Lelőtt Storm Shadow rakétákról számolt be Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium újabb részleteket közölt az ukrajnai harcok fejleményeiről. A jelentés szerint nyolc Storm Shadow típusú robotrepülőgépet semmisítettek meg az elmúlt nap során. A hadijelentés egyéb haditechnikai eszközök és katonai célpontok megsemmisítéséről is beszámolt.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 07. 14:56
Illusztráció
Illusztráció Forrás: AFP
Nyolc Storm Shadow típusú, brit gyártmányú, légi indítású manőverező robotrepülőgépet semmisített meg az orosz légvédelem az elmúlt 24 órában – közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium. Az orosz hadijelentés szerint a lelőtt eszközök között szerepelt még egy irányított légibomba, egy HIMARS-lövedék, valamint 240 drón is.

Fotó: AFP

Storm Shadow rakéták és további veszteségek

A védelmi tárca arról is beszámolt, hogy az orosz hadsereg négy frontszakaszon előrenyomulást ért el, és a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1335 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A jelentésben szereplő megsemmisített célpontok között volt egy vasúti csomópont Dnyipropetrovszk megyében, nagy hatótávolságú drónok irányítási pontjai, 13 lőszerraktár és más logisztikai létesítmények, valamint egy harckocsi és 13 páncélozott jármű.

A katonai jelentés szerint egy tengeri drónt is megsemmisítettek.

Csütörtökön ukrán drón- és tüzérségi támadásokról számoltak be több, orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai településről és orosz régiókból is. A helyi hatóságok jelentései szerint folytatódnak a célzott csapások a határ menti és megszállt területek ellen.

Fiatalkorú merénylőket fogtak el Szibériában

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közlése szerint Novoszibirszkben két fiatalkorút vettek őrizetbe, akik az ukrán titkosszolgálatok megbízásából mérgezéses merényletre készültek. 

Az FSZB szerint a fiatalokat online szervezték be, és három darab, szívbénulást okozó vegyszert tartalmazó tartályt kaptak az ukrán féltől. 

A mérget a célpont személygépkocsijának vezetőoldali ajtajára és visszapillantó tükrére kenték fel.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

