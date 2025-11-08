A német fiatalok nem kérnek a sorkötelezettségből – drámai reakciók terjednek + videó

A német fiatalok egyre határozottabban tiltakoznak a sorkötelezettség visszaállítása ellen. A TikTokon, Instagramon és más közösségi platformokon sorra jelennek meg a rövid videók, amelyekben a fiatalok reagálnak a kötelező katonai szolgálat ötletére. Számos felvételen hallható, hogy 18 évesen még túl fiatalnak tartják magukat a fegyveres szolgálatra, és inkább az idősebb, szakmailag felkészült generációra bíznák az ország védelmét. Egyes fiatalok szerint miközben a hatalmon lévők biztonságban ülnek a parlamentben, testvéreiket, barátaikat és gyermekeiket olyan háborúkba küldenék, amelyekhez semmi közük nincs. A fiatalok szerint a lövészárkokban több közös vonást találnak az ellenféllel, mint azokkal, akik a fegyverek használatára adnak utasítást.

A németek egyre határozottabban tiltakoznak a sorkötelezettség visszaállítása ellen Fotó: AFP

Az Instagramon terjedő videók egyikében egy fiatal német arról beszél, hogy bár szereti Németországot, és szeretné, ha az ország még sokáig megmaradna, alapvetően elutasítja a háborút és a kötelező katonai szolgálatot.