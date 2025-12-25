arsenalliverpoolManchester CityPremier League

Az Arsenal az élen karácsonyozik, de valóban örülhetnek ennek a londoniak?

Több, mint két évtizedes várakozásnak vetne véget az Arsenal, amely a 2003/2004-es idény óta vár az újabb bajnoki címére. A londoni gárda ebben az őszi szezonban nagy lépést tett a végső győzelem felé, a Premier League tabellájának élén karácsonyozik, de ez nem biztos, hogy jót jelent az Arsenal szempontjából.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 14:06
Az Arsenalnak áll a zászló a Premier League-ben, de Arteta csapata csak az átok megtörésével lehet bajnok Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
Az Arsenal a 2003/2004-es idényben olyan bravúrt hajtott végre, amit azelőtt és azóta egy csapat sem: veretlenül nyerte meg a Premier League-et. De ahelyett, hogy az egy nagy korszak kezdete lett volna, azzal inkább véget ért egy, ugyanis az Ágyúsok azóta nem lettek bajnokok – ennek tehát immáron majdnem 22 éve. Az elmúlt években már közel kerültek a „Szent Grálhoz”, zsinórban háromszor lettek másodikok, de a nagy trófea még nem lett az övék.

Az Arsenal eddig menetelt, de ez a folytatásban is így lesz?
Az Arsenal eddig menetelt, de ez a folytatásban is így lesz? (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Megint kicsúszik a bajnoki cím az Arsenal kezéből?

Korábban már sokszor mondogathatták magukban az Arsenal szurkolói, hogy ez az ő évük lesz, és sokáig úgy tűnt, valóban így lesz. A címvédő Liverpool a kezdeti menetelés után ritkán látott mélységbe süllyedt, a Manchester City nem nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményt, Mikel Arteta gárdája viszont nemigen hullajtott el pontokat, ráadásul a nyáron erősítésekkel elérték, hogy egy-egy súlyos sérülés se vesse vissza a csapatot, megtalálták a megfelelő játékosokat a kieső kulcsemberek pótlására.

Október elején vette el a Liverpooltól az első helyet az Arsenal, amely aztán novemberre hatpontos előnyt dolgozott ki az üldözőkkel szemben. Elég volt azonban egy döntetlen és két vereség, és máris ott van a londoniak nyomában a Manchester City, immáron csak két pont a különbség, de 

még mindig az Ágyúsok vezetnek. Vagyis az élen karácsonyoznak, ami az elmúlt másfél évtizedben garancia volt a bajnoki címre – kivéve, ha Arsenalnak vagy Liverpoolnak hívták az éllovast.

Utóbbinál meg kell jegyezni, hogy két alkalommal meg is nyerte a Premier League-et, ha az élen töltötte az ünnepi időszakot, ám ennél többször, háromszor megesett a Vörösökkel, hogy elbukták a bajnoki címet a Manchester Cityvel szemben, amely tavasszal általában hibátlanul teljesít és tör előre. A 2022/2023-as és a 2023/2024-es idényben az égszínkékek az Arsenal győzelemről szőtt álmait is összetörték, előbbi esetben ráadásul 248 napig vezettek a londoniak anélkül, hogy ők lettek volna a bajnokok – ez egy olyan rekord volt, amelyet nem kívántak maguknak.

A karácsonyi PL-éllovas sokszor nem lesz bajnok

De a történelemkönyvekben korábbra lapozva azt láthatjuk, hogy 

az Arsenalnak sosem volt jó ómen, ha karácsonykor a trónon ült, valójában a PL 1992-es megszületése óta egyszer sem lett bajnok így. De ha az angol élvonal teljes történetét nézzük, akkor sem sokkal jobb a helyzet, az 1947/1948-as idényben fordult elő utoljára, hogy az Ágyúsok az élen teleltek, majd megnyerték a bajnokságot. A 2007/2008-as kiírásban nyolcpontos karácsonyi előny sem volt nekik elég a Manchester Uniteddel szemben.

Persze nem csak az Arsenallal esett meg, hogy a remek ősz után tavasszal visszaesik. Valójában az 1888 óta lejátszott 126 angol élvonalbeli idényből mindössze 56 alkalommal fordult elő, hogy a december 25-én listavezető csapat végül bajnok lett. Ez az esetek 44 százaléka. Ha kizárólag a Premier League-korszakot nézzük, a 33 olyan alakulat közül, amely karácsonykor az élen állt, 17 (51,5 százalék) jött ki végül győztesen a versenyfutásból.

Fél év múlva kiderül, hogy az Arsenal most melyik csoportba tagolódik be, de a Manchester City biztosan nem adja majd olcsón a bőrét.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

