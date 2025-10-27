Németország drámai lépésre készül, háborút vár Berlin

Friedrich Merz nyilvánosan is kijelentette: Németország „Európa legerősebb hagyományos hadseregét” kívánja létrehozni, és ehhez minden szükséges forrást biztosít. Öt hónappal később az új kormányzati dokumentumok szerint a tervet már konkrét beszerzési lista is alátámasztja – számolt be róla a Politico információira hivatkozva az Origo.

Friedrich Merz nyilvánosan is kijelentette: Németország „Európa legerősebb hagyományos hadseregévé” kívánja létrehozni Fotó: AFP

A terv időzítése összhangban van Merz új finanszírozási modelljével

A 39 oldalas lista 377 milliárd euró értékű beszerzést tartalmaz a szárazföldi, légi, tengeri, űr- és kiberterületekre. A dokumentum a Szövetségi Védelmi Erők 2026-os költségvetésében szereplő fegyverbeszerzéseket tekinti át, de számos tétel hosszabb távú beruházást jelent, amelyekhez nincs meghatározott időkeret.