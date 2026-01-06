Bármikor robbanás lehet: életveszélyessé vált a fűtés Berlinben

A szakértő szerint a padlófűtési rendszerek is veszélyt jelenthetnek. Különösen a régebbi rendszerek esetében fordul elő hőszivárgás, vagyis olyan szivárgás, amikor a rendszerből nem víz, hanem gáz távozik.

A kiszivárgó gáz a szigetelőrétegbe jut, amely a szélső szigetelőcsíkon keresztül kapcsolatban áll a helyiség levegőjével, így a gáz a lakótérbe kerülhet.

A probléma a monoblokk hőszivattyúkat érinti leginkább, mivel ezeknél a hőcsere a házon kívül, a kültéri egységben zajlik, amely közvetlenül ki van téve a fagypont alatti hőmérsékletnek. Normál esetben egy beépített fűtőelem védi a rendszert a befagyástól és a hőcserélő károsodásától, áramkimaradás esetén azonban ez a védelem megszűnik. Az úgynevezett split rendszerű hőszivattyúknál ilyen probléma nem jelentkezik, mivel a hőcsere az épületen belül, egy külön egységben történik.

A lehetséges legsúlyosabb következmény az lehet, hogy a rendkívül robbanásveszélyes propángáz lassan felhalmozódik a lakótérben. Mivel ez szagtalan ipari gáz, jelenléte észrevétlen maradhat, és akár egy kisebb szikra is katasztrófát okozhat.