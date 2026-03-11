benzinárOrbán Viktorolajárrobbanás

Orbán Viktor: Tegnap, ma, holnap is ennyi az üzemanyag ára! + videó

Orbán Viktor is tankolt egy magyar benzinkúton. Erről osztott meg videót közösségi oldalán.

2026. 03. 11. 12:50
Az üzemanyag ára a védett ár fölé nem mehet! – erősítette meg Orbán Viktor videójában, amelyet a közöségi oldalán tett közzé. A miniszterelnök 989 forintot spórolt egy magyar kútnál a védett árral, ahol dízelt tankolt egy személyautóba.

Üzemanyagár-korlátozást vezetett be hétfő éjféltől a kormány. A védett árat benzin esetében 595 forinton, míg a gázolajat 615 forinton rögzítették. A hatósági árat csak magyar rendszámú és magyar forgalmival rendelkező gépjárművek vehetik igénybe a nem automata kutaknál. A kizárólag automata kútból álló üzemanyagtöltő állomásokon ugyanis a védett áras termékre való jogosultságot nem lehet személyesen ellenőrizni. A kormány a bejelentést azzal indokolta, hogy Magyarországot is elérte a nemzetközi olajárrobbanás az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében.


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
