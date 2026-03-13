A látogatást az ukrán közszolgálati műsorszolgáltató, a Suspilne közölte az elnök szóvivőjére hivatkozva. A tárgyalásra a francia elnöki hivatal székhelyén, az Élysée-palota épületében kerül sor, írja francia forrásokra hivatkozva az Ukrajinszka Pravda.
Zelenszkij Párizsba érkezett, Macronnal tárgyal az ukrajnai helyzetről
Párizsba érkezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, ahol Emmanuel Macron francia államfővel folytat megbeszéléseket az ukrajnai háború alakulásáról és a nyugati támogatás további lehetőségeiről.
Zelenszkij a támogatásokról egyeztet
A francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint a két vezető elsősorban az ukrajnai háború aktuális helyzetéről, valamint Franciaország és más európai partnerek támogatásáról egyeztet.
A megbeszélések témája lesz az is, hogyan lehet növelni a nyomást Oroszországon.
Ennek részeként szóba kerül az úgynevezett árnyékflotta elleni fellépés is, amelyet Moszkva az energiaszankciók megkerülésére használhat.
A béke feltételeiről is szó lesz
A találkozón a felek a háború lezárásának lehetőségeiről is tárgyalnak. A francia elnöki hivatal szerint napirenden lesznek egy igazságos és tartós béke feltételei, valamint azok a biztonsági garanciák, amelyeket a nyugati országok a jövőben nyújthatnak Ukrajnának.
A megbeszélésen áttekintik a hajlandók koalíciója keretében tett vállalásokat is, amelyek az ukrán biztonsági garanciák megerősítését célozzák.
Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a párizsi Élysée-palotában (Fotó: AFP/Ludovic Marin)
