Több mint tíz év után ismét hazánkban koncertezik a hardcore banda, amely egy önvezető autó halálos balesetéről írt albumot

Hat év telt el azóta, hogy a La Dispute kiadta legutóbbi albumát, a Panoramát. Azóta a michigani post-hardcore zenekar – amelynek tagjai Jordan Dreyer (ének), Brad Vander Lugt (dob), Chad Morgan-Sterenberg és Corey Stroffolino (gitár), valamint Adam Vass (basszusgitár) – megbirkózott a pandémia okozta stagnálással, megünnepelte a Wildlife és a Rooms Of The House című lemezük tízéves jubileumát, és megkezdte az új korongjuk, a No One Was Driving The Car munkálatait. Az ötödik stúdióalbum az első, amelyet teljes egészében a zenekar készített, a munkálatok több helyen folytak: Grand Rapidsban, Detroitban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és a Fülöp-szigeteken is dolgoztak rajta.

Furcsa témákat fogalmaz meg a La Dispute új albuma. Forrás: Live Nation

Úgy gondolom, hogy a környezetváltozás nagyon sokat segített abban, hogy minden alkalommal új életet leheljünk a folyamatba, amikor visszatértünk hozzá

– mondja Dreyer.

Az új lemezt részben A hitehagyott című, 2017-es pszichológiai thriller ihlette, az album a közelgő apokalipszis árnyékában jelen lévő rossz közérzettel foglalkozik, amelyet a technológia fejlődése észrevehetően tovább súlyosbított. A No One Was Driving The Car (magyarul senki sem vezette az autót) idézet egy rendőrtiszttől származik, amelyet Dreyer egy halálos kimenetelű, önvezető Tesla-balesetről szóló újságcikkben olvasott, egy abszurd eseményről, amely felveti a kérdést, hogy mennyire tudjuk irányítani a saját életünket. A tizennégy dinamikus számban a zenekar az egzisztencializmus témájával és az emberi szükségletekkel küzd, hogy megnyugvást és biztonságérzetet találjon egy olyan létezésben, ahol gyakran engedély nélkül a káoszba taszítanak bennünket. Dreyer még őszintébb hangon kiabál, a gitárok pedig élesebbek, mint valaha a szeptember 5-én érkező új albumon.

Bár nem élveztem a kreatív folyamatot, mert megterhelő és gyakran nem szórakoztató, azt is gondolom, hogy mégis ez a legszórakoztatóbb dolog, amit valaha csináltam

– elmélkedik Dreyer, majd hozzáteszi:

Azok a felismerések, amelyeket teszel, azok az áttörések. Mint amikor folyton akadályokba ütközöl és hirtelen valami bekattan, ami szinte isteni érzés, mintha valahonnan máshonnan érkezett volna a szikra.

A La Dispute nem egyedül érkezik a Hajóra: velük tart a kaliforniai Vs. Self screamo banda és a poszt-rockban utazó brit Pijn is.

Borítókép: pillanatfelvétel egy La Dispute-koncertről (Forrás: Facebook)








