Tseber–Gelencsér-találkozó: teljes lehet a politikai egyetértés

Arra a felvetésre, hogy milyen kockázatokat rejthet a találkozó, az elemző úgy reagált, egyetlen állam titkosszolgálata sem szereti, ha aktív politikusok idegen hírszerzőkkel tartanak fent kapcsolatot, érthető okokból. – Ők olyan információkhoz férhetnek hozzá, amelyek érdekesek lehetnek idegen hatalmak számára a bennük lévő érzékeny információk miatt, ilyenek lehetnek például az Országgyűlés zárt ülései vagy titkos iratok. Ezek ismeretében egy idegen ország nagyon könnyedén tud befolyást szerezni hazánk felett – hangsúlyozta az elemző. Mint monda, a hidegháború alatt is ilyen módszerekkel lopták el például a szovjetek az amerikai atomtitkokat. – Komolyan kell tehát venni minden ilyen fenyegetést, a haza jövője múlhat rajta – emelte ki.

Magyar Péter és Tseber Roland mellett az ukrán kémbotrány másik szereplője Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: YouTube)

Dornfeld László beszélt arról is, hogy azt a döntést, hogy a Momentum nem indul a 2026-os választáson, nem biztos, hogy a párt székházában hozták meg. – Az olimpiai álmot tönkretevő formációt nehezen érhetné az a vád, hogy bármilyen szempontból nemzeti lett volna, és olyan kétes alakok tűntek fel körülötte, mint akik most épp a Tisza körül nyüzsögnek. Akárcsak a DK-nak, nekik is szembe kell nézniük azzal, hogy az eddig mögöttük álló pénzügyi donorok új kedvencre leltek Magyar Péter személyében, számukra pedig eltűnt az a jelentős külföldi anyagi támogatás, amit például 2022-ben kaptak a választás megnyerésére – fogalmazott, hozzátéve, mindkét párt eddigi vezetése a hátrább lépést választotta, ezzel is szemléltetve, hogy a Soros-birodalom és Brüsszel szemében kegyvesztetté váltak.

Borítókép: Tseber Roland, az ukrán kémbotrány központi szereplője a bukott pártelnök Gelencsér Ferenccel egyeztetett (Forrás: Facebook/Gelencsér Ferenc)