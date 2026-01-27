FranciaországbetiltiskolaAusztráliaközösségi média

Franciaország betiltaná a közösségi médiát a 15 év alattiaknak

Történelmi lépést tett a francia nemzetgyűlés: a képviselők megszavaztak egy törvényjavaslatot, amely megtiltaná a közösségi média használatát a 15 év alattiak számára. Az Emmanuel Macron államfő által is támogatott jogszabály célja a gyermekek védelme a túlzott képernyőhasználat és az online platformok káros hatásai ellen.

Szabó István
Forrás: The Guardian2026. 01. 27. 9:20
Egy gyermek egy okostelefon kijelzőjét nézi Fotó: Thomas Trutschel Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Franciaország is védené a fiatalokat. A francia alsóház egy hosszú, hétfőről keddre virradó éjszakai ülésen 130 igen és 21 nem szavazattal fogadta el a tervezetet. A javaslat most a Szenátus elé kerül, mielőtt törvénnyé válna, írja a The Guardian.

Franciaország
Illusztráció (Fotó: AFP)

Macron közösségi oldalán „jelentős előrelépésnek” nevezte a döntést a francia gyermekek és fiatalok védelmében.

Franciaország az iskolai telefonhasználatot is betiltaná

A jogszabály nemcsak a közösségi média korlátozását tartalmazza, hanem a mobiltelefonok betiltását is a középiskolákban. Amennyiben életbe lép, Franciaország lenne a második ország a világon Ausztrália után, amely ilyen szigorú korlátozást vezet be: Canberra tavaly decemberben tiltotta meg a közösségi oldalak használatát a 16 év alattiaknak.

A francia kormány szerint az intézkedésre azért van szükség, mert egyre több bizonyíték utal arra, hogy a túlzott képernyőidő káros hatással van a gyermekek fejlődésére és mentális egészségére. A tervek szerint az új szabályokat a 2026-os tanév kezdetétől vezetnék be az új felhasználói fiókok esetében. Gabriel Attal volt miniszterelnök, a kormánypárt vezetője a nemzetgyűlésben reményét fejezte ki, hogy a Szenátus február közepéig elfogadja a törvényt, így az már 2026. szeptember 1-jén hatályba léphet. A közösségi platformoknak ezt követően december 31-ig kellene megszüntetniük azokat a meglévő fiókokat, amelyek nem felelnek meg a korhatárnak.

A francia közegészségügyi hatóság, az ANSES friss jelentése szerint az olyan platformok, mint a TikTok, a Snapchat vagy az Instagram több szempontból is káros hatással vannak a serdülőkre. A kockázatok között szerepel az online zaklatás és az erőszakos tartalmakkal való találkozás is.

A törvénytervezet kimondja, hogy „online közösségi hálózati szolgáltatáshoz 15 év alatti kiskorú nem férhet hozzá”, ugyanakkor kivételt tesz az online enciklopédiákkal és az oktatási platformokkal. A szabályozás kulcsa egy hatékony életkor-ellenőrzési rendszer bevezetése lenne, amelyen jelenleg uniós szinten dolgoznak.

Franciaországban 2018 óta tilos a mobiltelefonok használata az általános iskolák felső tagozatán és a kollégiumokban. Elisabeth Borne volt miniszterelnök ugyanakkor óvatosságra intett, mondván: először azt kell biztosítani, hogy a meglévő tiltásokat valóban hatékonyan betartsák.

Borítókép: Egy gyermek egy okostelefon kijelzőjét nézi (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Thomas Trutschel) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu