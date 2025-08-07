Volodimir ZelenszkijUkrajnafelmérés

Nagyot esett Zelenszkij népszerűsége

Elegük van az ukránoknak a korrupcióból. Ez már Zelenszkij támogatottságán is meglátszik.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 8:13
Volodimir Zelenszkij Fotó: ANDREAS SOLARO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) augusztus 6-án közzétett új közvélemény-kutatása szerint az ukránok bizalma Volodimir Zelenszkij elnök iránt a júniusi 65 százalékról augusztus elejére 58 százalékra csökkent.

Zelenszkij döntése tüntetéseket váltott ki Ukrajnában
Zelenszkij döntése tüntetéseket váltott ki Ukrajnában. Fotó: AFP

A felmérés július 23-án kezdődött, egy nappal azután, hogy Zelenszkij aláírta azt a vitatott törvényt, amely az ukrán korrupcióellenes ügynökségeket a főügyész alá rendeli. Mint ismert, a törvényjavaslat tömegtüntetéseket váltott ki, és nemzetközi bírálatokat kapott. Végül a brüsszeli figyelmeztetésekre reagálva Zelenszkij megfutamodott, és július 31-én új törvényt írt alá, amely visszaállította a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) függetlenségét.

Ennek ellenére a botrány úgy tűnik, hogy aláásta az elnök népszerűségét.

A Zelenszkijbe nem bízó ukránok aránya júniusban 30 százalékról augusztusra 35 százalékra nőtt, így az általános bizalmi mérleg +35 százalékról +23 százalékra csökkent a KIIS adatai szerint.

„Volodimir Zelenszkij népszerűségének csökkenésének okai sajnos meglehetősen egyértelműek: ő és csapata nem érti a hatalom kiterjesztése és a felelősség növekedése közötti közvetlen összefüggést” – mondta Jevhen Mahda, politikai szakértő a Kyiv Independentnek.

A júliusi tüntetések „az első nyilvános tüntetések voltak Oroszország teljes körű inváziója óta, és megtörték az ilyen akciókkal kapcsolatos tabut” – mondta.

A KIIS kutatói megjegyezték, hogy a Zelenszkijbe vetett bizalom továbbra is a 2024 decemberében lezajlott teljes körű háború során feljegyzett legalacsonyabb szint felett van. Zelenszkij támogatottsága rövid időre 74 százalékra ugrott májusban, miután Ukrajna ásványianyag-megállapodást írt alá az Egyesült Államokkal, amit diplomáciai győzelemnek tekintettek, de a megugrás gyorsan elhalványult.

A KIIS közvélemény-kutatása szerint a Zelenszkijben nem bízó ukránok a leggyakrabban a korrupció állapotával való elégedetlenségüket, főként a rendszerszintű korrupciót emelték ki fő okként. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekOrbán Viktor

Az AfD vezetője szerint Magyarország a reménysugár

Hazánk óriási ellenszélben igyekszik megőrizni az elért eredményeket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu