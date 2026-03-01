TorockókönyvritkaErdély

Döbbenetes erejű könyvgyűjtemény mutatta meg magát Torockón

Kevés Kárpát-medencei kistelepülés dicsekedhet olyan gazdag írott és képi örökséggel, mint a Székelykő lábánál fekvő bájos erdélyi bányaváros, Torockó. A Duna-Házban megtartott pénteki kerekasztal-beszélgetésen lapunk kultúra rovatának szerkesztője, Balázs D. Attila író és Laborczy-Lakner Zoltán Lehel történész, az első Orbán-kormány családpolitikáért felelős helyettes államtitkára kalauzolták el a hallgatóságot a ritka Jókai-kiadások, geológiai és turisztikai kötetek, valamint a híres „torockói címlaplányok” világába, bebizonyítva: a helyi identitás alapja a pontos múltismeret.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 22:04
Laborczy-Lakner Zoltán Lehel és Balázs D. Attila. Duna-Ház, Torockó Fotó: Kiss Gábor Forrás: MTI
A Szentírás tanítása szerint az öndicséret gyalázat, ám ha egy közösség értékeiről mások beszélnek, az a legnagyobb elismerés – ezzel a gondolattal nyitotta meg a Mesélő múlt – torockói emlékek régi könyvek lapjain című telt házas estet Csécs Márton torockói unitárius lelkész, a Magyar Unitárius Egyház Kolozs-Tordai Egyházkörének esperese pénteken a Duna-Házban. Kiemelte: kevés olyan település van a Kárpát-medencében, amelynek földrajzi fekvése, nemzeti és vallásos kultúrája annyi alkotót ihletett volna meg, mint Torockó

Résztvevők a Mesélő múlt nevet viselő rendezvényen a torockói Duna-házban 2026. február 27-én.
Tele volt a torockói Duna-Ház Fotó: MTI


A beszélgetést Hernády Zsolt történész, a Bartók Rádió főszerkesztője vezette, aki hangsúlyozta: a falu iránti intenzív érdeklődés nem csupán a Székelykő „mesterséges intelligenciát is megszégyenítő” látványának köszönhető, hanem annak az ezer szállal kötődő történelmi és népművészeti szövetnek, amely Torockót egyedivé teszi.

Jókai és az országos összefogás ereje

Laborczy-Lakner Zoltán Lehel történész, szociálpolitikus, az Aquinói Szent Tamás Akadémia rektora egy rendkívüli erejű dokumentumot tárt a hallgatóság elé. 1887-ben Torockót, Eperjest és Nagykárolyt szinte egy időben sújtotta pusztító tűzvész. A tragédia hírére az egész nemzet megmozdult: Jókai Mór állt a segélyakció élére, és szerkesztett egy Segítség című albumot, amely több változatban készült.

Olyan hihetetlen összefogás történt, ahol Zichy Mihály, Benczúr Gyula és Mednyánszky László festményeikkel, Erkel Ferenc pedig kottáival járult hozzá a károsultak megsegítéséhez. A kötetet, mint a cukrot vásárolták az emberek, tudván: a magyar embernek segíteni kell

– fogalmazott a történész, aki az eseményen bemutatta a mű egyik eredeti, hatalmas méretű példányát.
E kötet különlegessége hogy szerepel benne egy olyan részletes térkép is, amely telekpontossággal rögzítette a tűzben megsemmisült házakat, mementót állítva a pusztulásnak és az azt követő újjáépítésnek.

Torockóról szóló kiadványok a Mesélő múlt nevet viselő rendezvényen a torockói Duna-házban 2026. február 27-én.
Régebbi és újabbkori kiadványokat is felvonultattak Fotó: MTI

Ritkaságok a gyűjtő asztalán

Balázs D. Attila író, lapunk kultúra rovatának szerkesztője több mint ötven Torockóhoz szorosan kapcsolódó kiadványt vonultatott fel, igazi könyvészeti csemegéket, köztük alig pár száz példányban kiadott műveket. Bemutatta a Jókai Erdélyben című, 1925-ös nagyváradi kiadást is, amely kereskedelmi forgalomba soha nem került, kizárólag előfizetőknek készült. Szó esett Orbán Balázs monumentális munkájáról, Malonyai Dezső néprajzi alapművéről, és olyan ritkaságokról is, mint a Magyar Királyi Földtani Intézet 1900-as jelentése a környék „geológiai fölvételéről”, vagy épp Janitsek Jenő Torockó és Torockószentgyörgy hely- és családnevei című 1992-ben megjelent műve, amit mindössze 250 példányban adtak ki Budapesten.

Balázs D. Attila író, újságíró a Mesélő múlt nevet viselő rendezvényen a torockói Duna-házban 2026. február 27-én.
Balázs D. Attila író, szerkesztő a Jókai Erdélyben című kiadvánnyal Fotó: Kiss Gábor/MTI

A Torockó és környéke régi képeslapokon című albumok írója felidézte a „torockói címlaplány” történetét is: 1932-ben a Pesti Hírlap vasárnapi melléklete egy díszes viseletbe öltözött torockói menyecskét választott borítójára, akiben a közönség soraiból valaki a saját nagyanyját vélte felismerni.

A múlt, amely önbecsülést ad

Az est egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor a jelenlévő Balogh Szabolcs torockói író, helytörténész és fotográfus méltatta a gyűjtők kutatómunkáját. Kiemelte: Balázs D. Attila tevékenysége, különösen a torockói képeslapok szisztematikus gyűjtése és publikálása műveiben, messze túlmutat a puszta archiváláson. 

Sosem hittük volna, hogy Torockóról ennyi régi képeslap jelent meg. Ez a gyűjtemény az önértékelésünket emeli meg. Olyan kiadványokról van szó, amelyek jelentősége messze felülmúlja azt az ívet, amennyire ma ismerjük őket. [...] Úgy vélem, hogy Jókai Mór után ezek a kiadványok azok, amelyek mindenkit valamilyen szinten meg tudnak érinteni

– mondta Balogh Szabolcs, megköszönve a közösség nevében az értékmentő munkát.
A beszélgetés végén a hallgatóság kézbe vehette a ritka köteteket, megbizonyosodva arról: Torockó múltja nem holt betű, hanem élő, kapaszkodót nyújtó valóság.

 

