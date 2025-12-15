Vádat emeltek Rob Reiner fia ellen, Hollywood sztárjai így búcsúznak a kultikus rendezőtől

A BBC legfrissebb információi szerint Nick Reinert, Rob Reiner fiát letartóztatták és 4 millió dolláros (2,9 millió font) óvadék ellenében van őrizetben a rendőrség nyilvántartása szerint. A 32 éves férfit vasárnap tartóztatták le, miután apját és édesanyját késszúrásokkal a testükön, holtan találták meg Los Angeles-i otthonukban, hétfőn pedig vádat emeltek ellene.

Rob Reiner a Wall Street farkasa című Scorsesemoziban. Forrás: IMDb

Hollywood búcsúzik Rob Reiner rendező legendától

Eric Idle, a Monty Python sztárja az X-en azt írta, hogy az előző este „több mint egy órán át” beszélt Reinerrel. A komikus színész szerint ötven évvel ezelőtt találkoztak először, Reinert megemlékező posztjában okos, tehetséges és nagyon megfontolt emberként írta le.

Kathy Bates, aki Reiner 1990-es Tortúra című filmjében szerepelt, az NBC Newsnak adott nyilatkozatában azt mondta, Reiner „megváltoztatta az életem menetét”. A néhai rendező „minden műfajban készített filmeket, hogy művészként kihívások elé állítsa magát”, felesége, Michele pedig „tehetséges fotográfus volt” – tette hozzá Bates.

John Cusack színész Reinert „nagyszerű embernek” nevezte, míg Elijah Wood azt mondta, hogy „megdöbbentette” a házaspár halála. James Woods, akit Oscar-díjra jelöltek Reiner 1996-os Kísért a múlt című drámájában nyújtott alakításáért, azt mondta, „összetörte ez a szörnyű esemény”.

Ben Stiller humorista és rendező szerint „óriási veszteségről” van szó. Stiller úgy fogalmazott, Reiner „néhány, a generációm számára meghatározó filmet készített”, majd hozzátette: „A turné minden idők egyik legjobb vígjátéka – és a sor folytatható.”