakozásra: utcai demonstrációk zajlanak december 4-én és iskolasztrájkok 5-én.

A németek országszerte szervezetten készülnek a sorkatonaság elleni tiltakozásra
A németek országszerte szervezetten készülnek a sorkatonaság elleni tiltakozásra. Fotó: AFP

Nem a sorkatonaságra

A december 4-i demonstráció résztvevői között több generáció is felsorakozik, hiszen a döntés nemcsak a fiatalokat, hanem a szülőket, a nagyszülőket és a teljes társadalmat érinti

A kritikusok hangsúlyozzák: a társadalom megérdemli, hogy háborús fenyegetettségtől mentes környezetben élhessen. 

A TikTokon és más közösségi platformokon sorra jelennek meg a videók, amelyekben a németek ironikusan, sokszor dühösen reagálnak a sorkötelezettség újraélesztésének ötletére. 

Diáktüntetés és iskolai sztrájk

Pénteken országos tiltakozónapot szerveznek az ifjúsági és diákszervezetek. A Der Spiegel úgy fogalmaz: „a diákok pénteken inkább sztrájkolni akarnak, mint iskolába menni”. A lap beszámolója szerint a tüntetést szervező diákoknak online eszköztárat biztosítanak: szórólapok, plakátok, valamint az igazgatóknak és a szülőknek szánt mintalevelek tölthetők le. Még egy teljes ellenőrző lista is rendelkezésükre áll. Az első pont beszédes: 

Beszélj minél több osztálytársaddal az iskolai sztrájkról – gyűjtsd össze az érdeklődő diákokat egy csoportba.

A hosszú lista utolsó utasítása pedig már a politikai üzenet megfogalmazására buzdít: „Készíts beszédeket a sztrájk napjára! Írd le, miért vagy a sorkatonaság ellen!”

Berlinben a diákok péntek délben vonulnak a Hallesches Torhoz, ahol a rendőrség szerint ezer fő részvételével számolnak. Egy másik, kétezer fősre regisztrált megmozdulás délután négykor kezdődik az Oranienplatzon. Ezt különböző ifjúsági szervezetek szövetsége hirdette meg, a GEW oktatási szakszervezet támogatásával. Aznap több nagyvárosban is hasonló tematikájú rendezvények várhatók. Bajorországban – a Német Hírügynökség (DPA) értesülései szerint – szintén a GEW áll a tüntetők mögé. Martina Borgendale, a szakszervezet tartományi vezetője úgy fogalmazott:

Biztató jel a demokráciára nézve, hogy a diákok maguk állnak ki saját érdekeikért, és kritikus kérdéseket tesznek fel egy olyan törvénnyel kapcsolatban, amely komolyan befolyásolja jövőbeli életüket.

Bízik abban, hogy a pedagógusok és az iskolavezetők is támogatni fogják a megmozdulást.

A németek országszerte szervezetten készülnek a sorkatonaság elleni tiltakozásra
A németek országszerte szervezetten készülnek a sorkatonaság elleni tiltakozásra. Fotó: AFP

Az egyik népszerű Instagram-videóban két fiatal férfi váltogatva sorolja, miért tartják elfogadhatatlannak a sorkötelezettség visszahozását. A felvétel már a nyitányával világossá teszi a hangulatot: a szereplők egy „békepolitikai képzési hétvégéről” érkeztek, és úgy fogalmaznak, soha nem volt még ennyire egyértelmű számukra, hogy „a nagy háborúk veszélye nagyobb, mint valaha”. Ezzel együtt úgy érzik, a fiataloknak most nagyobb esélyük van változtatni is. A két fiatal a rendszerszintű problémákat okolja a militarizáció erősödéséért. 

A videó egyre harcosabb hangot üt meg: a készítők a sorkötelezettség elleni országos iskolai sztrájkra mozgósítanak december 5-re. 

Állításuk szerint több városban már szervezik az akciót, és azt ígérik, segítenek más településeken is megszervezni a tiltakozást. Szavaik szerint a fiataloknak „aktívan, szolidárisan és elszántan” kell fellépniük a militarizáció ellen.

A videó végén egyértelmű üzenetet fogalmaznak meg: nemet mondanak a hadsereg bővítésére, és igent „a háború ellen fellépő fiatalokra”. 

Az Analyse & kritik interjút közölt Ronjával, a berlini sztrájkbizottság tagjával, aki a sorkatonaság elleni iskolai megmozdulások egyik főszervezője. Azt mondja: 

nem akarunk meghalni, és nem akarunk a korunkbeli besorozott fiatalokra lőni.

Szerinte nemcsak a diákoknak, hanem mindenkinek utcára kellene vonulnia a sorkötelezettség visszaállítása ellen. Elmondása szerint a sztrájkot főként diákok szervezik, amelyeket ifjúsági szervezetek is támogatnak. A politikai pártokat igyekeznek távol tartani, bár helyi szinten kapnak segítséget. A bizottságok országosan egyeztetnek.

Ronja úgy látja: a kormány a fiataloktól elvárja, hogy háborúba menjenek, miközben minden máson spórol, a hadsereg költségvetése viszont korlátlanul nő.

Épp ezért december 5-én mintegy kilencven városban tartanak iskolai sztrájkot, mert ez szerinte hatékonyabban mozgósít és nagyobb figyelmet kap, mint egy egyszeri tüntetés.

A felkészülésben a helyi sztrájkbizottságok kulcsszerepet játszanak: plakátolnak, szórólapoznak, online kampányolnak. 

A mozgósítás a vártnál jobban halad, Berlinben még a GEW szakszervezet is támogatja őket. A lehetséges iskolai következményekkel számolnak, de Ronja szerint egy hiányzás elviselhetőbb, mint egy kötelező katonai év. Végül azt hangsúlyozza: 

december 5-én nemcsak a diákoknak, hanem mindenkinek ki kellene állnia a fiatalok jövőjéért.

A tüntetések szervezői abban bíznak, hogy az utcai megmozdulások világos jelzést küldenek a Bundestagnak: a fiatalok és támogatóik nem kérnek a kötelező szolgálati rendszerek újbóli bevezetéséből.

Borítókép: Német fiatalok plakátja, amivel a december 5-i tüntetést népszerűsítik (Fotó: AFP)

