brigitte bardottemetésRiviéra

Eltemették Brigitte Bardot-t

Sorfalat álltak a Riviérán a világhírű filmszínésznő fonott koporsója előtt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 16:11
Fotó: Europress/AFP/Thibaud Moritz
Megállt az élet a francia Riviérán: sorfalat álltak az emberek Brigitte Bardot fonott koporsója előtt – adta hírül a Blikk francia sajtóinformációk alapján. A világhírű francia filmikon temetési szertartását a Notre-Dame de l’Assomption templomában tartották, amelyen mások mellett Mireille Mathieu sanzonénekesnő, Chico Bouchikhi, a Gipsy Kings zenésze, Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés politikusa és a francia kormány képviseletében Aurore Bergé, a nemek közötti egyenlőségért felelős miniszter is részt vett. Rajtuk kívül számtalan környezetvédelmi szervezet és állatvédő alapítvány vezetői is képviseltették magukat a szertartáson a színésznő családtagjai mellett.

Pall-bearers carry the coffin outside Notre-Dame de l'Assomption church, at the end of the funeral ceremony for late French actress Brigitte Bardot, in Saint-Tropez, southeastern France, on January 7, 2026. French film sensation Brigitte Bardot, a symbol of sexual liberation in the 1950s and 1960s who reinvented herself as an animal rights defender and embraced far-right views, died on December 28, 2025 aged 91. (Photo by Valery HACHE / AFP)
Fotó: Europress/AFP/Valery/AFP

A saint-tropez-i templom előtt Mireille Mathieu, világhírű francia sanzonénekesnő nem tudta leplezni meghatottságát a Paris Matchnak. „Olyan vagy nekem, mint a kishúgom” – mondta neki Brigitte Bardot legutóbbi találkozásukkor. 

Brigitte Bardot maga Franciaország

– zárta szavait a művésznő, aki a gyászmisén is énekelt.

President of French far right party Rassemblement National Marine Le Pen (C) walks in the cortege behind the hearst transporting the coffin towards the marine cemetery, following the funeral ceremony for late French actress Brigitte Bardot at Notre-Dame de l'Assomption church, in Saint-Tropez, southeastern France, on January 7, 2026. French film sensation Brigitte Bardot, a symbol of sexual liberation in the 1950s and 1960s who reinvented herself as an animal rights defender and embraced far-right views, died on December 28, 2025 aged 91. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Marine Le Pen is jelen volt a temetésen. Fotó: Europress/AFP/Thibaud Moritz

Kiderült a halál oka

„Az isteni BB” férje egy, a temetés napján megjelent interjúban elárulta, hogy a színésznő két műtétet követően rákban halt meg. Bernard d’Ormale a Paris Match magazinnak adott nyilatkozatában nem részletezte, hogy Bardot milyen típusú rákban szenvedett.

Mindig kétségbeesetten szeretett volna visszatérni La Madrague-ba”, híres saint-tropez-i villájába

– tette hozzá férje, aki szerint nehéz volt az utolsó időszak, mert tartós hátfájás okozott neki kimerültséget.

Brigitte Bardot, a XX. század egyik legismertebb színésznője és szexszimbóluma, 91 éves korában, december 28-án hunyt el. A filmművészet ikonikus alakja a francia mozi aranykorának egyik legmeghatározóbb alakja volt, aki később állatvédőként vívott ki magának nagy figyelmet.

