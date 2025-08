Pest vármegyében is őrzi előnyét a Fidesz–KDNP – újabb részlet szivárgott ki a miniszterelnök által idézett belső mérésből

Egy belső mérés szerint a Fidesz–KDNP támogatottsága 42,6 százalék az újonnan kialakított Pest vármegyei 13-as számú választókerületben. A Tisza Párt lemaradása jelentős, 26,1 százalékos eredményt mért nekik a kutatás, míg a harmadik helyre a Mi Hazánk Mozgalom került 6,5 százalékkal – írja az Index.

Orbán Viktor Tusványoson közölte, hogy a saját belső méréseik szerint 80 választókerületet nyernének (Fotó: Veres Nándor / MTI/MTVA/MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap)

A kutatás telefonos adatfelvétellel (CATI-módszerrel), 500 fős mintán készült idén júliusban. A kérdés arra vonatkozott, hogy ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választást, a választók mely pártot támogatnák a saját egyéni választókerületükben. A jelöltek személye egyelőre nem ismert, a Fidesz esetében a legtöbb helyen már lehet sejteni, hogy ki indul, egyelőre a hivatalos bejelentés még nem történt meg, a Tisza Párt jelöltjeiről viszont semmit nem lehet tudni.

Az Index szerint

ennek a felmérésnek az adataira hivatkozva mondta Orbán Viktor a tusványosi beszédében, hogy egy most vasárnap tartandó választáson a Fidesz–KDNP 106 körzetből 80-at megnyerne, ami egyébként akár kétharmados győzelmet is jelenthetne.

A most kiszivárgott részlet ezt erősíti meg Pest 13-as körzetében, amelynek központja Dabas. A Pest vármegyei, alföldi körzetekben hagyományosan erős a jobboldal támogatottsága, azonban az ellenzéknek muszáj lenne ezekben is nyerni, ha kormányváltást akar elérni, mert az országban jó pár helyen még ennél is jobb eredményt szokott elérni a Fidesz–KDNP.

Az új körzet települései

A 13-as számú új körzet több, korábban különböző körzetekhez tartozó települést fog össze. Albertirsa, Ceglédbercel, Csévharaszt, Dabas, Dánszentmiklós, Hernád, Inárcs, Kakucs, Mikebuda, Nyáregyháza, Örkény, Pilis, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel, Vasad tartozik ide.