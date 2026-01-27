Franciaország betiltaná a közösségi médiát a 15 év alattiaknak

Franciaország az iskolai telefonhasználatot is betiltaná

A jogszabály nemcsak a közösségi média korlátozását tartalmazza, hanem a mobiltelefonok betiltását is a középiskolákban. Amennyiben életbe lép, Franciaország lenne a második ország a világon Ausztrália után, amely ilyen szigorú korlátozást vezet be: Canberra tavaly decemberben tiltotta meg a közösségi oldalak használatát a 16 év alattiaknak.

A francia kormány szerint az intézkedésre azért van szükség, mert egyre több bizonyíték utal arra, hogy a túlzott képernyőidő káros hatással van a gyermekek fejlődésére és mentális egészségére. A tervek szerint az új szabályokat a 2026-os tanév kezdetétől vezetnék be az új felhasználói fiókok esetében. Gabriel Attal volt miniszterelnök, a kormánypárt vezetője a nemzetgyűlésben reményét fejezte ki, hogy a Szenátus február közepéig elfogadja a törvényt, így az már 2026. szeptember 1-jén hatályba léphet. A közösségi platformoknak ezt követően december 31-ig kellene megszüntetniük azokat a meglévő fiókokat, amelyek nem felelnek meg a korhatárnak.

A francia közegészségügyi hatóság, az ANSES friss jelentése szerint az olyan platformok, mint a TikTok, a Snapchat vagy az Instagram több szempontból is káros hatással vannak a serdülőkre. A kockázatok között szerepel az online zaklatás és az erőszakos tartalmakkal való találkozás is.

A törvénytervezet kimondja, hogy „online közösségi hálózati szolgáltatáshoz 15 év alatti kiskorú nem férhet hozzá”, ugyanakkor kivételt tesz az online enciklopédiákkal és az oktatási platformokkal. A szabályozás kulcsa egy hatékony életkor-ellenőrzési rendszer bevezetése lenne, amelyen jelenleg uniós szinten dolgoznak.

Franciaországban 2018 óta tilos a mobiltelefonok használata az általános iskolák felső tagozatán és a kollégiumokban. Elisabeth Borne volt miniszterelnök ugyanakkor óvatosságra intett, mondván: először azt kell biztosítani, hogy a meglévő tiltásokat valóban hatékonyan betartsák.