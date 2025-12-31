Rossi hajthatatlan, Bognár György a Fradi edzője, Milák világcsúcsot repesztett

Marco Rossi lesz a díszvendég a fradisták hagyományos szilveszteri pezsgős koccintásán, miután Csányi Sándor örömmel mondott igent Kubatov Gábor invitálására. A döbbenetes hírt a Megyeri út 129. tette közkinccsé a Fradi szív bejegyzés alatt. Elsőként Bognár György reagált hatalmas zöld „thumbs up” emodzsival, a maestrót pedig félreinformálhatták, mert kommentben ezt írta: „Csak a Kispest!” A hírt valamennyi magyar portál nyomban átvette, szakértők véleményét is kérdezték, a Magyar Asztgronomológus Társaság elnöke szerint a csillagok eddig soha sem tapasztalt együttállása látható az égbolton. A Trollfoci nevet is adott az új csillagképnek: „Frabika”.

Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatottat irányította 2025-ben is (Fotó: KMA/Koncz Márton)

Nem ez az egyetlen döbbenetes hír az NB I-ből az év utolsó napján. A Mol bejelentette, hogy végtelen olajmezőre bukkantak a Népligetben, ennek a kitermeléséből finanszírozzák a Dárdai család újraegyesítését Újpesten. Diósgyőrött Kovács Zoltán tárgyalást kezdeményezett Horváth Csenger visszatéréséről, hozzátéve, ő maga edzésbe áll, mert első a klub, amit ő azzal szolgál leghívebben, ha játékra jelentkezik az öregfiúknál. Neymar bejelentkezett a ZTE-nél, miután az egerszegi brazil csoda az utolsó reménye, hogy kijusson a világbajnokságra. Révész Attila családostul agapéra invitálta a Kisvárdáról az elmúlt másfél évtizedben menesztett valamennyi edzőt és játékost azzal a céllal, hogy pro me díjjal tünteti ki őket. Az esemény végül elmaradt, mert a városi sportcsarnok is szűkösnek bizonyult volna a rendezvényhez.

A magyar sport más szenzációval is szolgált Szilveszter napján. Milák Kristóf különös háziversenyen világcsúcsot repesztett kétszáz pillangón. Az egyik oldalán Gergely István tempózott, de elvétette a harmadik bukófordulót, amit mindkét kezét magasba emelve ismert el, az utolsó hosszt a vizet taposva teljesítette a távot; a másik oldalán Wladár Sándor a rendhagyó szabályok adta lehetőséggel élve háton delfinezett, féltávnál még egy cigarettára is rágyújtott, mint utólag elmondta, Milák farvize soha nem tapasztalt erővel sodorta előre. A rekorddöntésről Hosszú Katinka számolt be elsőként, azt is elárulva, a verseny reggelén jó tanáccsal látta el Milákot, hogyan is győzheti le két riválisát, ezért megalapozottnak érzi az igényét kiemelt életjáradékra.