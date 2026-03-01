tseber rolandukrajnaeurópai parlamentkarácsony gergelyMagyar Péter

Az ukrán kém azzal büszkélkedett, hogy Karácsony Gergely és a Tisza EP-képviselői is a barátai

A Magyarországról kémkedés miatt kitiltott Tseber Roland egy frissen napvilágra került felvételen azzal büszkélkedett, hogy személyes barátságban áll a magyar baloldali ellenzék vezetőivel, például Karácsony Gergely főpolgármesterrel, és minden magyar EP-képviselővel, aki támogatja Ukrajnát. Nem nehéz kitalálni, hogy utóbbi megjegyzésével kikre gondolt: az Európai Parlamentben a Manfred Weber vezette néppárti frakcióban ülő Tisza támogatja teljes mellszélességgel Ukrajnát. Enélkül is tudható, hogy a Zelenszkij pártjának dolgozó Tseber kapcsolata igen szoros a Tiszával: Magyar Péternek rekordgyorsasággal szervezett kijevi utat, Kárpátalján Tisza-szervezetet alapított, és kapcsolatba került Ruszin-Szendi Romulusszal is.

Munkatársunktól
2026. 03. 01. 14:49
Magyar Péter és Tseber Roland Forrás: Instagram
tt az újabb bizonyíték arra, hogy a magyar ellenzék, azon belül is elsősorban a Tisza, kiváló ukrán kapcsolatokat ápol. Nyilvánosságra került ugyanis egy felvétel, amelyen a Magyarországról kémkedés miatt kitiltott Tseber Roland arról beszél, hogy személyes barátságban áll a magyar baloldali ellenzék vezetőivel. Tseber így fogalmazott: „De közlöm, ők mind a politikus barátaim. Budapest polgármestere is a barátom, más politikusok, az Európai Parlament tagjai, azok, akik támogatják Ukrajnát, ők mind a barátaim.”

Az Európai Parlament magyar képviselői közül teljes mellszélességgel a Manfred Weber vezetett néppárti frakcióban ülő tiszások támogatják Ukrajnát. Magyar Péterék az EP-ben megannyi szavazáson tették le a garast Ukrajna mellett, kiállásukat pedig még a külsőségekben is igyekeztek kifejezni: egy alkalommal Ukrajna-mezben ültek be a terembe, amit egyébként utólag úgy magyaráztak, hogy ezt az Európai Néppárt frakciója kérte tőlük.

Magyar Péter „testvére”

Tseber Roland nevével akkor ismerkedhetett meg a magyar nyilvánosság, amikor Magyar Péter 2024 nyarán Kijevbe utazott egy bombatalálatot kapott kórházhoz. Tseber rekordgyorsasággal juttatta be Magyart az oroszok bombázta ukrán fővárosba. Magyar egy videóban így méltatta a férfit: „Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat és ő segít majd tolmácsolni az igazgató úrral”.

Tseber azóta igencsak közel került a Tiszához. Tavaly április 29-én bejegyezték Minaj településen a „TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet”. A Mandiner számolt be arról, hogy az egyesület képviseletére jogosult személyként nem más van feltüntetve, mint Tseber Roland.

Tseber, a kém és Ruszin-Szendi Romulusz

Tseberről tavaly derült ki a nyilvánosság számára, hogy kicsoda is valójában. A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté a nemzetbiztonsági bizottság május 20-i ülése után ugyanis beszélt a férfiról részletesen. A fideszes politikus elmondta: Tsebert 2024 ősszel kiutasítottak Magyarországból. A hazai nemzetbiztonsági szervek már hosszú ideje megfigyelés alatt tartották, és az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosították. Kocsis Máté közölte azt is, hogy a férfi ukrán–magyar állampolgár volt 2017-ig, akkor lemondott a magyarról, bizonyára az ukrajnai politikai ambíciói miatt. Tseber egyébként Zelenszkij-féle párt színeiben politizál.

Tseber ellen egyebek mellett azután rendeltek el 2024-ben beutazási és itt-tartózkodási tilalmat, hogy találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között és egyébként is fokozta idehaza kifejtett tevékenységét. A találkozón részt vevő korábbi magas rangú magyar katonai vezető pedig – úgy tudjuk – Ruszin-Szendi Romulusz volt. Az egykori vezérkari főnök ma Magyar Péter katonai szakértője.

Megfenyegette Orbán Viktort és a magyar hatóságokat

Tseber nem örülhetett túlságosan annak, hogy leleplezték, hiszen odáig elment, hogy miután kiderült, kicsoda, megfenyegette a magyar miniszterelnököt . Az ukrán hírszerző a következőt posztolta a Facebookon: „Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól is tették. A következő lépés az enyém. Orbán Viktor.” Nem érte be ennyivel, a magyar hatóságoknak címezve júliusban egy interjúban azt mondta: egyszer felelni fognak azok, akik őt ukrán hírszerzőként azonosították.

Tseber régóta dolgozott a magyar ellenzékre

Tseber Roland nem csak Magyar Péterrel, hanem a magyar ellenzék több más szereplőjével is felvette a kapcsolatot. Többek között ide sorolható Mesterházy Attila, az MSZP volt elnöke is. Mesterházyhoz az ukrán férfi úgy juthatott el, hogy 2020. december 10-én az ukrán vámosok nagy mennyiségű cigarettára bukkantak Legény Zsolt akkori MSZP-s politikus autójának csomagtartójában. A szövevényes történetet részletesen bemutatta a Magyar Nemzet dokumentumfilmje, amely azzal foglalkozott, hogyan jelent meg a Tiszánál az ukrán befolyás.

Filmünkben arra is kitértünk, hogy Tseber nem csak a szocialistákhoz keresett és talált kapcsolatot: több képen pózolt együtt Karácsony Gergely főpolgármesterrel, momentumos politikusokkal, köztük Gelencsér Ferenc korábbi elnökkel, valamint Márki-Zay Péterrel, aki az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje volt a 2022-es országgyűlési választáson. A jelek szerint most a Tisza került sorra nála.

 

