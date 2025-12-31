Máris „odaadták” az Arsenalnak a bajnoki címet, de mit szól ehhez Guardiola?

A Mikulás hozta az Arsenalnak idénybeli második bajnoki vereségét, december 6-án az Aston Villa egy 95. percben szerzett góllal 2-1-re múlta felül Mikel Arteta csapatát. Egy-egy botlás még a legjobb csapatoknál is becsúszik, de az Ágyúsok azóta a középmezőnybe tartozó együtteseket és a sereghajtót is csak egy-egy góllal, nem éppen meggyőző játékkal verték meg. Bár az egygólos sikerek épp elegek lennének az Arsenalnak a célja eléréséhez, volt, aki már megkongatta a vészharangokat, hiszen a Manchester City mindössze két ponttal van a bajnoki címre 2004 óta hiába áhítozó listavezetőtől.

Kedden újra az Aston Villával kellett szembenéznie a londoniaknak, és ez az első félidő sem feltétlen az elképzeléseik szerint alakult, bár 0-0 után bármi megtörténhet. Történt is, ekkor már az Arsenal kedvére: Gabriel, Martin Zubimendi, Leandro Trossard és Gabriel Jesus is bevette a 11 tétmérkőzés óta veretlen birminghamiek kapuját, akiknek a hosszabbításban ezúttal is futotta egy gólra, de ez most csak szépségtapasznak volt jó, 4-1-es kiütés lett a vége.

Arteta: A cél világos

A versenyfutásnak azonban még korántsincs vége, ezt Mikel Arteta minden alkalommal hangsúlyozza. – Tudjuk, hogy mennyire hosszú út áll még előttünk. Elképesztő volt a 2025-ös évünk. Tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni 2026-ban, de sokat kell tennünk azért, hogy a miénk legyen, amit akarunk, hosszú még az út – szögezte le az Arsenal menedzsere.

Érthető Arteta megfontoltsága, hiszen a londoni gárda már nem egyszer bukta el a „pole pozícióból” a bajnoki címet, az 1947/1948-os idény óta nem fordult elő vele, hogy a karácsonykor, nagyjából féltávnál való vezetés után megnyerte volna az angol élvonal küzdelmeit, volt, hogy nyolcpontos előnyt hagyott veszni.

– Érthető, ha idegesek, majdnem huszonkét éve várnak az újabb bajnoki címre – világított rá Jamie Carragher, a Liverpool egykori védője. – De majd csak áprilisban, májusban lehet igazán idegesnek lenni. Addig még hosszú az út.

Az Arsenal simán bajnok lesz?

Paul Merson nem így látja a helyzetet, szerinte ki van kövezve az Arsenal útja a bajnoki címig. Ezt arra a tényre alapozza, hogy az Ágyúsok egy közvetlen rivális ellen sem arattak olyan látványos győzelmet, mint kedden az Aston Villa ellen, amely valóban a közvetlen riválisok közé sorolható, hiszen az Arsenalhoz képest egy meccsel kevesebbet játszva ötpontos lemaradásban lévő Manchester City mögött a birminghamieké a harmadik hely, és őket is csak hat pont választja el az éllovastól.

Az Aston Villa elleni gálát látva szerintem simán megnyerik a Premier League-et. Ez egy erődemonstráció volt, már csak azért is, mert a City is figyelte őket. Biztosan lenyűgözte a manchesterieket ez a győzelem

– vélekedett az egykori angol válogatott futballista, Paul Merson. – A második félidőben harminc percen át egészen kiemelkedőt nyújtott az Arsenal. Megfojtotta az Aston Villát, amely a végén egy átlagos csapat benyomását keltette. Ez hatalmas eredmény az Arsenalnak. Volt néhány meccs, a Wolves és a Brighton ellen, ahol éppen, hogy elérték, amit akartak. Szoros mérkőzések voltak, de most az ország, sőt, talán Európa legjobb formában lévő csapatával nézett szembe, és darabjaira szedte azt az Arsenal.

Mivel a meccs előtt két pont volt az előnye, egy döntetlennel a Villa ellen és a Man City győzelme az új év első napján azt jelentette volna, hogy Pep Guardioláék kerülnek az élre. Most azonban már ötpontos előnye van az Arsenalnak, amely ráadásul három góllal javította a gólkülönbségét, ami fontos, amikor ilyen szoros a verseny. Az Villa elleni győzelmet és azt látva, hogy a Manchester City kivételével minden nagy csapat ellen otthon játszanak, ráadásul ilyen játék mellett nehéz elképzelni, hogy bárki megállítsa őket.