A TikTokon ijesztgető rém Magyarországra érkezik

Az ausztrál énekesre és rapperre először a kínai közösségi platformon figyeltek fel a metálfeldolgozásai miatt, mostanra azonban összetéveszthetetlen, stílusokat ötvöző dalairól és extrém megjelenéséről ismert. Éppen ennek a műfajnélküliségnek köszönhetően egyszerre többféle közönséget is képes megfogni egyedi zenéjével, látványos előadásának köszönhetően pedig minden koncertje felejthetetlen. Kim Dracula első alkalommal látogat hozzánk február 3-án a Dürer Kertbe.

2025. 10. 09.
Kim Dracula Forrás: Live Nation
Az ausztráliai húsevőbetegség és heves tűzvészek után megérkezett Kim Dracula, hogy turbulens és meglepő művészetével tükrözze a körülöttünk lévő kaotikus világot. A Make Me Famous című dalában lakmározhatunk az erőszak, a káosz és a szatíra elegyéből; a dal nemcsak szövegében, de vizualitásában is extrém és sokrétű. Kim Dracula ezzel a húzásával korábbi zenei munkáit is felülmúlta, hiszen egyszerre meglehetősen sok és különféle zenei stílust ötvöz benne: metált, industrialt, jazzt, trapet és latin zenét – és még mindig ugyanarról a számról beszélünk –, mégsem fulladt káoszba a kísérlet.

Kim Dracula
Kim Dracula idén számos nagy európai fesztiválon is fellépett (Forrás: Facebook)

Kim Dracula legújabb dobása, a Drown egy dallamosabb darab, amely ugyanazt az eklektikus erőt hordozza, amiért híressé vált, és ezúttal olyan stílusokat ötvöz, mint a poszt-hardcore, a synthwave, az industrial, az EDM és a metál. Zenei kompozíciói, extrém vizuális megjelenése és az a tény, hogy nem akar semmilyen konkrét kategóriába illeszkedni, Dracula számára hűséges rajongótábort biztosít a legkülönfélébb közösségekben, megváltoztatva ezzel a zene jövőjét, elmosva a határokat.

Kim Dracula idén a Hanabie. és az Ice Nine Kills társaságában turnézott, jövőre pedig először hallhatjuk Budapesten február 3-án, a Dürer Kertben.

 



 

