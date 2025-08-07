Lelőtt Storm Shadow rakétákról számolt be Moszkva

Storm Shadow rakéták és további veszteségek

A védelmi tárca arról is beszámolt, hogy az orosz hadsereg négy frontszakaszon előrenyomulást ért el, és a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1335 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A jelentésben szereplő megsemmisített célpontok között volt egy vasúti csomópont Dnyipropetrovszk megyében, nagy hatótávolságú drónok irányítási pontjai, 13 lőszerraktár és más logisztikai létesítmények, valamint egy harckocsi és 13 páncélozott jármű.

A katonai jelentés szerint egy tengeri drónt is megsemmisítettek.

Csütörtökön ukrán drón- és tüzérségi támadásokról számoltak be több, orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai településről és orosz régiókból is. A helyi hatóságok jelentései szerint folytatódnak a célzott csapások a határ menti és megszállt területek ellen.