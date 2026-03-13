baloldali városvezetésFranciaországgyermekbántalmazásRachida Dati

Botrányba keveredett a baloldal a párizsi polgármester-választás előtt

A párizsi polgármester-választási kampány utolsó napjait súlyos botrány árnyékolja be. Kiderült, hogy a város baloldali vezetése nem reagált megfelelően az állami intézményekben felmerült gyermekbántalmazási vádakra. Egy alkalmazott ellen több per is indult kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt, de a korábbi panaszok ellenére sem függesztették fel, inkább másik intézménybe helyezték. A jobboldali jelölt, Rachida Dati szerint a baloldali városvezetés évekkel korábban figyelmeztetést kapott az ügyben, mégsem lépett. A botrány az első forduló előtt néhány nappal robbant ki, így akár a választás kimenetelét is befolyásolhatja.

Sebők Barbara
2026. 03. 13. 11:02
Botrányba keveredett a baloldal a párizsi polgármesterválasztás előtt Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A baloldali városvezetést azzal vádolják, hogy nem reagált megfelelően az állami intézményekben felmerült gyermekbántalmazási ügyekre. A vádak a baloldali Emmanuel Grégoire-t is nehéz helyzetbe hozhatják, mivel kevesebb mint három nap van hátra a szavazásig – írja a Politico.

A jobboldali jelölt, Rachida Dati szerint a baloldali városvezetés évekkel korábban figyelmeztetést kapott az ügyben
A jobboldali jelölt, Rachida Dati szerint a baloldali városvezetés évekkel korábban figyelmeztetést kapott az ügyben. Fotó: AFP

A francia közrádió riportja szerint három eljárás is indult egy alkalmazott ellen, akit kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erőszakkal gyanúsítanak. A beszámoló szerint az érintett alkalmazottra már korábban is érkeztek panaszok egy másik városi intézményben történt bántalmazás miatt. A vezetőség azonban nem függesztette fel, hanem egy másik helyre helyezte át. Az elmúlt hónapokban több hasonló eset is napvilágra került.

A jobbközép polgármesterjelölt, Rachida Dati a kampánya egyik központi témájává tette az ügyet. 

A politikus csütörtökön arról beszélt, hogy a városi tanácsban működő csoportja már 2015-ben figyelmeztette Grégoire-t. Akkoriban a szocialista politikus Párizs közfoglalkoztatásért felelős alpolgármestere volt. 

Dati a CNews televíziónak adott interjújában azt állította: Grégoire annak idején úgy reagált a figyelmeztetésekre, hogy „menjünk tovább, nincs itt semmi látnivaló”. 

A jobbközép politikus azzal vádolta a leköszönő városvezetést, hogy második esélyt adott a szexuális ragadozóknak. Grégoire visszautasítja a vádakat. A politikus – aki korábban arról beszélt, hogy maga is gyermekbántalmazás áldozata volt – azt mondta, hogy megpróbálják felelőssé tenni olyan ügyekért, amelyekhez nincs köze. A FranceInfo rádiónak adott csütörtöki interjújában hangsúlyozta: már közel két éve nem dolgozik a városházán, miután 2024-ben lemondott alpolgármesteri tisztségéről, hogy parlamenti képviselő legyen. 

Mint fogalmazott, már nem ő a felelős, és soha nem is volt felelős az ügy kezeléséért.

 

A baloldali polgármester elismerte, hogy a városvezetés hibákat követett el

A jelenlegi polgármester, Anne Hidalgo a múlt hónapban elismerte, hogy a városvezetés hibákat követett el ezeknek az ügyeknek a kezelésében, ugyanakkor azzal vádolta a jobboldalt, hogy politikai fegyverként használja a történteket. Rachida Dati februárban a programjának bemutatásakor egy olyan férfit is a színpadra hívott, aki azt állította: ötéves lányát egy városi intézményben bántalmazták. 

Dati ígéretet tett arra, hogy szigorúan betartatja azt a szabályt, amely tiltja, hogy egy felnőtt dolgozó egyedül maradjon egy gyermekkel az iskolákban, valamint erősítené az új alkalmazottak háttérellenőrzését. 

Hasonló ígéretek szerepelnek Grégoire programjában is.

 

A választás első fordulóját vasárnap tartják

A közvélemény-kutatások szerint jelenleg Grégoire áll az élen, de az eredmény továbbra is bizonytalan a március 22-i második fordulóig. Dati jelenleg Párizs 7. kerületének polgármestere, ahol az említett óvodai alkalmazott korábban dolgozott, mielőtt áthelyezték volna. A Mediapart oknyomozó portál szerint a politikus egyik tanácsadóját a szülők már tájékoztatták az esetről, ugyanakkor megjegyezték: a kerületi vezetésnek nem volt felhatalmazása az alkalmazott elbocsátására.

A szavazásig hátralévő rövid idő miatt Grégoire tábora abban bízik, hogy a választók már döntöttek, és a legfrissebb jelentések nem változtatják meg az erőviszonyokat. 

Egy, a szocialista jelöltet támogató tisztviselő névtelenséget kérve úgy fogalmazott: a botrány nem fog egyetlen szavazatot sem befolyásolni. Rachida Dati azonban várhatóan nem engedi el a témát. 

 

Borítókép: Emmanuel Grégoire (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu