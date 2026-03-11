A brjanszki régió kormányzója szerint a csapás legalább hat civil halálát okozta, további 37 ember pedig megsérült. Moszkva terrorista rakétatámadásnak nevezte az esetet. Azt nem közölték, hogy pontosan mi volt a támadás célpontja. Ukrajna ezzel szemben azt állította, hogy egy kulcsfontosságú üzemet találtak el, amely rakétákhoz gyárt alkatrészeket. Oroszország viszont azzal vádolta Kijevet, hogy szándékosan civileket vett célba.
Súlyos a helyzet, brit rakéta támadta Oroszországot + videó
A Kreml szerdán azzal vádolta meg a brit szakembereket, hogy közük volt az oroszországi Brjanszk városát ért halálos ukrán támadáshoz, amely során brit gyártmányú Storm Shadow rakétákat használtak. Oroszország közölte: Nagy-Britannia szerepét „figyelembe fogják venni”.
A Reuters kérdésére, hogy lesz-e katonai válasz a brit rakéták orosz terület elleni bevetésére, a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov azt mondta: Oroszország számításba veszi a brit érintettséget.
„Nyilvánvaló, hogy ezeknek a rakétáknak az indítása brit szakemberek közreműködése nélkül nem lett volna lehetséges” – mondta Peszkov újságíróknak. „Tisztában vagyunk ezzel, pontosan tudjuk, és természetesen figyelembe is vesszük.”
Hozzátette: „Azért zajlik a különleges katonai művelet, hogy megakadályozzuk a kijevi rezsim ilyen barbár cselekedeteinek folytatását.” Egyben azt is mondta, hogy a művelet egyik célja Ukrajna demilitarizálása.
London részéről egyelőre nem érkezett reakció. Oroszország azonban korábban többször is azt állította, hogy Ukrajnának nyugati szakértelemre, valamint nyugati forrásból származó célzási adatokra és műholdfelvételekre van szüksége ahhoz, hogy fejlett rakétákat indítson mélyen Oroszország területére.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezzel szemben azt mondta, hogy Kijev Brjanszk egyik legfontosabb katonai gyárát támadta meg, amely az orosz rakétákhoz gyárt elektronikai alkatrészeket.
Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova szerint a csapás előre kitervelt volt, és civilek ellen irányult. A szóvivő egyúttal felszólította az ENSZ-t, hogy értékelje a történteket.
Borítókép: Ukrán rakétatámadás helyszíne Brjanszk városában (Fotó: AFP)
