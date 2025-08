Szijjártó Péter a Harcosok órájában tette helyre Magyar Pétert

Fegyverkezési spirál fenyegeti Európát

A beszélgetés következő szakaszában a háborúval kapcsolatos fejlemények kerültek szóba. Németh Balázs felidézte az orosz bejelentést, miszerint Moszkva nem tartja magát tovább a rövid- és közepes hatótávolságú rakéták telepítésére vonatkozó moratóriumhoz, ha a Nyugat sem így tesz. Bár több nyugati médium azonnal egy „lépés az atomháború felé” fordulatot alkalmazott, a műsorvezető óvatosságra intett.

Nem jó dolog belemenni a fegyverkezési versenybe

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a fegyverkorlátozási megállapodások felmondása önmagában is rossz hír Európa számára. Reményét fejezte ki, hogy a nagyhatalmak közötti párbeszéd végül egy olyan új megállapodással zárul majd, amely visszaterelheti a világot a fegyverzetkorlátozás útjára. Szijjártó Péter egyetértett azzal, hogy a fokozódó fegyverkezés kockázatot jelent az egész kontinensre nézve, és azt mondta, bízik benne, hogy a tárgyalások visszatérhetnek a józan ész talajára.

Barátságok a diplomáciában

A műsor vége felé személyesebb kérdésekre is sor került. Egy kommentelő – mint kiderült, Nagy János államtitkár – arra volt kíváncsi, kikkel alakított ki Szijjártó Péter szorosabb, baráti kapcsolatot az elmúlt évtized során. A külügyminiszter elmondta, hogy 11 éve tölti be hivatalát, és ezalatt száznál is több külügyminiszterrel dolgozott együtt. Azt is hangsúlyozta, hogy igazán jó kapcsolatokat azzal lehet kialakítani, akivel hosszabb időt tölt együtt valaki a pályán.

Jelenleg a nyolcadik vagyok a világon, aki legrégebb óta külügyminiszteri poszton van. Ez önmagában is segít abban, hogy mélyebb, személyes viszonyokat lehessen kiépíteni

– mondta Szijjártó. Külön megemlítette az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein külügyminisztereit, akikkel szoros barátság alakult ki az évek során. Bahreinnel kapcsolatban felidézte, hogy a keleti vakcinák beszerzésében nyújtottak segítséget, amikor Brüsszel késlekedett. Kiemelte a kínai kollégájával való jó viszonyt is, amelyet a kulturális távolság ellenére sikerült kialakítani. De szó esett a szlovák külügyminiszterről is, akivel több kényes kérdést is sikerült tisztázni, valamint a volt szerb külügyminiszterről, aki szintén hosszú ideig volt partner. Szijjártó szerint a külpolitika – minden protokolláris forma ellenére – elsősorban személyes műfaj, és az egyes kapcsolatokon gyakran több múlik, mint a hivatalos diplomáciai csatornákon.

A politika egy tapasztalati műfaj. Én ezekre a személyes tapasztalatokra építek, és nem tagadom meg őket csak azért, mert éppen valaki azt várná el

– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Forma–1, sportfejlesztések és gazdasági áttörések

Szijjártó Péter hosszabban is beszélt a hétvégi Forma–1-es Magyar Nagydíjról és a hozzá kapcsolódó fejlesztésekről. Mint mondta, az idei verseny a sportesemény mellett egy újabb világszínvonalú magyar infrastruktúra átadását is jelentette:

Az idei esztendőben is a világ leglátványosabb sportinfrastruktúra-fejlesztése Magyarországon történt meg, a Hungaroring megújításával

– fogalmazott. Kiemelte, hogy a futamok történetében egyedülálló módon a magyar versenypálya a kezdetektől, vagyis 1986-tól megszakítás nélkül a versenynaptár része, és ezt a tradíciót a teljes körű fejlesztés is erősítette. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: a világ legnagyobb sportvállalkozásai és autóipari szereplői is elismeréssel nyilatkoztak az új Hungaroringről.

A lenyűgözöttség volt a leggyakoribb reakció

– mondta, hozzátéve, hogy a sportesemények kiváló lehetőséget kínálnak Magyarország nemzetközi megítélésének javítására.

Aki háborog a sportinfrastruktúrára költött pénz miatt, az gondolja végig, hogy ezek az események az országimázs részei. Puskás Aréna, atlétikai stadion, Forma–1, BL-döntő – ez egy ország kampánya is egyben

– fogalmazott.

A Mercedes-beruházás és az autóipar jövője

Szijjártó szerint a Magyar Nagydíj csak egy látványos példa volt arra, hogyan tudja Magyarország megragadni a globális figyelmet, de a valódi gazdasági áttörés a beruházásokban rejlik. Mint mondta, a Mercedes új bejelentése szerint 300 ezerre növelik a kecskeméti gyártókapacitást, ami azt jelenti, hogy hamarosan évente egymillió autó készülhet Magyarországon.

Ez egyedülálló teljesítmény egy ilyen méretű országban

– hangsúlyozta. A miniszter szerint az ellenzék kritikái az ipari fejlesztések kapcsán életszerűtlenek. Külön kiemelte a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek a nyilatkozatát, amely szerint újra kell gondolni a keleti beruházásokkal kapcsolatos politikát.

Magyar Péter azt mondja, ezek a cégek felélik az ország erőforrásait, aztán továbbállnak. Közben 4,7 millió ember dolgozik Magyarországon. Aki ezt a nyilatkozatot tette, annak tudnia kellene, hogy ezek a cégek tízezreknek adnak munkát – akár Komáromban, akár Debrecenben, akár Gödön

– mondta. A miniszter szerint a globális gazdaság már régóta úgy működik, hogy a német és a kínai cégek együttműködéséből születnek a legmodernebb járművek.

A Mercedesnek a CATL gyártja az akkumulátorait, a BMW-nek pedig az Eve Power. Aki ezt nem érti, az nem érti a világgazdaságot” – tette hozzá. Mint mondta, a magyar kormány minden beruházásért óriási versenyt vívott, és ezekben rendre nyugat-európai országokat előzött meg. Aki a kínai beruházások ellen hergel, az tudja: ezekért a fejlesztésekért ők is versenyeztek

– zárta gondolatait.

