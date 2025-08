Curtis még idén megnősül

Curtis, azaz Széki Attila már idén feleségül veszi kedvesét, Barnai Juditot. Az esküvőt eredetileg jövőre tervezték, ám az Ázsia Expressz forgatása közben, a tengerparton ülve Curtis úgy döntött: eljött az idő.

Anyukám már 2-3 éve sanyargatott, hogy mikor veszem már el Judie-t, így nagyon boldog volt, amikor elárultam neki a nagy hírt

– mondta a rapper, aki most az esküvői öltönyöket próbálgatja. A rapper és kedvese a hot! magazinnak adott interjút, amit a Bors szemlézett.

A menyasszony, Judie is lelkesen készül, már több menyasszonyi ruhát is felpróbált, és elárulta: a ceremónia szűk körű lesz, de így is hatvan főre számítanak.

Nem lesz fogadalom, lánybúcsú vagy legénybúcsú sem, mi lazán szeretnénk

– tette hozzá.

A névváltoztatás is különleges: Judie Széki-Barnai Judit Eszterként él majd tovább, mivel édesapja emlékét nevében is őrzi.

Curtis kisfia, Doncsi is fontos szerepet kap az eseményen – könnyen lehet, hogy ő viszi majd a gyűrűt. A pár azt is elárulta:

már az aranylakodalmukat is emlegetik.

„Már csak 50 közös év, és elég is lesz. Akkor már el lehet válni” – nevetett Judie.