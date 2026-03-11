Orbán Viktor: Tegnap, ma, holnap is ennyi az üzemanyag ára! + videó

Az üzemanyag ára a védett ár fölé nem mehet! – erősítette meg Orbán Viktor videójában, amelyet a közöségi oldalán tett közzé. A miniszterelnök 989 forintot spórolt egy magyar kútnál a védett árral, ahol dízelt tankolt egy személyautóba.

Üzemanyagár-korlátozást vezetett be hétfő éjféltől a kormány. A védett árat benzin esetében 595 forinton, míg a gázolajat 615 forinton rögzítették. A hatósági árat csak magyar rendszámú és magyar forgalmival rendelkező gépjárművek vehetik igénybe a nem automata kutaknál. A kizárólag automata kútból álló üzemanyagtöltő állomásokon ugyanis a védett áras termékre való jogosultságot nem lehet személyesen ellenőrizni. A kormány a bejelentést azzal indokolta, hogy Magyarországot is elérte a nemzetközi olajárrobbanás az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében.