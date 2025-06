Munkában a globalista hálózat: Magyar Péter ukrán barátjával találkozott a Momentum bukott elnöke

Most akkor Rolikám vagy RoliKÉM? – írja Facebook-bejegyzése fölött Gelencsér Ferenc, a Momentum bukott elnöke, amelyen az látható, ahogy Tseber Rolanddal, az ukrán kémmel, Magyar Péter barátjával pózol.

Magyarországról kiutasított ukrán kémmel találkozott Gelencsér Ferenc, aki nem mellesleg Magyar Péter barátja. Fotó: Képernyőfotó

Mint korábban beszámoltunk róla: Gelencsér Ferenc Odesszába, Ukrajnába utazott. Azt is írtuk, hogy mára Magyar Péter ifjúsági szervezete lett a Momentum. Deák Dániel elemzésében pedig kifejtette: Magyar Péter megjelenésével a globalista támogatók most egy új reménységre találtak, így a teljes propagandasajtójuk és a nemzetközi hálózatuk a Tisza mögé állt be.