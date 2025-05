Magyar Péter ifjúsági szervezete lett a Momentum

Azóta a Momentum elnöksége elfogadta a javaslatot, mely szerint a párt nem indul a 2026-os választáson. De Hajnal Miklós, a Hegyvidék országgyűlési képviselője is Magyar Péter segítségére sietett, amikor bejelentette, hogy nem indul jövőre az egyéni választókerületben, ahol a Tisza vezére is ringbe száll. Később sorra jöttek a további bejelentések a visszalépő momentumosokról. A 2022-ben Újbudán győztes Orosz Anna is közölte, hogy 2026-ban nem indul el, és azonnal lemond parlamenti mandátumáról. Tóth Endre, a budafoki körzet képviselője is követte a párttársai példáját, és szedte a sátorfáját.

Bedő Dávid, a párt frakcióvezetője pedig arra tippel, hogy a Momentum nem lesz tagja az Országgyűlésnek 2026 után.

Bedő meghallgatta Magyar Péter szavait, aki korábban azt üzente a 2022-ben egyéni körzetet nyert ellenzéki képviselőknek, hogy keressenek maguknak másik munkát. Ezért a Momentum politikusa egy kampánytanácsadó céget alapított párttársával, Hajnal Miklóssal közösen.

Botrányos akciókkal hallat magáról a Momentum

Morálisan erősen kifogásolható, hogy a Momentum politikusai a visszalépések ellenére továbbra is tagjai maradtak az Országgyűlésnek – Orosz Anna kivételével –, így továbbra is felveszik a fizetésüket. Azonban más szempontból kifejezetten furcsa a Momentum meghátrálása. Ugyanis a párt az utóbbi hónapokban rendre akciózik, tüntetéseket szervez, a parlamentből pedig egy botrányos performanszuk után ki is tiltotta a momentumosokat Kövér László házelnök. Felmerül a kérdés, hogy mégis miért hívja fel magára a figyelmet a Momentum a performanszokkal, ha közben maguk is lemondtak arról, hogy jövőre bejussanak a parlamentbe.

Rögtön más megvilágításba kerül a Momentum akciózása, ha megnézzük, hogy azok az ügyek, amikbe beleálltak – LMBTQ-propaganda, a pride betiltása, Ukrajna támogatása vagy az átláthatósági törvény – mind olyanok, amelyekről Magyar Péter próbál hallgatni. Azonban ezek rendre olyan témák, amelyekben az Európai Néppárt – amelynek a Tisza Párt is a tagja – egységesen a magyar kormánnyal szemben áll.

Ezzel mintegy leosztották az ellenzéki szerepeket: a Momentum egy előretolt helyőrségként viszi a megosztó témák képviseletét és a harcos utcai politizálást, amiktől ódzkodik Magyar Péter, mivel azzal megosztaná a saját táborát.

