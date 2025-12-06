Ausztrália szerint a világ hamarosan követni fogja

A döntést ugyan sokan radikálisnak bélyegezték, a szakemberek egy jelentős része szerint a világ hamarosan követni fogja az ausztrál mintát. Anika Wells ausztrál kommunikációs miniszter szerint a döntés időszerű volt és segít majd megvédeni az alfa generációt attól, hogy a „ragadozó algoritmusok” által uralt „purgatóriumba” száműzzék magukat.
@sbsnews_au Australia's world-leading restrictions on social media kick in on 10 December, with children set to be booted from platforms including Instagram, Facebook, Snapchat and TikTok. Communications Minister Anika Wells says the government will forcefully defend the ban, and that every parent she's spoken to has thanked her "for being the bad guy". Read the latest here @sbsnews_au ♬ original sound - SBS News
A miniszter szerint ez már csak azért is indokolt, mert az algoritmus fejlesztője találmányának a hatását maga is a kokainhoz hasonlította.
Ausztráliában már megkezdődött a tisztogatás
Julie Inman Grant, az e-biztonságért felelős kormánybiztos nemrég arról beszélt, hogy habár kezdetben túl radikálisnak gondolta a törvényt, később kénytelen volt belátni, hogy nincsen más megoldás. A politikus egy kiberbiztonsági konferencián hangsúlyozta, hogy a világ kormányai hamarosan követni fogják Ausztráliát, ami véleménye szerint meglökte az első dominót.
Az adataink a pénznem, amely ezeket a vállalatokat működteti, és vannak ezek az erős, káros, megtévesztő tervezési funkciók, amelyek ellen még a felnőttek sem tudnak harcolni. Milyen esélyük van a gyermekeinknek?
– hangsúlyozta a politikus.
