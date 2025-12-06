Ausztrália szerint a világ hamarosan követni fogja

Habár hivatalosan csak december 10-én lép életbe a törvény, a META már meg is kezdte a 16 év alatti felhasználók profiljainak a törlését. Ausztrália az első olyan ország lesz, ahol korlátozzák a tinédzserek közösségi média használatát – írja a Reuters.

Ausztrália radikális törvényt hozott, ám az ország vezetése szerint a világ hamarosan követni fogja

Fotó: SEBASTIAN KAHNERT / DPA

A közösségi média használatáról és annak következményeiről már évtizedek óta vitatkoznak a szakemberek, azonban az tény, hogy szinte elképzelhetetlennek tűnik egy olyan világ, amelyben nincsen Facebook, sem Instagram, sem pedig TikTok. De nem Ausztrália tinédzserei számára.