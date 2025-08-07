Donald TrumpVlagyimir Putyincsúcstalálkozó

Donald Trump az orosz–ukrán csúcstalálkozóról beszélt

Az amerikai elnök szerint jók a kilátások egy orosz–ukrán csúcstalálkozóra, de a részletek kidolgozásra szorulnak. Donald Trump erről a Fehér Házban egy nyilvános eseményen újságírói kérdésre válaszolva beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 8:27
Donald Trump Fotó: JEMAL COUNTESS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Donald Trump megerősítette, hogy nagyon produktív volt a szerdán Moszkvában tartott megbeszélés különleges megbízottja Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.

Donald Trump szerint nagyon produktív volt Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin tárgyalása
Donald Trump szerint nagyon produktív volt Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin tárgyalása. Fotó: AFP

Nagyon jó megbeszélések zajlottak Putyin elnökkel – mondta Donald Trump, és úgy fogalmazott: „jó esély van arra, hogy az út végére érjünk”, ugyanakkor hozzátéve, hogy „az út továbbra is hosszú”. 

Az elnök szerint arra is jó esély van, hogy hamarosan létrejöjjön egy találkozó az orosz és az ukrán fél között, bár annak lehetséges helyszíne még nem tisztázott.

Donald Trump kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a moszkvai megbeszélés eredményét egyelőre nem nevezné áttörésnek.

Az ukrajnai háborúról azt mondta, kötelességének érzi megállítani, akkor is, ha nem az ő háborúja, és hozzáfűzte: véleménye szerint hivatali elődje Joe Biden felelőssége, hogy hagyta a konfliktust kirobbanni.

Kérdésre válaszolva az elnök nem zárta ki, hogy a moszkvai egyeztetés ellenére bevezet úgynevezett másodlagos szankciós lépéseket az orosz energiahordozók kereskedelmére vonatkozóan, majd emlékeztetett arra, hogy ilyen intézkedésről szerdán írt alá rendeletet India esetében.

Az amerikai elnök korábban Truth Social közösségi oldalán a moszkvai egyeztetésről szóló bejegyzésében azt is közölte, hogy európai vezetőket is tájékoztatott a fejleményekről, akikkel egyetértettek abban, hogy a háborút le kell zárni, és ezen a következő napokban és hetekben tovább dolgoznak.

Fehér házi források szerint Donald Trump telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

