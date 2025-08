Több mint fél tonna kábítószert foglaltak le, mióta elindult a hajtóvadászat a dílerek ellen

– Már hónapok óta hatályos a szigorított drogtörvény, de ennek a részleteiről később, először nézzük a Delta program legfrissebb számait. Vannak új adatai?

– A hajtóvadászat már a törvényalkotási munka előtt, március 1-jén elindult, a kemény rendőri fellépés azóta is tart. A hatóságok a törvény hatálybalépése előtt is komoly eredményeket tudtak felmutatni. A Delta programban eddig 5139 személlyel szemben indult büntetőeljárás,

több mint fél tonna kábítószert foglaltunk le.

Ezenkívül több száz millió forint készpénzt, illetve nagy értékű ingatlanokat is lefoglaltunk, de ezek a számok folyamatosan emelkednek.

Horváth László kormánybiztos szerint nem csak a rendőrök feladata a kábítószer elleni harc (Fotó: Csudai Sándor)

– Ezeken kívül milyen eredményei vannak még a Delta programnak?

– Már most látszik, hogy kevesebb a terjesztő a piacon, és ezzel kevesebb drog is kerül az utcákra. Ez azért nagyon fontos, mert ha sikerül csökkenteni a kínálatot, akkor az új belépő is kevesebb lesz.

– Lassan kifelé megyünk a fesztiválszezonból, még egy-kettő rendezvény van hátra. A nagyobb rendezvényeken miket tapasztaltak?

– Jó hír, hogy a nyáron nem történtek nagyobb botrányok, és a fesztiválok környékén is kevesebb drogterjesztő bukkant fel. Ebben persze benne voltak a rendezvényszervezők is, akiknek köszönet mindezért.

– Sokaknál kiverte a biztosítékot az, hogy csak az a fogyasztó mehet elterelésre, aki elárulja, hogy kitől vette a kábítószert. Csakhogy ha az utcán vásárol valaki, akkor a legtöbb esetben nyilván fogalma sincs arról, hogy ki volt az eladó. Még mindig jó ötletnek tartja, hogy ez a rész bekerült a törvénybe?

– Az elterelés már korábban is létezett, csak mostantól kezdve nem korlátlanul használható ez a lehetőség a büntetés elkerülésére. Most valóban az a feltétel, hogy vagy nevezze meg a fogyasztó azt, akitől vásárolta vagy kapta a kábítószert, vagy ha ezt nem tudja, akkor pedig érdemi információval segítse a rendőrség munkáját.

– Ez azt jelenti, ha elmondja például azt, hogy hol vette, akkor már mehet elterelésre?

– Igen, ez érdemi információnak számít, de segíthet például egy személyleírás is a dílerről. Ezekre egyébként már több példa is volt.