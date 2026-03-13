Rendkívüli

Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében

Ukrajna színt vallott: kimondták, mi az érdekük Magyarországon

Döbbenetes beismerés érkezett egy ukrán politológustól. A kijelentés megerősíti, miszerint Kijev abban bízik, hogy egy esetleges kormányváltás Magyarországon erősebb támogatást hozhat Ukrajna számára.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 8:05
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Makszim Neszvitajlov ukrán politológus és a nemzetközi kapcsolatok szakértője egy videóban elárulta, mi Ukrajna érdeke.

Neszvitajlov: Ukrajna nemzeti érdeke, hogy Magyarországon kormányváltás történjen. Forrás: Facebook

Nemzeti érdekünk, hogy Magyarországon kormányváltás történjen

– hangzik el a videóban.

Amint arról korábban írtunk, Kijev abban reménykedik, hogy Magyarországon politikai változás következik be, és egy esetleges új kormány – például a Tisza Párt vezetőjével, Magyar Péterrel – határozottabban támogatná Ukrajnát, akár a háború finanszírozásában is.

Egy ukrán politológus szerint az orosz olajszállítások leállítása nyomást gyakorolhat a magyar kormányra, és akár a magyar választások kimenetelére is hatással lehet.

 

Google News
