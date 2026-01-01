ChelseaEnzo MarescaPremier League

Totális újévi káosz, rangadó előtt válthat edzőt a Premier League-élcsapat

Bombaként robbant a hír január 1-jén, hogy akár már ma edzőváltást jelenthet be a Chelsea. Egybehangzó angol források szerint Enzo Maresca kapcsolata megromlott a klub vezetőségével, amely válságértekezleten dönthet az olasz szakember sorsáról.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 12:12
Veszélyben van az olasz tréner jövője a Chelsea-nél Fotó: MI News Forrás: NurPhoto/AFP
A Chelsea csupán egyetlen győzelmet aratott Enzo Maresca irányításával a legutóbbi hét Premier League-mérkőzésén, így a korábban óvatosan rebesgetett bajnoki címért való versenyfutás már nem tűnik reálisnak, de a Bajnokok Ligája-részvételt jelentő helyekért is nagy küzdelem vár a londoniakra a folytatásban.

Enzo Maresca viszonya elmérgesedett a Chelsea vezetőségével
Enzo Maresca viszonya elmérgesedett a Chelsea vezetőségével (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

Enzo Maresca távozhat a Chelsea-től

A visszaeső eredmények további feszültséget generálnak Maresca és a klub vezetősége között: az olasz szakember december közepén a legrosszabb 48 óraként jellemezte az egyik mérkőzést megelőző két napot, és sokan már ekkor arra gondoltak, hogy konfliktusba került a klub felső vezetésével. Ezt követően visszautasította a sajtótájékoztatón való megjelenést is, amire az egyesületen belül nem mindenki nézett jó szemmel. A megbízható angol források – The Guardian, The Athletic, Sky Sports – arról írnak, hogy Maresca úgy érzi, túlságosan korlátozzák a döntési jogkörében és nem kap elegendő támogatást ahhoz, hogy saját elképzelése szerint vezethesse a csapatot, ez az érzés pedig a rossz eredmények mellett nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egyáltalán előjöjjön az edzőváltás gondolata.

Márpedig ez van most terítéken a Chelsea-nél, amelynek vezetősége csütörtökre válságértekezletet hívott össze. A helyzet súlyosságát növeli, hogy a klub nem szívesen váltana edzőt az idény közben, ugyanakkor a döntéshozók felkészültek minden lehetséges forgatókönyvre, beleértve a menesztést is.

A szurkolók és a szakértők vegyesen reagáltak a jelenlegi helyzetre: míg egyesek a klub türelmét kérik  a hosszabb távú projektet szem előtt tartva, mások szerint a visszaeső teljesítmény és a belső konfliktusok miatt elkerülhetetlen Maresca menesztése. Hogy a csütörtöki vezetőségi döntés végül melyik irányba billenti a mérleget, az csütörtökön vagy pénteken derülhet ki, de jelen állás szerint a 2029-ig érvényes szerződéssel rendelkező Maresca maradása lenne a nagyobb meglepetés.

A Chelsea – amely vasárnap a Manchester Cityhez látogat – első számú jelöltje a Strasbourg edzője, Liam Rosenior lenne a kispadra, rajta kívül Cesc Fabregas, Xavi, Oiver Glasner és Unai Emery neve került még elő lehetséges utódként.

Premier League – ahol nincs biztos pont
Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

