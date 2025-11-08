sorkatonaságNémetországeurópai sorkatonaságInstagramTikTokFriedrich Merzkatonai szolgálatsorkötelezettség

A német fiatalok nem kérnek a sorkötelezettségből – drámai reakciók terjednek + videó

Berlinben egyre hevesebb vita zajlik a kötelező katonai szolgálat visszaállításáról, miközben a német fiatalok egyre határozottabban üzennek: nem kérnek a háborúból. A TikTokon és más közösségi platformokon sorra jelennek meg a videók, amelyekben a fiatalok ironikusan, sokszor dühösen reagálnak a sorkötelezettség újraélesztésének ötletére.

Sebők Barbara
2025. 11. 08. 6:57
Egyre hevesebb vita zajlik a kötelező katonai szolgálat visszaállításáról, miközben a német fiatalok egyre határozottabban üzennek: nem kérnek a háborúból Forrás: AFP
A német fiatalok egyre határozottabban tiltakoznak a sorkötelezettség visszaállítása ellen. A TikTokon, Instagramon és más közösségi platformokon sorra jelennek meg a rövid videók, amelyekben a fiatalok reagálnak a kötelező katonai szolgálat ötletére. Számos felvételen hallható, hogy 18 évesen még túl fiatalnak tartják magukat a fegyveres szolgálatra, és inkább az idősebb, szakmailag felkészült generációra bíznák az ország védelmét. Egyes fiatalok szerint miközben a hatalmon lévők biztonságban ülnek a parlamentben, testvéreiket, barátaikat és gyermekeiket olyan háborúkba küldenék, amelyekhez semmi közük nincs. A fiatalok szerint a lövészárkokban több közös vonást találnak az ellenféllel, mint azokkal, akik a fegyverek használatára adnak utasítást.

A németek egyre határozottabban tiltakoznak a sorkötelezettség visszaállítása ellen
A németek egyre határozottabban tiltakoznak a sorkötelezettség visszaállítása ellen Fotó: AFP

Az Instagramon terjedő videók egyikében egy fiatal német arról beszél, hogy bár szereti Németországot, és szeretné, ha az ország még sokáig megmaradna, alapvetően elutasítja a háborút és a kötelező katonai szolgálatot. 

Németország nagyon szép ország. Szeretném, ha még nagyon sokáig létezne. Ellenzem a háborút. Az életemet a katonai szolgálat helyett máshogyan szeretném élni. A megoldás soha nem lehet az erőszak, de úgy gondolom, ha harcolni kell, vannak olyan emberek, akiket erre kiképeztek. Nekik kellene ezt átvenniük. Szerintem 18 évesen még mindig túl fiatal az ember, inkább az idősebbeknek kellene a hazáért harcolniuk.

Egy másik videó a fiatalok sorkatonai szolgálattal kapcsolatos aggodalmait emelik ki pontokba szedve. A beszélő szerint az új törvény valójában nem önkéntes, hanem a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetését jelenti, és hamarosan a fiatalokat, sőt az idősebb férfiakat is érinteni fogja. 

A döntés, hogy mikor kell katonának lenni, egy idősebb miniszter kezében van, nem a fiatalok választásán múlik. […] Fiatalokat harcolni kényszeríteni komoly etikai kockázat és életveszélyes is.

A videóban hangsúlyozzák, hogy változott a politikai környezet, és az új törvény célja, hogy a kormány a tiltakozás ellenére érvényesítse akaratát. Az aktivista felszólítja a fiatalokat: tájékozódjanak, legyenek éberek, szervezzenek tiltakozásokat, és ne engedjék, hogy a törvény valósággá váljon.

Egy másik, TikTokon terjedő videóban a beszélő egyenesen kritizálja Friedrich Merzet és a kötelező katonai szolgálatot:

Nem áll meg ez az önkéntességnél. Friedrich Merz azt akarja, hogy testvéreink, barátaink és gyermekeink a fronton haljanak meg, olyan háborúkért, amelyekhez semmi közük nincs, miközben a hatalmon lévők testőreikkel és a parlamentben ülve biztonságban vannak. Mi a lövészárokban több közös vonást találunk az ellenféllel, közelebb állunk hozzájuk, mint azokhoz, akik a lövések leadására adják az utasítást.

A beszélő felszólítja a fiatalokat, hogy egységesen álljanak ki a sorkatonai szolgálat ellen, vegyenek részt a demonstráción december 4-én, és folyamatosan tájékozódjanak a fejleményekről.

@micheledermastia Wir sagen: Nein zur Wehrpflicht! Wir müssen uns zusammen gegen die Militarisierung stellen. #linke #dielinke #münchen #wehrpflicht @Linksjugend ['solid] München ♬ original sound - Michèle

Egy másik videóban a felszólaló a társadalmi egyenlőtlenségeket és az állami ígéretek ürességét emelik ki. Szerinte a dicsőség és a haza üres fogalmak, ha az állam nem biztosít valódi jövőképet:

Dicsőségért és a hazáért. De mit ér a dicsőség, ha olyan emberektől származik, akiknek az életetek semmit sem érnek? És mi az a haza, amely 3500 euróval és bajtársiassággal csábít titeket ahelyett, hogy jövőképet kínálna? Egy olyan haza, amely rátok épít, de nem tesz meg semmit értetek. Évek óta pusztulnak le az iskolák, hiányoznak a pedagógusok, spórolnak a ti oktatásotokon… most pedig ti vagytok az áru.

A videó rámutat, hogy a kevésbé tehetősek könnyebben kiszolgáltatottá válnak, és a rendszer őket használja fel. A felszólaló szerint a fiataloknak érdemes tiltakozniuk, és nem szabad áruvá válniuk a nemzet és a tőkeérdekek szolgálatában, „miközben Merz a millióiban fürdik”.

Egy másik videóban egy férfi a sorkatonaság elleni ellenállás okait fogalmazza meg, hangsúlyozva az önrendelkezés és a jövő feletti döntés jogát:

Egy bizonyos százalék a 18–29 évesekből ellenzi, belső meggyőződésből. Hogy miért? Mert mi magunk szeretnénk dönteni a saját jövőnkről. Jövőképet szeretnénk: képzést, egyetemet, jó munkát, de nem kötelező szolgálatot. Mintha a fiatalság biztonsága kényszerrel lenne biztosítva.

A videóban a férfi visszautal Friedrich Merz szavaira, aki szerint a Bundeswehrt Európa legerősebb hagyományos hadseregévé kell tenni

Nem a sorkötelezettségre

Ahogy arról korábban többször írtunk, egyre több ország mérlegeli a kötelező katonai szolgálat visszaállítását. Németországban is megkezdődött a parlamenti vita, ám a fiatal korosztály egyértelműen nemet mond a kezdeményezésre. Nem akarnak fegyvert fogni és nem akarnak idegen konfliktusokban részt venni – sem Ukrajnában, sem máshol.

Borítókép: A Bundeswehr újoncainak ünnepélyes hűségesküje a düsseldorfi parlament előtt 2024. október 4-én (Fotó: AFP)

