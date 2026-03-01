Susan Sarandon Free Palestine kitűzőben vette át a spanyol filmakadémia Goya-díját

Az idei Goya-díj egyik nagy favoritjaként induló Vasárnapok című alkotás a hitet, a hivatást és a generációs konfliktusokat vizsgálja egy hagyományos családi környezetben, miután egy 17 éves lány úgy dönt, hogy egyetem helyett az anyagi világtól eltávolodva, zárdába vonulva élné felnőtt életét.

Alauda Ruiz de Azúa rendező Goya-díjjal a kezében (Forrás: rtve.es)

Alauda Ruiz de Azúa filmje 13 jelöléséből végül öt kategóriában győzedelmeskedett: a legjobb film mellett a legjobb rendezés és forgatókönyv díját is megkapta, Patricia López Arnaiz lett a legjobb női főszereplő és Nagore Aranburu a legjobb női mellékszereplő.

A rendező beszédében kiemelte, hogy a Goya-díj negyvenéves történetében eddig mindössze három alkalommal vehette át női alkotó a legjobb rendezőnek járó kitüntetést.

Ezért szeretném kifejezni hálámat mindazoknak, akik megértik, hogy a tehetség nem ismer nemet, de történelmileg a lehetőségek igen. És azoknak is szeretnék köszönetet mondani, akik azon dolgoznak, hogy megszüntessék ezt az egyenlőtlenséget

– fogalmazott.

A nagy riválisnak tartott a Sirât (Tánc a sivatagban) című film végül tizenegy jelöléséből hatot váltott díjra, zene, vágás, hang, látványtervezés, operatőri munka és művészeti rendezés kategóriákban.

Oliver Laxe filmje egy apa történetét követi, aki fiával, Estebannal együtt eltűnt lánya után kutat kétségbeesetten, hónapokkal azután, hogy eltűnt egy buliban. A keresés során elmerülnek az illegális rave partik és az elektronikus zene szubkultúrájában a Szahara közepén.

Az alkotás idén elnyerte a zsűri díját a Cannes-i Filmfesztiválon, és Oscar-díjra is jelölték a legjobb nemzetközi film, valamint a legjobb hang kategóriákban.

A mezőnyből egyedülállóan mindegyik, összesen három jelölését megnyerte a Sorda (Siket) című film, amely az anyaság kihívásaival szembenéző hallássérült nő térténetét meséli el.

A filmakadémia díjának történetében először kapott jelölés és nyert elismerést siket művész, a főhőst alakító Miriam Garlo, a legígéretesebb fiatal színésznő kategóriában.

Eva Libertad megkapta a legjobb elsőfilmes rendezőnek járó kitüntetést, és díjazták Álvaro Cervantest is mint legjobb férfi mellékszereplőt.