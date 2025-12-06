Ausztrália szerint a világ hamarosan követni fogja

Rendkívüli

Habár a törvény csak december 10-én lép életbe, a META már megkezdte a 16 év alatti felhasználók fiókjainak a törlését. Ausztrália az első ország ahol korlátozzák a közösségi média használatát a tinédzserek számára, ám szakértők szerint hamarosan a világ is követni fogja az intézkedést.

Brém-Nagy Márton
2025. 12. 06. 7:25
Fotó: SEBASTIAN KAHNERT Forrás: DPA
Habár hivatalosan csak december 10-én lép életbe a törvény, a META már meg is kezdte a 16 év alatti felhasználók profiljainak a törlését. Ausztrália az első olyan ország lesz, ahol korlátozzák a tinédzserek közösségi média használatát – írja a Reuters

Fotó: SEBASTIAN KAHNERT / DPA

A közösségi média használatáról és annak következményeiről már évtizedek óta vitatkoznak a szakemberek, azonban az tény, hogy szinte elképzelhetetlennek tűnik egy olyan világ, amelyben nincsen Facebook, sem Instagram, sem pedig TikTok. De nem Ausztrália tinédzserei számára. 

December 10-én lép ugyanis hatályba az az új törvény, amelynek értelmében 16 év alatt egy ausztrál állampolgár sem rendelkezhet majd közösségi média profillal. 

A döntést ugyan sokan radikálisnak bélyegezték, a szakemberek egy jelentős része szerint a világ hamarosan követni fogja az ausztrál mintát. Anika Wells ausztrál kommunikációs miniszter szerint a döntés időszerű volt és segít majd megvédeni az alfa generációt attól, hogy a „ragadozó algoritmusok” által uralt „purgatóriumba” száműzzék magukat. 

@sbsnews_au Australia's world-leading restrictions on social media kick in on 10 December, with children set to be booted from platforms including Instagram, Facebook, Snapchat and TikTok. Communications Minister Anika Wells says the government will forcefully defend the ban, and that every parent she's spoken to has thanked her "for being the bad guy". Read the latest here @sbsnews_au ♬ original sound - SBS News

A miniszter szerint ez már csak azért is indokolt, mert az algoritmus fejlesztője találmányának a hatását maga is a kokainhoz hasonlította. 

Ausztráliában már megkezdődött a tisztogatás

Julie Inman Grant, az e-biztonságért felelős kormánybiztos nemrég arról beszélt, hogy habár kezdetben túl radikálisnak gondolta a törvényt, később kénytelen volt belátni, hogy nincsen más megoldás. A politikus egy kiberbiztonsági konferencián hangsúlyozta, hogy a világ kormányai hamarosan követni fogják Ausztráliát, ami véleménye szerint meglökte az első dominót. 

Az adataink a pénznem, amely ezeket a vállalatokat működteti, és vannak ezek az erős, káros, megtévesztő tervezési funkciók, amelyek ellen még a felnőttek sem tudnak harcolni. Milyen esélyük van a gyermekeinknek? 

– hangsúlyozta a politikus. 

A META és a TikTok is óriási lobbit indított a  törvénytervezet ellen, később jelezték, hogy hajlandóak alávetni magukat. Az információk szerint pedig hiába van még négy nap a törvény életbelépéséig, a META már most megkezdte a 16 év alatti felhasználók profiljainak megkeresését és megszüntetését. 

A platform ugyanakkor minden érintett felhasználót értesített a közelgő tiltásról és javasolta nekik szükséges adataik lementését (fotók, telefonszámok stb...) Emellett felajánlották számukra a lehetőséget, hogy profiljukat befagyasztják amíg be nem töltik a 16. életévüket. 

Borítókép: Egy telefonozó fiatal (Fotó: AFP)

