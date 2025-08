A pécsi baloldal mert nagyot álmodni: Majkát hívják a csőd szélén álló városba fellépni

Egy ózdi rapper, Majka áll majd ki a 2000 éves múltra visszatekintő, 15 éve még Európa kulturális fővárosaként jegyzett Pécs város napján a város főterére. A rapper annak az ünnepségnek lesz a főattrakciója, amelyet abból az alkalomból tart meg Pécs, hogy V. Orbán pápa 1367. szeptember 1-én írta alá a középkori pécsi egyetem alapítását engedélyező pápai levelet. Ez a nap 2017-től, a pécsi egyetem alapításának 650. évfordulójától kezdve pedig a magyar felsőoktatás napja is. Pécset pedig előszeretettel nevezik magyar Liverpoolnak is, miután rengeteg elismert, vagy feltörekvő zenekarnak ad otthont – ehhez képest jön egy ózdi volt villalakó – írja cikkében a bama.hu.

Majka mint miniszterelnök, mielőtt színpadiasan fejbe lövik (Fotó: Képernyőkép)

A lap által megkérdezett pécsi zenészek szerint Majka az egyik legdrágább hazai előadó, akit amúgy is inkább showmanként, mintsem zenészként emlegetnek, aki ugyan népszerű, de valójában nem szólítja meg a pécsieket. Az „ózdi hős” ugyanakkor várhatóan Pécsett is a színpadon fejlövéses akciót mutat be, amivel hergelheti a kormány ellen a közönséget a mostani zenei hullámot meglovagolva. Azt is elmondták, hogy 10 millió forint felett is lehet egy-egy fellépésének az ára, a pécsi haknival kapcsolatban – mivel közpénzekről van szó – így a lap megkérdezte a nemrég másfél milliárdos baloldali hitel felvevő önkormányzatot.

A zenekar fellépti díja 15 millió forint, a koncertet a Zsolnay Örökségkezelő NKft. finanszírozza

– közölték.

Szerintük azzal nehéz lenne vitatkozni, hogy a hazai könnyűzenei színtérnek ma Majka az egyik legnépszerűbb előadója. Ezen érv mentén Majka fellépéséről Pécs Megyei Jogú Város és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. közösen döntött.

Lett volna elég pécsi zenekar, mégis Majkát erőlteti a baloldali vezetés

A Fidesz–KDNP frakcióvezetője, Csizmadia Péter úgy vélekedett, hogy a városban számtalan remek helyi zenekar van, akiket fel lehetett volna kérni, és erre volt is már példa a 30Y esetében is.

Ezzel együtt pedig a jelenlegi gazdasági helyzetben, amikor a város a csőd szélén áll, sokkal inkább önmérsékletre lett volna szükség.

Ha annak idején a városi tűzijátékot arra hivatkozva mondták le, hogy inkább szociális tűzifára költenek, akkor most a fizetésekre fordíthatták volna ezt a pénzt – vélekedett.