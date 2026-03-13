Botrányba keveredett a baloldal a párizsi polgármester-választás előtt

A baloldali városvezetést azzal vádolják, hogy nem reagált megfelelően az állami intézményekben felmerült gyermekbántalmazási ügyekre. A vádak a baloldali Emmanuel Grégoire-t is nehéz helyzetbe hozhatják, mivel kevesebb mint három nap van hátra a szavazásig – írja a Politico.

A jobboldali jelölt, Rachida Dati szerint a baloldali városvezetés évekkel korábban figyelmeztetést kapott az ügyben. Fotó: AFP

A francia közrádió riportja szerint három eljárás is indult egy alkalmazott ellen, akit kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erőszakkal gyanúsítanak. A beszámoló szerint az érintett alkalmazottra már korábban is érkeztek panaszok egy másik városi intézményben történt bántalmazás miatt. A vezetőség azonban nem függesztette fel, hanem egy másik helyre helyezte át. Az elmúlt hónapokban több hasonló eset is napvilágra került.

A jobbközép polgármesterjelölt, Rachida Dati a kampánya egyik központi témájává tette az ügyet.

A politikus csütörtökön arról beszélt, hogy a városi tanácsban működő csoportja már 2015-ben figyelmeztette Grégoire-t. Akkoriban a szocialista politikus Párizs közfoglalkoztatásért felelős alpolgármestere volt.

Dati a CNews televíziónak adott interjújában azt állította: Grégoire annak idején úgy reagált a figyelmeztetésekre, hogy „menjünk tovább, nincs itt semmi látnivaló”.

A jobbközép politikus azzal vádolta a leköszönő városvezetést, hogy második esélyt adott a szexuális ragadozóknak. Grégoire visszautasítja a vádakat. A politikus – aki korábban arról beszélt, hogy maga is gyermekbántalmazás áldozata volt – azt mondta, hogy megpróbálják felelőssé tenni olyan ügyekért, amelyekhez nincs köze. A FranceInfo rádiónak adott csütörtöki interjújában hangsúlyozta: már közel két éve nem dolgozik a városházán, miután 2024-ben lemondott alpolgármesteri tisztségéről, hogy parlamenti képviselő legyen.