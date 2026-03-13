Rendkívüli

Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében

Lázár Jánost a zápor sem tántorítja el

Magyarország biztonságáról szól a 2026-os választás – erről beszélt Lázár János a Lázárinfó Expressz szolnoki állomásán. A miniszter szerint a bizonytalan nemzetközi helyzetben a stabilitás a legfontosabb.

Lázár János csütörtökön Szolnokon és Jászapátiban tartott Lázárinfó Expresszt, ahol a 2026-os választások tétjéről beszélt a résztvevőknek.

Lázár János a közönséggel szelfizik a Lázárinfó Expressz szolnoki állomásán. Forrás: Facebook

A miniszter szerint a legfontosabb kérdés az, hogy a magyarok a változás vagy a biztonság mellett döntenek-e a következő parlamenti választáson.

A szolnoki Lázárinfó Expresszen is az volt a legfontosabb kérdés: mi a választás tétje? A válasz: Magyarország biztonsága

 – fogalmazott Lázár János.

A politikus úgy látja, a jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen fontos a stabilitás. Mint mondta, a világ és a térség bizonytalanságát látva a változás kockázatos lehet. – Az a választások tétje, hogy a magyarok a változás mellett teszik le a voksukat vagy a biztonság és a stabilitás mellett szavaznak. 2026-ban, elnézve a világot, a környékünket, az életünket, meg kell állapítanunk, hogy a változás veszélyes– hangsúlyozta.

A miniszter arra kérte a választókat, hogy a bizonytalan nemzetközi helyzetben a stabilitást válasszák.

Azt kérem mindenkitől, hogy ebben a bizonytalan helyzetben válassza a biztosat. Ma és április 12-én is Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!

– mondta.

A Lázárinfó Expressz országjárása folytatódik: 

pénteken 16 órakor Balatonbogláron, az Ötvenhatos emlékműnél, majd 18 órakor Gyenesdiáson, a községháza parkolójában lehet kérdéseket feltenni Lázár Jánosnak.

 

Borítókép: Lázár János a Lázárinfó Expressz szolnoki állomásán (Forrás: Facebook)

 

