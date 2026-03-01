Goya-díjSusan SarandonspanyolországfilmakadémiaFree Palestine

Susan Sarandon Free Palestine kitűzőben vette át a spanyol filmakadémia Goya-díját

A Vasárnapok című dráma nyerte a legjobb filmnek járó Goya-díjat a spanyol filmakadémia Barcelonában rendezett, 40. gáláján vasárnapra virradó éjjel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 01. 13:45
Forrás: rtve.es
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idei Goya-díj egyik nagy favoritjaként induló Vasárnapok című alkotás a hitet, a hivatást és a generációs konfliktusokat vizsgálja egy hagyományos családi környezetben, miután egy 17 éves lány úgy dönt, hogy egyetem helyett az anyagi világtól eltávolodva, zárdába vonulva élné felnőtt életét.

Goya-díj
Alauda Ruiz de Azúa rendező Goya-díjjal a kezében (Forrás: rtve.es)

Alauda Ruiz de Azúa filmje 13 jelöléséből végül öt kategóriában győzedelmeskedett: a legjobb film mellett a legjobb rendezés és forgatókönyv díját is megkapta, Patricia López Arnaiz lett a legjobb női főszereplő és Nagore Aranburu a legjobb női mellékszereplő. 

A rendező beszédében kiemelte, hogy a Goya-díj negyvenéves történetében eddig mindössze három alkalommal vehette át női alkotó a legjobb rendezőnek járó kitüntetést. 

Ezért szeretném kifejezni hálámat mindazoknak, akik megértik, hogy a tehetség nem ismer nemet, de történelmileg a lehetőségek igen. És azoknak is szeretnék köszönetet mondani, akik azon dolgoznak, hogy megszüntessék ezt az egyenlőtlenséget

– fogalmazott. 

A nagy riválisnak tartott a Sirât (Tánc a sivatagban) című film végül tizenegy jelöléséből hatot váltott díjra, zene, vágás, hang, látványtervezés, operatőri munka és művészeti rendezés kategóriákban. 

Oliver Laxe filmje egy apa történetét követi, aki fiával, Estebannal együtt eltűnt lánya után kutat kétségbeesetten, hónapokkal azután, hogy eltűnt egy buliban. A keresés során elmerülnek az illegális rave partik és az elektronikus zene szubkultúrájában a Szahara közepén. 

Az alkotás idén elnyerte a zsűri díját a Cannes-i Filmfesztiválon, és Oscar-díjra is jelölték a legjobb nemzetközi film, valamint a legjobb hang kategóriákban. 

A mezőnyből egyedülállóan mindegyik, összesen három jelölését megnyerte a Sorda (Siket) című film, amely az anyaság kihívásaival szembenéző hallássérült nő térténetét meséli el. 

A filmakadémia díjának történetében először kapott jelölés és nyert elismerést siket művész, a főhőst alakító Miriam Garlo, a legígéretesebb fiatal színésznő kategóriában. 

Eva Libertad megkapta a legjobb elsőfilmes rendezőnek járó kitüntetést, és díjazták Álvaro Cervantest is mint legjobb férfi mellékszereplőt.

A nyelvi sokszínűség jegyében a gálát jelnyelven is tolmácsolták a helyszínen, emellett a műsorvezetők, a díjátadó és a nyertes alkotók a spanyolon kívül katalánul, baszkul és galíciai nyelven is szóltak a közönséghez.

Az Oscar-díjhoz hasonló külsőségek között megrendezett eseményen a művészek közül sokan „Szabad Palesztina”, illetve „Álljon meg a népírtás!” feliratú kitűzőt viseltek estélyi ruhájukon, sőt a műsorvezetők, Lluis Tosar és Rigoberta Bandini szóltak arról is, hogy a gálát épp aznap tartják, amikor az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt. 

Ha csak a legrosszabbra koncentrálunk, megbénulunk. De ha emlékszünk azokra a pillanatokra és helyekre, ahol egy ember nagyszerűen cselekedett, az energiát ad nekünk ahhoz, hogy megváltoztassuk a világunk menetét

– hangsúlyozta a nemzetközi Goya-díjjal kitüntett Susan Sarandon amerikai filmsztár. Az elismerés átvételekor Howard Zinn amerikai történész szavait idézve arról beszélt, hogy nehéz időkben a reménykedés nem csupán romantikus vagy könnyelmű hozzáállás, hanem alapvető igazságokon alapul, mert az emberiség története nemcsak a konfliktusok története, hanem olyan értékeké is, mint az áldozathozatal, a kedvesség és az együttérzés.

Susan Sarandon évtizedek óta Hollywood egyik leghangosabb baloldali politikai aktivistája, aki számos társadalmi és emberi jogi ügy mellett állt ki.

2023 novemberében egy New York-i palesztinpárti tüntetésen tett kijelentései miatt – miszerint a zsidó származású amerikaiak most „ízelítőt kapnak abból, milyen muszlimnak lenni ebben az országban” – hatalmas felháborodást váltott ki. Bár később bocsánatot kért, az United Talent Agency (UTA) ügynökség megszakította vele a munkakapcsolatot. Az idei Goya-gálán azt nyilatkozta, hogy azóta gyakorlatilag feketelistára került Hollywoodban. Elmondása szerint nem kap felkéréseket nagy stúdióktól, ezért jelenleg főleg európai (olasz, brit) független produkciókban dolgozik.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

A Tisza észkombájn vezetői szerint a terrorveszély csak Tóni kampánytrükkje

Pilhál Tamás avatarja

Nincs is háború, de ha mégis, nem kell félni tőle – üzeni stukkerral a zsebében Ruszin-Szendi Romulusz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.