ChelseaEnzo MarescakeresésvezetőedzőStrasbourg

Ki nem találná, hol keres edzőt a klubvilágbajnok – kirúgták a másodosztályból

A Bournemouth elleni hazai 2-2-es döntetlen után menesztett menedzsere, Enzo Maresca utódját keresi a Chelsea labdarúgócsapata. A klubvilágbajnok londoni együttes sajtóhírek szerint angol edzőt ültetne a kispadjára Liam James Rosenior személyében. A francia Strasbourgot irányító 41 éves trénert élő szerződése ellenére kellene átirányítania az azonos tulajdonosi körrel rendelkező angol csapatnak, amely az 5. helyen áll a Premier League-ben. A Chelsea által kiszemelt Roseniort korábban kirúgták az angol másodosztályú Hulltól.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 02. 11:24
Chelsea Strasbourg's British head coach Liam Rosenior (C) speaks next to Strasbourg's Belgian midfielder #07 Diego Moreira (L) during the French L1 football match between RC Strasbourg Alsace and FC Lorient at Stade de la Meinau in Strasbourg, eastern Fra
A Chelsea kiszemelje lehet Liam James Rosenior (középen) (Fotó: AFP/Frederick Florin)
Nagy erővel keresi a héten menesztett menedzsere, Enzo Maresca utódját a Chelsea. Úgy tűnik, megvan az első számú jelölt, aki nem kis meglepetést okozott. Liam Rosenior korábban Wayne Rooney és Phillip Cocu munkáját is segítette, jelenleg Franciaországban, a Strasbourgnál vezetőedző.

Chelsea
A Chelsea kiszemeltje, Liam Rosenior (jobbra) korábban edzette a londoniak jelenlegi játékosát, Liam Delapot (balra) is (Fotó: Anadolu/Muhammed Enes Yildirim)

Liam Rosenior lehet a londoni Kékek edzője

Fabrizio Romano állítja, hogy Liam Rosenior a Chelsea fő kiszemeltje, illetve több is annál. Az átigazolási ügyekre szakosodott olasz sportújságíró szerint zárt körben már egyeztettek is a 41 esztendős szakemberrel. A Strasbourg felkészült arra, hogy pótolnia kell az angol edzőt. Az nem kérdés, hogy élő szerződése ellenére elengedi-e a francia társklub…

Rosenior tavasszal a 7. helyre kormányozta a Ligue 1-ben a csapatát, amellyel veretlenül az élen zárta a Konferencialiga alapszakaszát. 

Ősszel a Strasbourg legyőzte a Crystal Palace-t is és 3-3-as döntetlent ért el a Bajnokok Ligája-győztes PSG-vel.

A Strasbourg a Chelsea tartalékcsapata?

A szurkolók kikérik maguknak, hogy összemossák a Chelsea-t és a Strasbourgot, pedig mindkettőnek azonos a tulajdonosi köre. A BBC összegyűjtötte, mennyire szoros az együttműködés a két klub között:

  • Ben Chilwell ingyenes átigazolása;
  • Mathis Amougou nyáron Strasbourgba igazolt, miután februárban a Saint Etienne-től érkezett a Chelsea-hez;
  • Mamadou Sarr, a Strasbourg védője júniusban 12 millió fontért a Chelsea-hez igazolt, de augusztusban kölcsönbe tért vissza egy egész idényre;
  • Ishé Samuels-Smith a határidő napján visszatért a Chelsea-hez – ugyanebben az időszakban 6,5 millió fontért Strasbourgba igazolt, majd kölcsönbe került a Swansea-hez;
  • A Chelsea reménységei, Mike Penders és Kendry Páez kölcsönben igazoltak a Strasbourghoz.

És ha még ehhez hozzávesszük, hogy Rosenior hírnevet szerzett a fiatal játékosok beépítésében, mint Tyler Morton, Jaden Philogene és az immár a Chelsea-t erősítő Liam Delap. Az angol másodosztályú Hull Citynél kiesőjelöltből faragott feljutásra esélyes csapatot, később mégis kirúgták onnan. 

A Chelsea-nél megkaphatja élete esélyét. A Daily Mail szakírója, Henry Clark szerint vannak, akik nevetnek a neve hallatán, ám a 19 hónapja menesztett Liam James Rosenior „érzelmi intelligenciájával és precíz játékstílusával” sikeres lehet a klubvilágbajnokkal. Az elkötelezettsége és a habitusa adott hozzá…

 

