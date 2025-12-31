szilveszteri mulatságBognár GyörgyMilák Kristóf

Rossi hajthatatlan, Bognár György a Fradi edzője, Milák világcsúcsot repesztett

Szilveszteri hírek a magyar és a nemzetközi sport világából.

Novák Miklós
2025. 12. 31. 5:15
Bognár György és Marco Rossi Fotó: m4 sport
Marco Rossi lesz a díszvendég a fradisták hagyományos szilveszteri pezsgős koccintásán, miután Csányi Sándor örömmel mondott igent Kubatov Gábor invitálására. A döbbenetes hírt a Megyeri út 129. tette közkinccsé a Fradi szív bejegyzés alatt. Elsőként Bognár György reagált hatalmas zöld „thumbs up” emodzsival, a maestrót pedig félreinformálhatták, mert kommentben ezt írta: „Csak a Kispest!” A hírt valamennyi magyar portál nyomban átvette, szakértők véleményét is kérdezték, a Magyar Asztgronomológus Társaság elnöke szerint a csillagok eddig soha sem tapasztalt együttállása látható az égbolton. A Trollfoci nevet is adott az új csillagképnek: „Frabika”.

Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatottat irányította 2025-ben is
Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatottat irányította 2025-ben is (Fotó: KMA/Koncz Márton)

Nem ez az egyetlen döbbenetes hír az NB I-ből az év utolsó napján. A Mol bejelentette, hogy végtelen olajmezőre bukkantak a Népligetben, ennek a kitermeléséből finanszírozzák a Dárdai család újraegyesítését Újpesten. Diósgyőrött Kovács Zoltán tárgyalást kezdeményezett Horváth Csenger visszatéréséről, hozzátéve, ő maga edzésbe áll, mert első a klub, amit ő azzal szolgál leghívebben, ha játékra jelentkezik az öregfiúknál. Neymar bejelentkezett a ZTE-nél, miután az egerszegi brazil csoda az utolsó reménye, hogy kijusson a világbajnokságra. Révész Attila családostul agapéra invitálta a Kisvárdáról az elmúlt másfél évtizedben menesztett valamennyi edzőt és játékost azzal a céllal, hogy pro me díjjal tünteti ki őket. Az esemény végül elmaradt, mert a városi sportcsarnok is szűkösnek bizonyult volna a rendezvényhez.

A magyar sport más szenzációval is szolgált Szilveszter napján. Milák Kristóf különös háziversenyen világcsúcsot repesztett kétszáz pillangón. Az egyik oldalán Gergely István tempózott, de elvétette a harmadik bukófordulót, amit mindkét kezét magasba emelve ismert el, az utolsó hosszt a vizet taposva teljesítette a távot; a másik oldalán Wladár Sándor a rendhagyó szabályok adta lehetőséggel élve háton delfinezett, féltávnál még egy cigarettára is rágyújtott, mint utólag elmondta, Milák farvize soha nem tapasztalt erővel sodorta előre. A rekorddöntésről Hosszú Katinka számolt be elsőként, azt is elárulva, a verseny reggelén jó tanáccsal látta el Milákot, hogyan is győzheti le két riválisát, ezért megalapozottnak érzi az igényét kiemelt életjáradékra.

Kozák Danuta nyílt levélben fordult Csipes Ferenchez, arra kérve az edzőt, készítse fel a 2028-as olimpiára, mert már csak benne bízik. Csipes azzal hárította el a felkérést, hogy ő is készül a visszatérésre, kajakszlalomban indul Los Angelesben, az edzéstervét Somogyi Béla írta.

A külföldi hírek közül a Román Labdarúgó-szövetség közleménye érdemel figyelmet, e szerint újév napjától minden egyes román bajnoki mérkőzés előtt kötelező jelleggel eljátsszák a székely himnuszt. A Román Szurkolók Szövetsége „Huj, huj, hajrá!” csatakiáltással üdvözölte a kezdeményezést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

