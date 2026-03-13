Nagy a készülődés a Kossuth téren

– Gőzerővel folynak a március 15-i nemzeti ünnepünk előkészületei, amelyet idén rendhagyó keretek között, a Békemenet résztvevőivel együtt ünneplünk – adta hírül Kovács Zoltán. Az államtitkár a programmal kapcsolatban úgy fogalmazott, számos meglepetéssel készülnek, ám néhány részletet azért elárult:

a rendezvény műsorvezetője Rákay Philip lesz majd,

a Himnusz a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában csendül fel vasárnap,

Varga Csanád előadásában hallhatjuk Petőfi Sándor Csatadal című költeményét,

míg a Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás adja elő.

A nemzeti ünnep alkalmából beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, de Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalnak majd.

Kovács Zoltán egyúttal emlékeztetett, mindenkit várnak a Békemeneten, amely az egyik legnagyobb és legfontosabb jobboldali esemény.

Találkozzunk vasárnap! Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!

– üzent az államtitkár.

Borítókép: Ünnepi készülődés az Országháznál (Forrás: Facebook/Kovács Zoltán)