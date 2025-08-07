Szijjártó PéterOroszországEgyesült Államok

Szijjártó Péter üdvözölte az amerikai–orosz tárgyalásokat

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff amerikai különmegbízott előző napi tárgyalása jó hírt jelent mindenki, különösképpen pedig Közép-Európa számára. Erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter írt csütörtökön a Facebookon.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 13:41
Szijjártó Péter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy szerdán az egész világ joggal figyelt Moszkvára. „A Putyin–Witkoff-találkozóról nyilvánosságra került hírek megkönnyebbülést hozhattak mindenkinek, különösen nekünk itt, Közép-Európában, a háború szomszédságában” – fogalmazott

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy szerdán az egész világ joggal figyelt Moszkvára, a Putyin-Witkoff találkozóra
Szijjártó Péter arról számolt be, hogy szerdán az egész világ joggal figyelt Moszkvára, a Putyin–Witkoff-találkozóra
(Fotó: AFP)

„Mi itt pontosan tudjuk, hogy ha van amerikai–orosz legfelső szintű párbeszéd, akkor a világ egy biztonságosabb hely. Ezért is tettünk meg mindent az elmúlt három és fél évben – a legalpáribb külső és belső támadások dacára is – a kommunikációs csatornák nyitva tartása érdekében, és ezért üdvözlünk minden olyan alkalmat, amikor az Egyesült Államok és Oroszország vezetői tárgyalnak egymással” – húzta alá. 

Az elmúlt három és fél év során mindenki számára bebizonyosodhatott, hogy az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál lesz vége, mégpedig akkor, ha az amerikaiak és az oroszok meg tudnak állapodni egymással

– szögezte le Szijjártó Péter. 

Ma délelőtt telefonon beszéltem a tegnapi tárgyalás több résztvevőjével is, akik megerősítették a sajtóban megjelent pozitív híreket. Reméljük, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin minél előbb személyesen is találkoznak egymással, és ezzel visszatér a béke Közép-Európába!

– közölte. 

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.