Orbán Viktor beavatott az ünnepi beszédírás titkába + videó

Már készül az ünnepi beszéd – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök műhelytitkokat is elárult.

2026. 03. 13. 9:26
– Már készül a beszéd – árulta el Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. 

Orbán Viktor mniszterelnök Forrás: Facebook

A kormányfő a kérdésre, hogy miként kell nekiállni egy ünnepi beszéd megírásának, viccesen válaszolt: 

Nézni kell mereven az üres lapokat. És akkor vagy elindul az ember tolla, vagy nem

 – mondta. 

 A kormányfő további műhelytitkokba is beavatott, többek közt abba, hogy szokott-e írni vázlatpontokat?

– Attól függ. Szíven üt egy mondat hirtelen, akkor azt az egyet felírom, akkor is, ha nincs semmilyen kontextusa. És van, amikor meg már van négy-öt mondatom rendszertelenül, és akkor érzem a szükségét, hogy most valami vázlatot kell csinálni, és akkor egy laza vázlatot csinálok. Változó ez – részletezte. Hozzátette: ez nem tanítható. 

– Ha esetleg azt tanítaná valahol valaki, hogy egy egységes módszertana vagy modellje van a beszédírásnak, az lehet igaz másokra, de rám nézve biztosan nem. Minden beszéd másképp születik. Egyfelől ’48 ünnepi beszéd, állami ünnep, másfelől harminc nap múlva választás. Ezt kell összehozni valahogy intellektuálisan. Ha megvan érzelmileg, akkor a mondatok majd valahogy kicsúsznak itt a tollból – avatott be a miniszterelnök. 

Orbán Viktor emlékeztetett: a beszéd március 15-én, a Békemenetet követően hangzik el. 

– Hallgasd meg vasárnap 13 órakor a Kossuth téren! – biztatott a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

