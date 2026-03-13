Makszim Neszvitajlov ukrán politológus és a nemzetközi kapcsolatok szakértője egy videóban elárulta, mi Ukrajna érdeke.
Ukrajna színt vallott: kimondták, mi az érdekük Magyarországon
Döbbenetes beismerés érkezett egy ukrán politológustól. A kijelentés megerősíti, miszerint Kijev abban bízik, hogy egy esetleges kormányváltás Magyarországon erősebb támogatást hozhat Ukrajna számára.
Nemzeti érdekünk, hogy Magyarországon kormányváltás történjen
– hangzik el a videóban.
Amint arról korábban írtunk, Kijev abban reménykedik, hogy Magyarországon politikai változás következik be, és egy esetleges új kormány – például a Tisza Párt vezetőjével, Magyar Péterrel – határozottabban támogatná Ukrajnát, akár a háború finanszírozásában is.
Egy ukrán politológus szerint az orosz olajszállítások leállítása nyomást gyakorolhat a magyar kormányra, és akár a magyar választások kimenetelére is hatással lehet.
