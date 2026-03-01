Az ukrán kém azzal büszkélkedett, hogy Karácsony Gergely és a Tisza EP-képviselői is a barátai

tt az újabb bizonyíték arra, hogy a magyar ellenzék, azon belül is elsősorban a Tisza, kiváló ukrán kapcsolatokat ápol. Nyilvánosságra került ugyanis egy felvétel, amelyen a Magyarországról kémkedés miatt kitiltott Tseber Roland arról beszél, hogy személyes barátságban áll a magyar baloldali ellenzék vezetőivel. Tseber így fogalmazott: „De közlöm, ők mind a politikus barátaim. Budapest polgármestere is a barátom, más politikusok, az Európai Parlament tagjai, azok, akik támogatják Ukrajnát, ők mind a barátaim.”

Az Európai Parlament magyar képviselői közül teljes mellszélességgel a Manfred Weber vezetett néppárti frakcióban ülő tiszások támogatják Ukrajnát. Magyar Péterék az EP-ben megannyi szavazáson tették le a garast Ukrajna mellett, kiállásukat pedig még a külsőségekben is igyekeztek kifejezni: egy alkalommal Ukrajna-mezben ültek be a terembe, amit egyébként utólag úgy magyaráztak, hogy ezt az Európai Néppárt frakciója kérte tőlük.

Magyar Péter „testvére”

Tseber Roland nevével akkor ismerkedhetett meg a magyar nyilvánosság, amikor Magyar Péter 2024 nyarán Kijevbe utazott egy bombatalálatot kapott kórházhoz. Tseber rekordgyorsasággal juttatta be Magyart az oroszok bombázta ukrán fővárosba. Magyar egy videóban így méltatta a férfit: „Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat és ő segít majd tolmácsolni az igazgató úrral”.

Tseber azóta igencsak közel került a Tiszához. Tavaly április 29-én bejegyezték Minaj településen a „TISZA Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet”. A Mandiner számolt be arról, hogy az egyesület képviseletére jogosult személyként nem más van feltüntetve, mint Tseber Roland.

Tseber, a kém és Ruszin-Szendi Romulusz

Tseberről tavaly derült ki a nyilvánosság számára, hogy kicsoda is valójában. A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté a nemzetbiztonsági bizottság május 20-i ülése után ugyanis beszélt a férfiról részletesen. A fideszes politikus elmondta: Tsebert 2024 ősszel kiutasítottak Magyarországból. A hazai nemzetbiztonsági szervek már hosszú ideje megfigyelés alatt tartották, és az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosították. Kocsis Máté közölte azt is, hogy a férfi ukrán–magyar állampolgár volt 2017-ig, akkor lemondott a magyarról, bizonyára az ukrajnai politikai ambíciói miatt. Tseber egyébként Zelenszkij-féle párt színeiben politizál.