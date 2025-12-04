Két tüntetés, egy üzenet: nem a sorkatonaságra! + videó

Mint arról korábban beszámoltunk, Németországban országos tiltakozó akciók bontakoznak ki a kormány tervei ellen. A javaslatcsomag értelmében 2027-től minden 2008-ban vagy azután született férfi köteles lesz katonai sorozáson részt venni, miközben lehetőség nyílik alternatív civil szolgálat teljesítésére is. A németek országszerte szervezetten készülnek a sorkatonaság elleni tiltakozásra: utcai demonstrációk zajlanak december 4-én és iskolasztrájkok 5-én.

A németek országszerte szervezetten készülnek a sorkatonaság elleni tiltakozásra. Fotó: AFP

Nem a sorkatonaságra

A december 4-i demonstráció résztvevői között több generáció is felsorakozik, hiszen a döntés nemcsak a fiatalokat, hanem a szülőket, a nagyszülőket és a teljes társadalmat érinti.

A kritikusok hangsúlyozzák: a társadalom megérdemli, hogy háborús fenyegetettségtől mentes környezetben élhessen.

A TikTokon és más közösségi platformokon sorra jelennek meg a videók, amelyekben a németek ironikusan, sokszor dühösen reagálnak a sorkötelezettség újraélesztésének ötletére.