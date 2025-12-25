Az Arsenal az élen karácsonyozik, de valóban örülhetnek ennek a londoniak?

Az Arsenal a 2003/2004-es idényben olyan bravúrt hajtott végre, amit azelőtt és azóta egy csapat sem: veretlenül nyerte meg a Premier League-et. De ahelyett, hogy az egy nagy korszak kezdete lett volna, azzal inkább véget ért egy, ugyanis az Ágyúsok azóta nem lettek bajnokok – ennek tehát immáron majdnem 22 éve. Az elmúlt években már közel kerültek a „Szent Grálhoz”, zsinórban háromszor lettek másodikok, de a nagy trófea még nem lett az övék.

Az Arsenal eddig menetelt, de ez a folytatásban is így lesz? (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Megint kicsúszik a bajnoki cím az Arsenal kezéből?

Korábban már sokszor mondogathatták magukban az Arsenal szurkolói, hogy ez az ő évük lesz, és sokáig úgy tűnt, valóban így lesz. A címvédő Liverpool a kezdeti menetelés után ritkán látott mélységbe süllyedt, a Manchester City nem nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményt, Mikel Arteta gárdája viszont nemigen hullajtott el pontokat, ráadásul a nyáron erősítésekkel elérték, hogy egy-egy súlyos sérülés se vesse vissza a csapatot, megtalálták a megfelelő játékosokat a kieső kulcsemberek pótlására.

Október elején vette el a Liverpooltól az első helyet az Arsenal, amely aztán novemberre hatpontos előnyt dolgozott ki az üldözőkkel szemben. Elég volt azonban egy döntetlen és két vereség, és máris ott van a londoniak nyomában a Manchester City, immáron csak két pont a különbség, de

még mindig az Ágyúsok vezetnek. Vagyis az élen karácsonyoznak, ami az elmúlt másfél évtizedben garancia volt a bajnoki címre – kivéve, ha Arsenalnak vagy Liverpoolnak hívták az éllovast.

Utóbbinál meg kell jegyezni, hogy két alkalommal meg is nyerte a Premier League-et, ha az élen töltötte az ünnepi időszakot, ám ennél többször, háromszor megesett a Vörösökkel, hogy elbukták a bajnoki címet a Manchester Cityvel szemben, amely tavasszal általában hibátlanul teljesít és tör előre. A 2022/2023-as és a 2023/2024-es idényben az égszínkékek az Arsenal győzelemről szőtt álmait is összetörték, előbbi esetben ráadásul 248 napig vezettek a londoniak anélkül, hogy ők lettek volna a bajnokok – ez egy olyan rekord volt, amelyet nem kívántak maguknak.