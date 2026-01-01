„Vigyáznom kell, mit mondok” – Guardiolán nem találtak fogást az őt faggató újságírók

Rendkívüli

Újévi tragédia a svájci síparadicsomban: robbanás történt egy zsúfolt bárban + videó

A Sunderland elleni mérkőzéssel indítja a 2026-os esztendőt a Manchester City, amelynek trénere a bajnoki versenyfutásról is beszélt. Pep Guardiola emellett szót ejtett a téli átigazolásokról, ám a katalán szakember nem akart sokat elárulni.

2026. 01. 01. 9:05
A Manchester City edzőjét a bajnoki versenyfutásról és az igazolásokról kérdezték Fotó: Ben Stanstall Forrás: AFP
Az Arsenal előnye az Aston Villa elleni 4-1-es sikerrel öt pontra nőtt a tabella élén, Pep Guardiola együttese azonban csütörtökön egy esetleges Sunderlanddel szembeni diadallal visszafaraghatja két egységre a hátrányt.

Pep Guardiola is tudja, a Manchester Citynek nehéz dolga lesz a Sunderland ellen
Pep Guardiola is tudja, a Manchester Citynek nehéz dolga lesz a Sunderland ellen (Fotó: MI News/NurPhoto/AFP)

A mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón megkérdezték Guardiolát, hogy immár csak az Arsenal a Manchester City kihívója, a katalán edző azonban sejtelmesen válaszolt: – Biztosak benne? Néhány héttel ezelőtt csak az Arsenal volt, két nappal korábban három csapat volt versenyben, most pedig ismét csak ketten vagyunk. Meglátjuk...

A manchesteriek nyolcmeccses győzelmi sorozattal zárták az egyébként felejthető, trófea nélküli 2025-öt, csütörtökön viszont kemény feladat vár rájuk, ugyanis az újonc Sunderland még nem kapott ki hazai pályán a most zajló bajnoki idényben.

– Ez is mutatja, hogy milyen kemények. Emlékszem az első idényemben milyen volt ott vendégszerepelni, a közönség elképesztő volt. Legyőzték a Newcastle-t, az Arsenal és az Aston Villa pedig nem tudott nyerni. Nagyon nehéz lesz, de készen állunk a feladatra.

Pep Guardiola nem árult el semmit az igazolásokról

A táli átigazolási ablak csütörtökön nyílik, ám előtte még nem akart erről beszélni Guardiola, hiába faggatták Antoine Semenyo lehetséges érkezéséről, akit a hírek szerint 65 millió fontért cserébe szerződtet a Bournemouthtól a klub.

Vigyáznom kell, mit mondok

– felelte a ghánai jövőjét firtató kérdésre a tréner. – Ezért is emeltem ki tegnap, hogy az átigazolási időszak még nem kezdődött el. Ami megtörténik, megtörténik. Nem tudok még semmilyen hírről beszélni.

A Sunderland és a Manchester City összecsapása magyar idő szerint 21 órakor kezdődik csütörtökön a Fény Stadionjában.

Premier League, 19. forduló

kedd:

  • Burnley–Newcastle United 1-3 (1-2)
  • Chelsea–Bournemouth 2-2 (2-2)
  • West Ham United–Brighton 2-2 (2-1)
  • Nottingham Forest–Everton 0-2 (0-1)
  • Arsenal–Aston Villa 4-1 (0-0)
  • Manchester United–Wolverhampton Wanderers 1-1 (1-1)

csütörtök:

  • Crystal Palace–Fulham 18.30 (tv: Spíler2)
  • Liverpool–Leeds 18.30 (tv: Spíler1)
  • Brentford–Tottenham 21.00 (tv: Match4)
  • Sunderland–Manchester City 21.00 (tv: Spíler1)

A Premier League állását megtekintheti ide kattintva!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

