Így verte át hatalmas összeggel egy magyar biztonsági őr a legendás Paris Saint-Germaint

Egy magyar stróman segítségével károsították meg a legendás francia labdarúgó klubot, a Paris Saint-Germaint. A bűnügy szálai 2016-ig nyúlnak vissza, amikor a PSG bűnszervezetben elkövetett csalás miatt tett feljelentést a párizsi XV. kerületi rendőrkapitányságon, miután a csapat számlájáról 218 567 euró (mai árfolyamon közel 90 millió forint) egy számukra ismeretlen magyarországi cég bankszámlájára került.

A francia rendőrség el is indította a nyomozást, majd értesítették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodáját. Ezután a NAV jelzésére a Fővárosi Főügyészség nyomozást rendelt el üzletszerűen elkövetett pénzmosás gyanúja miatt, amelynek lefolytatásával a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Korrupciós és Gazdasági Osztályát bízta meg.

Egy magyar biztonsági őr számlájára került a PSG pénze

Az ügyben még 2016-ban több gyanúsítottat kihallgattak, köztük azt a D. Jenőt, aki abban az időben egy neves magyar élelmiszerlánc alvállalkozójának biztonsági őreként dolgozott. A hatóság szerint a férfi 2016. január 14-től ügyvezető pozíciót töltött be a Wiseinfo Kft.-ben, amelynek nevében fél évvel később számlát nyitott egy magyarországi banknál, amelyre 2016. augusztus 30-án érkezett meg a mai árfolyamon csaknem 90 millió forintnak megfelelő euró a Paris Saint-Germain számlájáról, „David Luiz Vitoria” közleménnyel. Az általunk megismert hatósági iratok szerint kedvezményezettként az „ESporte Clube Vitoria” szerepelt, ám a kedvezményezett számlaszámaként már a Wiseinfo Kft. számlaszáma lett megjelölve.

Nigériai férfi volt a kulcsfigura

A Magyarországon landolt pénzből D. Jenő ezután öt részletben felvett egy nagyobb összeget, amit jutalék fejében egy magyar közvetítőnek adott tovább, aki egy Magyarországon élő nigériai állampolgárnak, Enwereuzor Chidiebere K.-nak vitte el a pénzt.

Nemzetközi bűnbanda strómanja

D. Jenő lapunk által megismert vallomásából egyértelműen kiderült, hogy a férfit egy nemzetközi bűnszervezet magyarországi strómanként használta. A fentebb említett Wiseinfo Kft.-t például a férfi pár tízezer forintért vette át: azt ígérték neki, hogy a céggel később húsokat és egyéb termékeket fognak behozni Szlovákiából, és ha az üzlet beindul, minden hónapban kapni fog még ugyanekkora összeget. D-vel később azt is közölték, hogy a kft. nevében több számlát is nyitnia kell, mert „külföldről fognak pénzek jönni, külföldi cégektől”. A biztonsági őr cégének egyik számlájára a PSG megkárosítása előtt egy vietnámi banktól is érkezett 22 ezer euró, amit a férfi hét részletben, különböző bankfiókokból felvett, és azt ugyancsak Enwereuzor Chidiebere K.-nak továbbította. A vietnámi bank az összeg visszautalását kérte csalásra hivatkozva. 2016 novemberében a bűnbanda hasonló módszerrel egy román gazdasági társaságot is megrövidített, a banki jelzés szerint 38 ezer euró került illetéktelen kezekbe.