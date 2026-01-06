Az érintett berendezések úgynevezett monoblokk hőszivattyúk, amelyek R290 jelű hűtőközeget használnak. Ez valójában rendkívül robbanásveszélyes propángáz – hívta fel a figyelmet André Habedank építőipari és ingatlanszakértő. Habedank elmondta: áramszünet esetén a hőszivattyúk fűtési rendszere leáll, a fagypont alatti hőmérséklet pedig a csövekben lévő víz megfagyását és kitágulását okozhatja, ami a hőcserélő sérüléséhez vagy teljes tönkremeneteléhez vezethet. Ha a hőcserélő károsodik, a hűtőközeg közvetlen kapcsolatba kerülhet a használati meleg vízzel vagy a fűtővízzel, és hibás csöveken vagy szivárgó szelepeken keresztül bejuthat az épületbe – írta az Exxpress.
Bármikor robbanás lehet: életveszélyessé vált a fűtés Berlinben
A berlini súlyos áramszünet – amelyet sajtóértesülések szerint szélsőséges baloldaliak támadása idézhetett elő – nemcsak több ezer berlini lakót hagyott napokra fűtés nélkül, hanem a rendkívüli hideg és az áramhiány együttes hatása miatt számos hőszivattyút is komoly veszélyforrássá tehetett.
A szakértő szerint a padlófűtési rendszerek is veszélyt jelenthetnek. Különösen a régebbi rendszerek esetében fordul elő hőszivárgás, vagyis olyan szivárgás, amikor a rendszerből nem víz, hanem gáz távozik.
A kiszivárgó gáz a szigetelőrétegbe jut, amely a szélső szigetelőcsíkon keresztül kapcsolatban áll a helyiség levegőjével, így a gáz a lakótérbe kerülhet.
A probléma a monoblokk hőszivattyúkat érinti leginkább, mivel ezeknél a hőcsere a házon kívül, a kültéri egységben zajlik, amely közvetlenül ki van téve a fagypont alatti hőmérsékletnek. Normál esetben egy beépített fűtőelem védi a rendszert a befagyástól és a hőcserélő károsodásától, áramkimaradás esetén azonban ez a védelem megszűnik. Az úgynevezett split rendszerű hőszivattyúknál ilyen probléma nem jelentkezik, mivel a hőcsere az épületen belül, egy külön egységben történik.
A lehetséges legsúlyosabb következmény az lehet, hogy a rendkívül robbanásveszélyes propángáz lassan felhalmozódik a lakótérben. Mivel ez szagtalan ipari gáz, jelenléte észrevétlen maradhat, és akár egy kisebb szikra is katasztrófát okozhat.
A berlini szenátus illetékes osztálya nem tudott választ adni arra, hogy az áramszünet idején hány monoblokk hőszivattyú működött az érintett kerületekben. A potenciális robbanásveszéllyel kapcsolatban egy szóvivő ugyanakkor kijelentette: a válságstáb és a szenátusi osztály nem tud olyan esetről – sem a mostani áramszünetnél, sem korábban –, amikor hőszivattyúk fagykárt szenvedtek volna vagy veszélyt okoztak volna. Ugyanakkor hangsúlyozták a tulajdonosok felelősségét a berendezések megfelelő üzemeltetésében.
Az országos átlag alapján – amely szerint a háztartások 5,7 százaléka használ hőszivattyút – Berlinben körülbelül 2500 háztartást érinthetett az áramszünet ilyen módon.
Ebben a szegmensben a monoblokk hőszivattyúk számítanak piacvezetőnek. Ezek többsége R290 hűtőközeget használ, mivel az ilyen rendszerek után magasabb támogatás jár, mint más hűtőközegek esetében.
A Német Biztosítók Szövetsége egy ilyen propánrobbanás lehetőségét nagyon valószínűtlennek tartja. A szóvivő szerint a hőcserélők stabilak, az R290 pedig nem vízoldható. Ugyanakkor kiemelte: az R290-et használó monoblokk hőszivattyúk áramszünet idején csak akkor jelentenek tűzveszélyt, ha egyszerre áll fenn szivárgás és gyújtóforrás.
A legnagyobb kockázatot a fűtővíz befagyása jelenti, amely csőtörést és komoly javítási költségeket okozhat.
A fagyálló használata nem alapfelszereltség, de Németországban általában a szerelők adagolják hozzá.
A robbanásveszélyen túl szinte biztosra vehető, hogy számos monoblokk hőszivattyú megsérült vagy akár teljesen tönkrement az áramszünetek és a hideg időjárás együttes hatása miatt. Ezt Habedank is megerősítette, amikor úgy fogalmazott: – Sok rendszer valószínűleg egyszerűen szétfagyott.
Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Berlinben több tízezer ember maradt fűtés és áram nélkül. Az áramszünetet okozó gyújtogatás elkövetését egy baloldali szélsőséges csoport vállalta magára. A következmények súlyosak lehetnek: a téli időjárás, a fagy és a havazás miatt akár több száz ember élete is veszélybe kerülhet.
Borítókép: Áramkimaradás Berlinben (Fotó: AFP)
