A német fiatalok nem kérnek a sorkötelezettségből – drámai reakciók terjednek + videó

A német fiatalok egyre határozottabban tiltakoznak a sorkötelezettség visszaállítása ellen. A TikTokon, Instagramon és más közösségi platformokon sorra jelennek meg a rövid videók, amelyekben a fiatalok reagálnak a kötelező katonai szolgálat ötletére. Számos felvételen hallható, hogy 18 évesen még túl fiatalnak tartják magukat a fegyveres szolgálatra, és inkább az idősebb, szakmailag felkészült generációra bíznák az ország védelmét. Egyes fiatalok szerint miközben a hatalmon lévők biztonságban ülnek a parlamentben, testvéreiket, barátaikat és gyermekeiket olyan háborúkba küldenék, amelyekhez semmi közük nincs. A fiatalok szerint a lövészárkokban több közös vonást találnak az ellenféllel, mint azokkal, akik a fegyverek használatára adnak utasítást.
Az Instagramon terjedő videók egyikében egy fiatal német arról beszél, hogy bár szereti Németországot, és szeretné, ha az ország még sokáig megmaradna, alapvetően elutasítja a háborút és a kötelező katonai szolgálatot.
Németország nagyon szép ország. Szeretném, ha még nagyon sokáig létezne. Ellenzem a háborút. Az életemet a katonai szolgálat helyett máshogyan szeretném élni. A megoldás soha nem lehet az erőszak, de úgy gondolom, ha harcolni kell, vannak olyan emberek, akiket erre kiképeztek. Nekik kellene ezt átvenniük. Szerintem 18 évesen még mindig túl fiatal az ember, inkább az idősebbeknek kellene a hazáért harcolniuk.