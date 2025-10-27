Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

NémetországfegyverbeszerzésműholdFriedrich Merzdrónorosz-ukrán háborúsorkatonaság

Németország drámai lépésre készül, háborút vár Berlin

Németország új, 377 milliárd eurós katonai beszerzési tervet készített, amely a szárazföldi, légi, tengeri, űr- és kiberterületeken valósulna meg. A cél a német haderő modernizálása és „Európa legerősebb hagyományos hadseregévé” alakítása, Friedrich Merz ígérete szerint minden szükséges pénzügyi forrást biztosítva. A tervek mellett a sorkatonaság újbóli bevezetésére vonatkozó elképzelések is folyamatosan napvilágot látnak, jelezve, hogy Németország a fegyveres erők megerősítése mellett a személyi állomány bővítésére is hosszú távú stratégiát készít. Európa háborúra készül. A német anyák gyermekei pedig egy napon a fronton találhatják magukat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 9:52
Németország drámai lépésre készül – Merz 377 milliárd eurós fegyverbeszerzést jelentett be Forrás: AFP
Friedrich Merz nyilvánosan is kijelentette: Németország „Európa legerősebb hagyományos hadseregét” kívánja létrehozni, és ehhez minden szükséges forrást biztosít. Öt hónappal később az új kormányzati dokumentumok szerint a tervet már konkrét beszerzési lista is alátámasztja – számolt be róla a Politico információira hivatkozva az Origo.

Friedrich Merz nyilvánosan is kijelentette: Németország „Európa legerősebb hagyományos hadseregévé” kíván válni
Friedrich Merz nyilvánosan is kijelentette: Németország „Európa legerősebb hagyományos hadseregévé” kívánja létrehozni Fotó: AFP

A terv időzítése összhangban van Merz új finanszírozási modelljével

A 39 oldalas lista 377 milliárd euró értékű beszerzést tartalmaz a szárazföldi, légi, tengeri, űr- és kiberterületekre. A dokumentum a Szövetségi Védelmi Erők 2026-os költségvetésében szereplő fegyverbeszerzéseket tekinti át, de számos tétel hosszabb távú beruházást jelent, amelyekhez nincs meghatározott időkeret.

Politikai szempontból a terv időzítése összhangban van Merz új finanszírozási modelljével, amelynek célja, hogy a védelmi kiadásokat kivonja az alkotmányos adósságfékrendszer alól. 

 

Ez lehetővé teszi a korábbi kancellár, Olaf Scholz idején létrehozott, 100 milliárd eurós speciális alapnál is nagyobb, többéves kiadások fenntartását. A listán szereplő tételek részletekben jelennek majd meg a parlamenti költségvetési bizottság jóváhagyásával; minden 25 millió euró feletti beszerzéshez a testület engedélye szükséges. A dokumentum szerint a Bundeswehr a következő költségvetési ciklusban mintegy 320 új fegyver- és felszerelésprojektet indítana, amelyek közül 178-nak már ismert a vállalkozója, a többi még tervezés alatt áll. 

A német ipar dominanciája jól látható: mintegy 160 projekt, összesen körülbelül 182 milliárd euró értékben, hazai cégekhez kötődik.

 

A Rheinmetall csoport és leányvállalatai 53 projektben szerepelnek több mint 88 milliárd euró értékben, ebből 32 milliárd közvetlenül a Rheinmetallhoz, 56 milliárd pedig leányvállalatokhoz és közös vállalkozásokhoz kapcsolódik, például a KNDS-szel közösen működtetett Puma és Boxer harcijármű-programokon keresztül. A terv összesen 687 Puma szállítását irányozza elő 2035-ig, ebből 662 harci változat és 25 járművezető-képző jármű.

A Rheinmetall a legnagyobb nyertes: a csoport és leányvállalatai 53 projektben szerepelnek több mint 88 milliárd euró értékben
A Rheinmetall a legnagyobb nyertes: a csoport és leányvállalatai 53 projektben szerepelnek több mint 88 milliárd euró értékben Fotó: AFP

A légvédelem fejlesztése szintén kiemelt terület: a Bundeswehr 561 Skyranger 30 kis hatótávolságú toronyrendszert tervez beszerezni drónok ellen. 

A program teljes egészében a Rheinmetall vezetése alatt áll, és több millió gránát és töltény is társul hozzá. A Diehl Defence a második legnagyobb ipari partner, 21 beszerzési tételben, összesen 17,3 milliárd euró értékben. 

A sorkatonaságról is megy a vita Németországban

Fegyverkezik Európa, hatalmas összegeket öntenek Ukrajnába és egyre több országban kerül napirendre a kötelező katonai szolgálat a háborús pszichózis hatására. A Bundestag már megkezdte a vitát a kérdésről, ám 

a fiatalok egyértelműen elutasítják a kezdeményezést: nem akarnak bevonulni és más háborújában meghalni. A politikusok az ő véleményükkel azonban nem törődnek. 

A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot
A sorkatonaságról is megy a vita Németországban Fotó: AFP

Európa nem áll háborúban, de ez már nem is béke – jelentette ki nemrég Friedrich Merz német kancellár.

Hadd fogalmazzak meg egy elsőre talán kissé megdöbbentő mondatot… nem állunk háborúban, de békében sem vagyunk többé

– mondta Merz egy düsseldorfi médiaeseményen.

A brüsszeli elit egyre többször beszél az európai katonai beavatkozásról

A néppárti Manfred Weber sem maradt le a háborús uszításban, szerinte 

az EU-nak készen kell állnia arra, hogy Oroszországgal szemben katonailag is fellépjen.

 

Weber emellett tagállami vezetőket szólít fel a védelmi kiadások növelésére. Gyakorlatilag egy közös európai hadsereg kialakítását szorgalmazta. 

Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni és megvédeni magunkat

– fogalmazott, sőt a nukleáris fegyvereket is szóba hozta a háborúpárti politikus.

BRUSSELS, BELGIUM - OCTOBER 23: European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Antonio Costa (not seen) hold a joint press conference following the European Union (EU) Leaders’ Summit in Brussels, Belgium, on October 23, 2025. Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen Fotó: AFP

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerint az EU tagállamai tudatos, összehangolt hibrid támadások célpontjai, amelyek légtérsértéseket, drónberepüléseket, kiber- és dezinformációs akciókat foglalnak magukban. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy az unió egységes és gyors reagálása elengedhetetlen, valamint védelmi képességeit folyamatosan fejlesztenie kell. 

Ideje nevén nevezni a dolgokat: ez hibrid háború, amelyet Európa ellen indítottak

– fogalmazott. Hozzátette, hogy Európának egységesen kell reagálnia, és minden incidenst ki kell vizsgálnia, a felelősséget pedig nem szabad elkenni.

Az uniós terület minden négyzetcentiméterét meg kell védenünk. Oroszország megosztást akar, nekünk egységgel kell válaszolnunk

– mondta. A bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy Európának nem elég reagálnia a támadásokra, hanem el is kell rettentenie azokat.

Borítókép: A cél a német haderő modernizálása és „Európa legerősebb hagyományos hadseregévé” alakítása – illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Ukrán drónok támadták Moszkvát + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

