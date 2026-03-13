Zelenszkij Párizsba érkezett, Macronnal tárgyal az ukrajnai helyzetről

Zelenszkij a támogatásokról egyeztet

A francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint a két vezető elsősorban az ukrajnai háború aktuális helyzetéről, valamint Franciaország és más európai partnerek támogatásáról egyeztet.

A megbeszélések témája lesz az is, hogyan lehet növelni a nyomást Oroszországon.

Ennek részeként szóba kerül az úgynevezett árnyékflotta elleni fellépés is, amelyet Moszkva az energiaszankciók megkerülésére használhat.

A béke feltételeiről is szó lesz

A találkozón a felek a háború lezárásának lehetőségeiről is tárgyalnak. A francia elnöki hivatal szerint napirenden lesznek egy igazságos és tartós béke feltételei, valamint azok a biztonsági garanciák, amelyeket a nyugati országok a jövőben nyújthatnak Ukrajnának.

A megbeszélésen áttekintik a hajlandók koalíciója keretében tett vállalásokat is, amelyek az ukrán biztonsági garanciák megerősítését célozzák.