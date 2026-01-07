Eltemették Brigitte Bardot-t

Megállt az élet a francia Riviérán: sorfalat álltak az emberek Brigitte Bardot fonott koporsója előtt – adta hírül a Blikk francia sajtóinformációk alapján. A világhírű francia filmikon temetési szertartását a Notre-Dame de l’Assomption templomában tartották, amelyen mások mellett Mireille Mathieu sanzonénekesnő, Chico Bouchikhi, a Gipsy Kings zenésze, Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés politikusa és a francia kormány képviseletében Aurore Bergé, a nemek közötti egyenlőségért felelős miniszter is részt vett. Rajtuk kívül számtalan környezetvédelmi szervezet és állatvédő alapítvány vezetői is képviseltették magukat a szertartáson a színésznő családtagjai mellett.

Fotó: Europress/AFP/Valery/AFP

A saint-tropez-i templom előtt Mireille Mathieu, világhírű francia sanzonénekesnő nem tudta leplezni meghatottságát a Paris Matchnak. „Olyan vagy nekem, mint a kishúgom” – mondta neki Brigitte Bardot legutóbbi találkozásukkor.

Brigitte Bardot maga Franciaország

– zárta szavait a művésznő, aki a gyászmisén is énekelt.

Marine Le Pen is jelen volt a temetésen. Fotó: Europress/AFP/Thibaud Moritz

Kiderült a halál oka

„Az isteni BB” férje egy, a temetés napján megjelent interjúban elárulta, hogy a színésznő két műtétet követően rákban halt meg. Bernard d’Ormale a Paris Match magazinnak adott nyilatkozatában nem részletezte, hogy Bardot milyen típusú rákban szenvedett.

Mindig kétségbeesetten szeretett volna visszatérni La Madrague-ba”, híres saint-tropez-i villájába

– tette hozzá férje, aki szerint nehéz volt az utolsó időszak, mert tartós hátfájás okozott neki kimerültséget.

Brigitte Bardot, a XX. század egyik legismertebb színésznője és szexszimbóluma, 91 éves korában, december 28-án hunyt el. A filmművészet ikonikus alakja a francia mozi aranykorának egyik legmeghatározóbb alakja volt, aki később állatvédőként vívott ki magának nagy figyelmet.