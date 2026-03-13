Rendkívüli

Nagy a készülődés a Kossuth téren

Gőzerővel folynak a nemzeti ünnep előkészületei, Lázár János és Szijjártó Péter is felszólalnak.

Munkatársunktól
2026. 03. 13. 7:57
– Gőzerővel folynak a március 15-i nemzeti ünnepünk előkészületei, amelyet idén rendhagyó keretek között, a Békemenet résztvevőivel együtt ünneplünk – adta hírül Kovács Zoltán. Az államtitkár a programmal kapcsolatban úgy fogalmazott, számos meglepetéssel készülnek, ám néhány részletet azért elárult:

  • a rendezvény műsorvezetője Rákay Philip lesz majd,
  • a Himnusz a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában csendül fel vasárnap,
  • Varga Csanád előadásában hallhatjuk Petőfi Sándor Csatadal című költeményét,
  • míg a Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás adja elő.

A nemzeti ünnep alkalmából beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, de Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalnak majd.

Kovács Zoltán egyúttal emlékeztetett, mindenkit várnak a Békemeneten, amely az egyik legnagyobb és legfontosabb jobboldali esemény.

Találkozzunk vasárnap! Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!

– üzent az államtitkár.

 

Borítókép: Ünnepi készülődés az Országháznál (Forrás: Facebook/Kovács Zoltán)

