Ki nem találná, hol keres edzőt a klubvilágbajnok – kirúgták a másodosztályból

Nagy erővel keresi a héten menesztett menedzsere, Enzo Maresca utódját a Chelsea. Úgy tűnik, megvan az első számú jelölt, aki nem kis meglepetést okozott. Liam Rosenior korábban Wayne Rooney és Phillip Cocu munkáját is segítette, jelenleg Franciaországban, a Strasbourgnál vezetőedző.

A Chelsea kiszemeltje, Liam Rosenior (jobbra) korábban edzette a londoniak jelenlegi játékosát, Liam Delapot (balra) is (Fotó: Anadolu/Muhammed Enes Yildirim)

Liam Rosenior lehet a londoni Kékek edzője

Fabrizio Romano állítja, hogy Liam Rosenior a Chelsea fő kiszemeltje, illetve több is annál. Az átigazolási ügyekre szakosodott olasz sportújságíró szerint zárt körben már egyeztettek is a 41 esztendős szakemberrel. A Strasbourg felkészült arra, hogy pótolnia kell az angol edzőt. Az nem kérdés, hogy élő szerződése ellenére elengedi-e a francia társklub…

Rosenior tavasszal a 7. helyre kormányozta a Ligue 1-ben a csapatát, amellyel veretlenül az élen zárta a Konferencialiga alapszakaszát.

Ősszel a Strasbourg legyőzte a Crystal Palace-t is és 3-3-as döntetlent ért el a Bajnokok Ligája-győztes PSG-vel.

A Strasbourg a Chelsea tartalékcsapata?

A szurkolók kikérik maguknak, hogy összemossák a Chelsea-t és a Strasbourgot, pedig mindkettőnek azonos a tulajdonosi köre. A BBC összegyűjtötte, mennyire szoros az együttműködés a két klub között:

Ben Chilwell ingyenes átigazolása;

Mathis Amougou nyáron Strasbourgba igazolt, miután februárban a Saint Etienne-től érkezett a Chelsea-hez;

Mamadou Sarr, a Strasbourg védője júniusban 12 millió fontért a Chelsea-hez igazolt, de augusztusban kölcsönbe tért vissza egy egész idényre;

Ishé Samuels-Smith a határidő napján visszatért a Chelsea-hez – ugyanebben az időszakban 6,5 millió fontért Strasbourgba igazolt, majd kölcsönbe került a Swansea-hez;

A Chelsea reménységei, Mike Penders és Kendry Páez kölcsönben igazoltak a Strasbourghoz.

És ha még ehhez hozzávesszük, hogy Rosenior hírnevet szerzett a fiatal játékosok beépítésében, mint Tyler Morton, Jaden Philogene és az immár a Chelsea-t erősítő Liam Delap. Az angol másodosztályú Hull Citynél kiesőjelöltből faragott feljutásra esélyes csapatot, később mégis kirúgták onnan.

A Chelsea-nél megkaphatja élete esélyét. A Daily Mail szakírója, Henry Clark szerint vannak, akik nevetnek a neve hallatán, ám a 19 hónapja menesztett Liam James Rosenior „érzelmi intelligenciájával és precíz játékstílusával” sikeres lehet a klubvilágbajnokkal. Az elkötelezettsége és a habitusa adott hozzá…