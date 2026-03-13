ZelenszkijtámogatásPárizsháborúorosz-ukrán háborúMacron elnök

Zelenszkij Párizsba érkezett, Macronnal tárgyal az ukrajnai helyzetről

Párizsba érkezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, ahol Emmanuel Macron francia államfővel folytat megbeszéléseket az ukrajnai háború alakulásáról és a nyugati támogatás további lehetőségeiről.

Magyar Nemzet
Forrás: Ukrajinszka Pravda2026. 03. 13. 10:05
Emmanuel Macron francia elnök fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a párizsi Élysée-palotában Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
A látogatást az ukrán közszolgálati műsorszolgáltató, a Suspilne közölte az elnök szóvivőjére hivatkozva. A tárgyalásra a francia elnöki hivatal székhelyén, az Élysée-palota épületében kerül sor, írja francia forrásokra hivatkozva az Ukrajinszka Pravda.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron Párizsban. Forrás: Ukrán elnöki hivatal

 

Zelenszkij a támogatásokról egyeztet

A francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint a két vezető elsősorban az ukrajnai háború aktuális helyzetéről, valamint Franciaország és más európai partnerek támogatásáról egyeztet.

A megbeszélések témája lesz az is, hogyan lehet növelni a nyomást Oroszországon. 

Ennek részeként szóba kerül az úgynevezett árnyékflotta elleni fellépés is, amelyet Moszkva az energiaszankciók megkerülésére használhat.

 

A béke feltételeiről is szó lesz

A találkozón a felek a háború lezárásának lehetőségeiről is tárgyalnak. A francia elnöki hivatal szerint napirenden lesznek egy igazságos és tartós béke feltételei, valamint azok a biztonsági garanciák, amelyeket a nyugati országok a jövőben nyújthatnak Ukrajnának.

A megbeszélésen áttekintik a hajlandók koalíciója keretében tett vállalásokat is, amelyek az ukrán biztonsági garanciák megerősítését célozzák.

 

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a párizsi Élysée-palotában (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

