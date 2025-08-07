Szijjártó Péter üdvözölte az amerikai–orosz tárgyalásokat

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy szerdán az egész világ joggal figyelt Moszkvára. „A Putyin–Witkoff-találkozóról nyilvánosságra került hírek megkönnyebbülést hozhattak mindenkinek, különösen nekünk itt, Közép-Európában, a háború szomszédságában” – fogalmazott.

(Fotó: AFP)

„Mi itt pontosan tudjuk, hogy ha van amerikai–orosz legfelső szintű párbeszéd, akkor a világ egy biztonságosabb hely. Ezért is tettünk meg mindent az elmúlt három és fél évben – a legalpáribb külső és belső támadások dacára is – a kommunikációs csatornák nyitva tartása érdekében, és ezért üdvözlünk minden olyan alkalmat, amikor az Egyesült Államok és Oroszország vezetői tárgyalnak egymással” – húzta alá.

Az elmúlt három és fél év során mindenki számára bebizonyosodhatott, hogy az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál lesz vége, mégpedig akkor, ha az amerikaiak és az oroszok meg tudnak állapodni egymással

– szögezte le Szijjártó Péter.

Ma délelőtt telefonon beszéltem a tegnapi tárgyalás több résztvevőjével is, akik megerősítették a sajtóban megjelent pozitív híreket. Reméljük, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin minél előbb személyesen is találkoznak egymással, és ezzel visszatér a béke Közép-Európába!

– közölte.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)