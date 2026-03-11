A Reuters kérdésére, hogy lesz-e katonai válasz a brit rakéták orosz terület elleni bevetésére, a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov azt mondta: Oroszország számításba veszi a brit érintettséget.

„Nyilvánvaló, hogy ezeknek a rakétáknak az indítása brit szakemberek közreműködése nélkül nem lett volna lehetséges” – mondta Peszkov újságíróknak. „Tisztában vagyunk ezzel, pontosan tudjuk, és természetesen figyelembe is vesszük.”

Hozzátette: „Azért zajlik a különleges katonai művelet, hogy megakadályozzuk a kijevi rezsim ilyen barbár cselekedeteinek folytatását.” Egyben azt is mondta, hogy a művelet egyik célja Ukrajna demilitarizálása.